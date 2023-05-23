Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’

Sức khỏe 23/05/2023 15:56

Nguyên nhân đàn ông bất lực khi 'yêu' có rất nhiều nhưng 5 yếu tố này cũng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Rất nhiều nam giới tự hào về thời gian “yêu” kéo dài của mình, nhưng một số bạn trẻ lại không thể “yêu” và không thể hoàn thành hành vi quan hệ cơ bản, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa vợ chồng.

Thực tế, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng của cương cứng “cậu nhỏ”, đặc biệt là 5 điều sau đây.

Huyết áp cao

Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao kéo dài có thể tăng sự cản trở lưu thông máu, không thể cung cấp đủ máu cần thiết cho cương dương, dẫn đến suy giảm khả năng quan hệ.

Ngoài ra, hầu hết tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp đều cần dùng thuốc hạ huyết áp suốt đời và một số loại thuốc hạ huyết áp dễ gây ra các vấn đề về cương cứng, đặc biệt là thuốc lợi tiểu.

Cân nặng

Hiện nay ngày càng có nhiều nam giới bị thừa cân, đặc biệt là sau khi bước vào độ tuổi trung niên.

Lượng mỡ tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng quá nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến tăng mỡ máu, cao huyết áp và tiểu đường.

Từ đó sẽ làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể, thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng cương cứng.

Mạch máu

Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dương vật cương dương là biểu hiện của tình trạng sung huyết, mạch máu có khỏe mạnh hay không sẽ quyết định trực tiếp đến tình trạng cương cứng.

Tuy nhiên, huyết áp, lipid máu bất thường và tổn thương hệ thần kinh có thể làm tổn thương đến mạch máu và ảnh hưởng đến lượng máu cần thiết cho sự cương cứng, dẫn đến liệt dương.

Rượu

Nam giới uống nhiều rượu bia có thể gây tổn thương gan, não và tinh hoàn, ảnh hưởng đến quá trình tiết nội tiết tố nam testosterone, lâu ngày làm tăng nguy cơ liệt dương.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ

Tiết lộ 5 nguyên nhân khiến đàn ông “bất lực” trong cuộc “yêu”’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo khảo sát, nam giới mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ có nguy cơ mắc bệnh liệt dương cao hơn, nhịp thở chậm lại khi ngủ và tạm dừng trong vài giây, ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho máu, từ đó ảnh hưởng đến tình trạng tắc nghẽn vùng kín.

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Từ khóa:   sức khỏe chuyện ấy cậu nhỏ

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