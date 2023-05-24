Đàn ông “phản ứng” về đêm, phải chăng chuyện gối chăn vẫn chưa thỏa mãn

Điều này cũng xảy ra vào buổi sáng với những cảm giác tương tự, nhưng liệu việc xuất hiện cảm giác này vào ban đêm có nghĩa là ham muốn của đàn ông mạnh mẽ hơn không?

Mọi người có kiến thức sinh lý đều biết rằng khi đàn ông có ham muốn, họ sẽ có một cảm giác thúc đẩy nhất định và bộ phận nhạy cảm cũng sẽ tự động phản ứng .

Làm thế nào để điều trị điều này cũng là một câu hỏi của rất nhiều người. Khi xuất hiện cảm giác này vào buổi sáng, đó là hiện tượng cương cứng, một cảm giác rất phổ biến và bình thường trong đời sống của đàn ông.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đàn ông xuất hiện cảm giác ham muốn, bộ phận nhạy cảm của họ sẽ có một phản ứng nhất định và sau đó sẽ tự động biến mất, dần dần trở lại trạng thái ban đầu.

Việc xuất hiện cảm giác này thực tế liên quan đến chức năng sinh lý của đàn ông. Bộ phận sinh dục của đàn ông có nhiều mạch máu và được trang bị van một chiều, khi cảm thấy bị kích thích, van sẽ tự động đóng lại và một lượng lớn máu sẽ lưu thông đến bộ phận này, dẫn đến sự phình to và cương cứng.

Khi nam giới giải phóng, lượng máu trong bộ phận sinh dục sẽ giảm dần, giúp cho bộ phận này trở lại trạng thái ban đầu.

Việc bộ phận sinh dục phản ứng vào ban đêm là hiện tượng bình thường, vì nó là một phần của hoạt động thần kinh tự chủ ít liên quan đến người khác.

Về mặt sinh lý và tâm lý, đây đều là những điều bình thường. Khi ngủ, bộ phận nhạy cảm sẽ phản ứng, tuy nhiên, tần suất và thời gian xuất hiện của hiện tượng này sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của người đó.

Những cậu bé đang ở giai đoạn tuổi dậy thì có thể có đến 6 lần phản ứng mỗi đêm, mỗi lần khoảng 20 phút. Những thanh niên thì khoảng 1,5 giờ đồng hồ mới có một lần phản ứng vào mỗi đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vào độ tuổi trung niên, tần suất phản ứng sẽ giảm dần, nhưng người già vẫn có thể có hiện tượng này, đây là hiện tượng sinh lý và thường xuất hiện vào ban đêm mà nhiều người không nhận thấy.

Việc đánh giá sự phản ứng của nam giới vào ban đêm thường được sử dụng trong y học để đánh giá xem rối loạn cương dương có phải do vấn đề tâm lý hay do vấn đề sinh lý.

Tuy nhiên, khi không có bất kỳ phản ứng nào, cần cân nhắc khả năng mắc chứng rối loạn cương dương.

Nếu bộ phận nhạy cảm của nam giới không có bất kỳ phản ứng nào trong ban đêm và vẫn không có dấu hiệu phục hồi, đồng thời kèm theo một cảm giác đau, có thể là do hiện tượng cương cứng bất thường do vấn đề sinh lý của bộ phận này gây ra, cần điều trị kịp thời bằng cách đến bệnh viện.