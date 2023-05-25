Tiết lộ sự thật thú vị về ngón tay út mà ít người biết

Hãy nhìn vào bàn tay của bạn bây giờ; nếu bạn thuộc đa số, bạn sẽ nhận thấy hai đốt trên ngón tay út của mình.

Bạn có biết chỉ một số ít người trên thế giới có thêm một đốt ở cuối ngón tay út? Xin chúc mừng nếu bạn là một trong số họ!

Điều đó có vẻ khó, nhưng nó đơn giản có nghĩa là bạn có thêm một đốt ở ngón tay út. Như bạn có thể biết, phalanges là xương tạo nên ngón tay và ngón chân của bạn, với mỗi ngón tay có ba và ngón cái của bạn chỉ có hai.

Nếu có cái thứ ba, thì bạn là một trong số rất ít và hiếm hoi những người có một đốt thêm ở ngón tay út.

Nếu bạn không muốn gọi nó là một interphalangeal transverse (tạm dịch: đường ngang liên đốt) bổ sung vì nó nghe có vẻ quá “cao siêu” đối với bạn, thì tại sao không gọi nó là một đốt tay uốn cong số lượng dư? Cả hai tùy chọn đều có sẵn cho bạn.

Nếu có cái thứ ba, thì bạn là một trong số rất ít và hiếm hoi những người có một đốt thêm ở ngón tay út. Ảnh minh họa: Internet

Dù sao đi nữa, nếu bạn nhìn vào bàn tay của mình ngay bây giờ, nếp gấp thừa rất có thể sẽ nằm ngay phía trên nơi đeo nhẫn trên ngón tay út của bạn và mặc dù nó thường xảy ra trên ngón tay đó, nhưng bạn cũng có thể thấy nó trên những ngón tay khác .

Mặc dù chúng ta không có nhiều nghiên cứu về vấn đề này và có lý do cho điều đó, nhưng những nghiên cứu hiện có thường tập trung vào ngón tay út. Do đó, chúng ta có thể nói về sự hiếm có của đặc điểm này.

Vào năm 1978, các nhà khoa học Nhật Bản đã thu thập dữ liệu từ 551 người và xác định rằng chỉ có sáu trong số 1.102 ngón tay nhỏ bé có thêm đốt này.

Theo đó, tất cả các chàng trai đều có nếp gấp số lượng dư trên một ngón tay nhỏ, trong khi phụ nữ lại có nó trên cả hai tay.

Một nghiên cứu khác, chỉ bao gồm 307 người, đã phát hiện ra rằng đặc điểm này phổ biến hơn ở nam giới hơn là ở nữ giới.

Tuy nhiên, đó là một nghiên cứu nhỏ, vì vậy chúng ta không nên đưa quá nhiều kết luận từ đó. Không có giải thích cụ thể vì sao đặc điểm này có thể xuất hiện, cũng như không có thông tin về việc nó có liên quan đến bất cứ điều gì hay không.

Có đốt thêm cũng có thể xảy ra tương tự ở các ngón tay khác. Ảnh minh họa: Internet

Nó rất có thể liên quan đến di truyền, nhưng đã có rất ít sự quan tâm khoa học đối với nó, vì, để đối mặt với sự thật, nó không có vẻ là một chủ đề đặc biệt quan trọng hoặc hấp dẫn trong khoa học y tế.

Tuy nhiên, nó có thể hữu ích trong pháp y. Bởi vì nó rất hiếm gặp, việc nhận ra dấu vân tay của một người liên quan đến một vụ việc có thể mang lại lợi ích.

Do đó, nó có thể được sử dụng trong lĩnh vực đó như một vết sẹo, hình xăm hoặc bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào khác.

Trong mọi trường hợp, nếu bạn chỉ đơn giản nhìn xuống bàn tay của mình và nhận thấy một nếp nhăn thừa trên ngón tay, thì bây giờ bạn đã có điều gì đó để khoe khoang khiến bạn khác biệt với đại đa số mọi người.