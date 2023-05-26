Vì sao chúng ta thường muốn đi tiểu khi làm “chuyện ấy”?

Điều đó có thể là hồi chuồng cảnh báo về bàng quang của bạn đang gặp vấn đề. Vậy, làm thế nào để phân biệt được điều này? Thật không may, nó phức tạp.

Đôi khi, bạn chỉ cần vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng trong khi đang quan hệ . Tuy nhiên, đôi khi cảm giác “cần đi tiểu” đó thực sự có thể cho thấy bạn sắp đạt cực khoái kèm theo phun nước hoặc “nhả đạn”.

Adrienne Ton, giám đốc điều hành lâm sàng tại TBD Health cho biết: “Tình dục có thể gây ra mớ hỗn độn và phát ra các chất lỏng trong khi quan hệ là bình thường và có thể là dấu hiệu của sự kích thích, giống như khi “nhả đạn””.

Khoa học về squirting (phun nước khi lên đỉnh của phụ nữ ) còn hạn chế và gây tranh cãi. Nhưng điều quan trọng là phải biết rằng chất lỏng bắn ra khi quan hệ không phải là xấu!

Trước mắt, các chuyên gia sẽ giải thích những điều gây kinh ngạc mà cơ thể làm trên giường để bạn có thể thoải mái đầu óc, bao gồm cả cách nhận biết bạn thực sự sắp đi tiểu hay đang đạt cực khoái.

Phụ nữ có thể đi tiểu khi quan hệ không?

Phụ nữ có thể đi tiểu trong khi quan hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chất lỏng chảy ra từ bạn nhất thiết phải là nước tiểu.

Phụ nữ có thể đi tiểu khi quan hệ. Ảnh: Getty

Có một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể gây ra cảm giác muốn đi tiểu dữ dội, hoặc thậm chí rò rỉ, trong khi quan hệ.

Theo Viện Y tế Quốc gia, gần một phần tư phụ nữ ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều chứng rối loạn sàn chậu, dẫn đến tiểu không tự chủ (còn gọi là mất kiểm soát bàng quang), gây ra cảm giác không thoải mái và cần giảm nhu cầu hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị són tiểu, có thể điều đó không chỉ xảy ra trong quan hệ.

Nếu bạn chắc chắn rằng chất lỏng mà bạn gặp phải khi quan hệ là nước tiểu, thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước tiên, bạn cần tìm ra loại són tiểu khi quan hệ tình dục mà bạn có xu hướng gặp phải.

Theo bác sĩ phục hồi chức năng vùng chậu, Susie Gronski, có hai loại: tiểu không tự chủ khi thâm nhập và tiểu không tự chủ khi đạt cực khoái.

Cô ấy nói: “Việc không tự chủ trong quá trình thâm nhập thường liên quan đến chứng tiểu không tự chủ do căng thẳng (SUI). Và SUI thường liên quan đến cơ sàn chậu yếu”.

Mặc dù hầu hết các lời khuyên dễ tìm đều gợi ý thực hiện các bài tập kegel để tăng cường cơ sàn chậu, nhưng việc sàn chậu bị căng quá mức cũng rất phổ biến.

Và cả việc quá yếu hoặc quá chật đều có thể dẫn đến cảm giác muốn đi tiểu. Vì vậy, trước khi thực hiện một thói quen tập thể dục mới để cố gắng khắc phục vấn đề, điều quan trọng là trước tiên bạn phải được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và chẩn đoán.

Đàn ông có thể đi tiểu khi quan hệ?

Đàm ông cũng có thể đi tiểu khi quan hệ mặc dù điều đó ít phổ biến hơn nhiều.

Khi điều này xảy ra, được gọi là climacturia (hay tiểu trong lúc xuất tinh), đây có thể là triệu chứng của các phương pháp y tế liên quan đến tuyến tiền liệt, chẳng hạn như việc loại bỏ hoàn toàn tuyến tiền liệt.

Nếu bạn là đang bị són tiểu và đang tìm kiếm một số cách để giảm thiểu vấn đề khi quan hệ, chuyên gia Gronski đưa ra các gợi ý sau:

Đàn ông có thể gặp trường hợp tương tự nhưng hiếm hơn so vơi phụ nữ. Ảnh minh họa: Internet

Làm trống bàng quang của bạn trước.

Sử dụng vòng dương vật để ngăn dòng nước tiểu từ niệu đạo.

Khám phá đào tạo cơ sàn chậu.

Đeo bao cao su khi quan hệ tình dục.

Cân nhắc sử dụng cơ vòng niệu đạo nhân tạo hoặc dây đai niệu đạo thông qua phẫu thuật.

Nhưng nếu đây là những triệu chứng mới, điều quan trọng là phải kiểm tra với bác sĩ để đảm bảo không có gì nghiêm trọng xảy ra trước khi thử bất kỳ biện pháp khắc phục tại nhà nào.

Có phải nước tiểu không?

Không có sự thống nhất giữa các nhà khoa học và bác sĩ về chính xác những gì thoát ra từ âm đạo trước, trong và sau khi đạt cực khoái.

Trên thực tế, một số chuyên gia hiện nay cho rằng có nhiều hơn một loại chất lỏng liên quan đến kích thích và đạt cực khoái của phụ nữ.

Trong một bài đánh giá được công bố trên tạp chí Clinical Anatomy năm 2022, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng "phun nước" và "phun dịch" của phụ nữ “tương đồng nhưng là hiện tượng có nguyên nhân khác nhau”.

Về cơ bản, phun dịch của phụ nữ là khi chất lỏng được giải phóng sau khi kích thích hoặc đạt cực khoái từ các tuyến cận niệu đạo, chuyên gia Gronski nói.

Một số chuyên gia hiện nay cho rằng có nhiều hơn một loại chất lỏng liên quan đến kích thích và đạt cực khoái của phụ nữ. Ảnh minh họa: Internet

Phun nước so với phun dịch, hiếm hơn và “thường xảy ra nhiều hơn trong thời điểm kích thích cao hoặc cực khoái (cực điểm) và bao gồm chất lỏng tương tự như nước tiểu được bài tiết từ niệu đạo”, bà Susie Gronski nói.

Nếu bạn đang tìm kiếm một câu trả lời chính xác hơn về chất lỏng mà cơ thể bạn đang bài tiết, Gronski khuyên bạn nên thử kiểm tra mùi. Cô ấy nhấn mạnh: “Mùi của nước tiểu rất dễ nhận biết”.

Nhưng để kiểm tra kỹ hơn, “đặt một chiếc khăn dưới mông của bạn và chú ý đến màu sắc. Nếu nó màu vàng và có mùi như nước tiểu, bạn đã có câu trả lời. Nếu không phải vậy, bạn có thể vừa phun nước lần đầu tiên”, bà Gronski đề xuất.

Nên làm gì khi bạn cảm thấy muốn đi tiểu?

Có nhiều yếu tố có thể góp phần tạo cảm giác bạn cần chạy đến nhà vệ sinh, theo Alyssa Dweck, MD, một bác sĩ sản khoa đang hành nghề ở New York. Trong số đó, điều quan trọng nhất là: trước khi quan hệ tình dục bạn đã tiểu và không nhận ra cho đến khi bạn đã bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên khi làm chúng.

Bác sĩ Dweck cho rằng áp lực lên bàng quang có thể khiến bạn nhận ra rằng bạn cần tiểu.

Dweck cho biết thêm, khô âm đạo, cũng như nhạy cảm với chất bôi trơn hoặc bao cao su, cũng có thể gây kích ứng và sưng quanh niệu đạo, sau đó dẫn đến cảm giác muốn đi tiểu.

Để tìm ra nguyên nhân gốc rễ là gì, bác sĩ Dweck khuyên bạn nên loại bỏ các tác nhân gây kích ứng tiềm ẩn, sau đó sử dụng lại từng tác nhân một để xem liệu các triệu chứng có thuyên giảm hay trở nên tồi tệ hơn.

Nếu thường xuyên đi tiểu trong khi quan hệ, bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn. Ảnh minh họa: Internet

Có nên lo lắng nếu bạn luôn phải đi tiểu trong khi quan hệ?

Nếu bạn liên tục cảm thấy muốn đi tiểu khi quan hệ (hoặc bạn luôn bị rò rỉ), thì bạn có thể đang phải đối phó với một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Bác sĩ Dweck cho biết sự cấp bách, nhu cầu đi tiểu thường xuyên cộng với cảm giác nóng rát khi bạn đi tiểu và các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi quan hệ đều là những dấu hiệu đặc trưng của nhiễm trùng tiểu.

Sốt, tiểu ra máu, đau lưng, có mùi hôi và ớn lạnh cũng là những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên đi khám bác sĩ.

Một số triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì vậy việc đi khám bác sĩ càng trở nên quan trọng.

Đồng thời, có thể là lúc kiểm tra lại tủ thuốc và đọc kỹ thông tin chi tiết. Chuyên gia Ton lưu ý rằng một số loại thuốc là thuốc lợi tiểu, có nghĩa là chúng sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều hơn.

Những thay đổi khác trong cuộc sống và cơ thể cũng có thể gây ra tình trạng tiểu không tự chủ hoặc tăng mức độ cấp bách, bao gồm mang thai, sinh con hoặc mãn kinh.