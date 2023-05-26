Chuyên gia tiết lộ bí quyết đơn giản giúp phụ nữ cải thiện sức khỏe thời tiền mãn kinh

Sức khỏe 26/05/2023 12:15

Một chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ tại sao một số loại thực phẩm có thể làm giảm hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh và đưa ra lời khuyên về những thực phẩm nên tránh khi ăn.

Thời kỳ mãn kinh đề cập đến sự kết thúc của chu kỳ kinh nguyệt và điều này dẫn đến giai đoạn được gọi là tiền mãn kinh. Giai đoạn này có thể là thời điểm khó khăn đối với phụ nữ .

Nó thường diễn ra ở độ tuổi từ 40 đến 50 và kèm theo một loạt thay đổi có thể ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của người phụ nữ.

Katia Demekhina, chuyên gia sức khỏe nội tiết tố nữ tại Omni Vitality ở Hồng Kông cho biết: “Thời kỳ tiền mãn kinh có thể được xem giống như nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt, khi sự dao động và mất cân bằng nội tiết tố rõ rệt hơn”.

Trong giai đoạn này, nồng độ hormone estrogen và progesterone dao động. Chuyên gia Demekhina nói: “Đây là thời điểm phụ nữ dễ mắc các triệu chứng tiền kinh nguyệt phổ biến nhất như thay đổi tâm trạng, lo lắng, cáu kỉnh và trầm cảm”.

Sau giai đoạn này là thời kỳ mãn kinh, chấm dứt kinh nguyệt và lượng hormone giảm dần.

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Trong thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ nên những loại thực phẩm như quả bơ, dầu ô liu, hạt lanh, hạt chia và quả óc chó để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Demekhina cho biết hệ thống nội tiết tố chịu trách nhiệm xử lý căng thẳng cũng bị ảnh hưởng trong thời kỳ tiền mãn kinh.

Nhu cầu đối với tuyến thượng thận – tuyến tạo ra các hormone gây căng thẳng chính – tăng lên khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh và trục căng thẳng – kiểm soát các phản ứng đối với căng thẳng và điều chỉnh các quá trình của cơ thể bao gồm tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, tâm trạng và cảm xúc– có thể hoạt động quá mức bình thường.

Mức độ hormone căng thẳng cortisol tăng lên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch, huyết áp và mức độ viêm nhiễm.

Mức độ hormone căng thẳng cortisol tăng lên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch, huyết áp và mức độ viêm nhiễm.

Chuyên gia Demekhina cho biết tiền mãn kinh và mãn kinh cũng là thời kỳ thay đổi quá trình trao đổi chất, thường được đặc trưng bởi tình trạng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa - sự kết hợp của bệnh tiểu đường, huyết áp cao và béo phì.

Do đó, phụ nữ trải qua các giai đoạn này có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, thay đổi trọng lượng cơ thể, thay đổi cảm giác thèm ăn, mỡ bụng dư thừa, huyết áp cao, tăng cholesterol và lượng đường trong máu.

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Những gì phụ nữ ăn và uống trong thời kỳ tiền mãn kinh có thể có tác động lớn đến sức khỏe của họ. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Demekhina nói rằng caffeine và rượu có khả năng kích thích các triệu chứng mãn kinh.

“Tuy nhiên, dinh dưỡng không đầy đủ hoặc thói quen ăn uống không lành mạnh mới là nguyên nhân chính dẫn đến các triệu chứng mãn kinh”, bà nói thêm.

Đường và carbohydrate đã qua chế biến hoặc tinh chế , như bánh mì, mì ống, bánh ngọt và bánh quy, có thể có những tác động đặc biệt tiêu cực.

Những thực phẩm này khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và chúng làm tăng nồng độ insulin, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm và dẫn đến mất ngủ, sương mù não, tăng cân, mệt mỏi, khó chịu và lo lắng.

Đây là lý do tại sao việc kiểm soát lượng đường trong máu lại quan trọng đối với quá trình chuyển đổi tiền mãn kinh suôn sẻ.

Đường cũng có thể góp phần gây viêm trong cơ thể, làm rối loạn thêm sự cân bằng nội tiết tố và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng mãn kinh.

Để cân bằng nồng độ hormone giới tính, nên ăn những thực phẩm không khiến nồng độ insulin tăng đột biến.

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Demekhina nói rằng trong thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ có nhiều nguy cơ mắc các triệu chứng như lo lắng và trầm cảm. Ảnh: Katia Demekhina

Chuyên gia Demekhina nói rằng phụ nữ tiền mãn kinh nên loại bỏ carbohydrate tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn uống của họ và ăn các bữa ăn cân bằng có chứa protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate dạng sợi - như rau, trái cây và ngũ cốc - để giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Cô ấy nói thêm rằng một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ có chứa các chất dinh dưỡng chính mà còn có thể sử dụng phytoestrogen để hỗ trợ cho những người trải qua tiền mãn kinh.

Đó là các hợp chất dựa trên thực vật tự nhiên có thể tái tạo hoặc chống lại tác dụng của hormone estrogen.

Quá nhiều estrogen có thể làm tăng nguy cơ đông máu và đột quỵ; thiếu hoặc không đủ hormone estrogen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức, sức khỏe xương và sức khỏe tim mạch.

Phytoestrogen hữu ích cho tất cả phụ nữ, đặc biệt là những người trải qua tiền mãn kinh. Phytoestrogen có mặt trong các sản phẩm đậu nành như đậu phụ, tempeh, miso và edamame, cũng như trong đậu và hạt lanh, và các loại rau gia vị như bông cải xanh và bắp cải.

 

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Từ khóa:   phụ nữ sức khỏe tiền mãn kinh

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