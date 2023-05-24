Đàn ông “phản ứng” về đêm, phải chăng chuyện gối chăn vẫn chưa thỏa mãn

Sức khỏe 24/05/2023 09:11

Việc cơ thể của nam giới "phản ứng" vào ban đêm là một hiện tượng bình thường và phổ biến trong đời sống của đàn ông

Mọi người có kiến thức sinh lý đều biết rằng khi đàn ông có ham muốn, họ sẽ có một cảm giác thúc đẩy nhất định và bộ phận nhạy cảm cũng sẽ tự động phản ứng.

Điều này cũng xảy ra vào buổi sáng với những cảm giác tương tự, nhưng liệu việc xuất hiện cảm giác này vào ban đêm có nghĩa là ham muốn của đàn ông mạnh mẽ hơn không?

Làm thế nào để điều trị điều này cũng là một câu hỏi của rất nhiều người. Khi xuất hiện cảm giác này vào buổi sáng, đó là hiện tượng cương cứng, một cảm giác rất phổ biến và bình thường trong đời sống của đàn ông.

Vậy việc xuất hiện cảm giác tương tự vào ban đêm, nguyên nhân là do đâu?

Đàn ông “phản ứng” về đêm, phải chăng chuyện gối chăn vẫn chưa thỏa mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đàn ông xuất hiện cảm giác ham muốn, bộ phận nhạy cảm của họ sẽ có một phản ứng nhất định và sau đó sẽ tự động biến mất, dần dần trở lại trạng thái ban đầu.

Việc xuất hiện cảm giác này thực tế liên quan đến chức năng sinh lý của đàn ông. Bộ phận sinh dục của đàn ông có nhiều mạch máu và được trang bị van một chiều,  khi cảm thấy bị kích thích, van sẽ tự động đóng lại và một lượng lớn máu sẽ lưu thông đến bộ phận này, dẫn đến sự phình to và cương cứng.

Khi nam giới giải phóng, lượng máu trong bộ phận sinh dục sẽ giảm dần, giúp cho bộ phận này trở lại trạng thái ban đầu.

Việc bộ phận sinh dục phản ứng vào ban đêm là hiện tượng bình thường, vì nó là một phần của hoạt động thần kinh tự chủ ít liên quan đến người khác.

Về mặt sinh lý và tâm lý, đây đều là những điều bình thường. Khi ngủ, bộ phận nhạy cảm sẽ phản ứng, tuy nhiên, tần suất và thời gian xuất hiện của hiện tượng này sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của người đó.

Những cậu bé đang ở giai đoạn tuổi dậy thì có thể có đến 6 lần phản ứng mỗi đêm, mỗi lần khoảng 20 phút. Những thanh niên thì khoảng 1,5 giờ đồng hồ mới có một lần phản ứng vào mỗi đêm.

Đàn ông “phản ứng” về đêm, phải chăng chuyện gối chăn vẫn chưa thỏa mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vào độ tuổi trung niên, tần suất phản ứng sẽ giảm dần, nhưng người già vẫn có thể có hiện tượng này, đây là hiện tượng sinh lý và thường xuất hiện vào ban đêm mà nhiều người không nhận thấy.

Việc đánh giá sự phản ứng của nam giới vào ban đêm thường được sử dụng trong y học để đánh giá xem rối loạn cương dương có phải do vấn đề tâm lý hay do vấn đề sinh lý.

Tuy nhiên, khi không có bất kỳ phản ứng nào, cần cân nhắc khả năng mắc chứng rối loạn cương dương.

Nếu bộ phận nhạy cảm của nam giới không có bất kỳ phản ứng nào trong ban đêm và vẫn không có dấu hiệu phục hồi, đồng thời kèm theo một cảm giác đau, có thể là do hiện tượng cương cứng bất thường do vấn đề sinh lý của bộ phận này gây ra, cần điều trị kịp thời bằng cách đến bệnh viện.

Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’

Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’

Nguyên nhân đàn ông bất lực khi "yêu" có rất nhiều nhưng 5 yếu tố này cũng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe phản ứng đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm