Đây là một tình trạng nghiêm trọng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến ung thư ở Ấn Độ.

Ung thư thực quản là một khối u ác tính phát sinh trong lớp niêm mạc của các tế bào thực quản còn được gọi là ống dẫn thức ăn, ống chịu trách nhiệm đưa thức ăn từ cổ họng đến dạ dày.

Loại ung thư này thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn nên việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Có một số yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư thực quản, bao gồm một số thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ phát triển loại ung thư này.

Theo Chương trình Đăng ký Ung thư Quốc gia (NCRP) của Ấn Độ, ung thư thực quản là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở nam giới và là bệnh ung thư phổ biến thứ tám ở phụ nữ ở Ấn Độ.

Ung thư thực quản là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Ấn Độ. Ảnh: India Times

5 thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ ung thư thực quản

Hút thuốc

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư và nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Hút thuốc lá có thể gây ra những thay đổi trong các tế bào lớp lót thực quản, có thể dẫn đến sự phát triển của các tế bào ung thư.

Nguy cơ ung thư thực quản cao hơn đối với những người nghiện thuốc lá nặng và bỏ hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ phát triển loại ung thư này.

Uống rượu

Uống quá nhiều rượu là một thói quen khác làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Rượu có thể gây kích ứng và viêm thực quản, đồng thời làm tổn thương thêm các tế bào niêm mạc thực quản, có thể dẫn đến sự phát triển của các tế bào ung thư. Nguy cơ ung thư thực quản cao hơn đối với những người uống nhiều hơn ba ly rượu mỗi ngày.

Chế độ ăn nghèo nàn

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Một chế độ ăn giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư thực quản.

Điều này là do trái cây và rau quả chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư.

Có 5 nguyên nhân phổ biến gây ra ung thư thực quản. Ảnh: India Times

Béo phì

Béo phì là một yếu tố nguy cơ chính đối với nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư thực quản.

Trọng lượng cơ thể dư thừa làm tăng nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và Barrett thực quản, cả hai đều là những yếu tố nguy cơ phát triển ung thư thực quản.

Ngoài ra, béo phì có thể gây viêm mãn tính và kháng insulin, cũng liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

Do đó, duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua chế độ ăn kiêng và tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ phát triển bất kỳ loại tình trạng sức khỏe nào.

Trào ngược axit

Trào ngược axit, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là tình trạng xảy ra khi axit dạ dày liên tục trào ngược lên thực quản.

Trào ngược axit mãn tính có thể gây kích ứng và viêm thực quản, có thể dẫn đến sự phát triển của các tế bào ung thư. Những người bị trào ngược axit mãn tính nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế để giảm nguy cơ phát triển ung thư thực quản.

Ung thư thực quản là một căn bệnh chết người với tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ lưu hành đáng kể ở Ấn Độ.

Chúng ta nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh để đẩy lùi căn bệnh nguy hiêm này. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các yếu tố rủi ro khác nhau góp phần vào sự phát triển của nó, nhưng một số thói quen hàng ngày làm tăng tính nhạy cảm của một cá nhân đối với căn bệnh này.

Tuy nhiên, áp dụng lối sống lành mạnh hơn, chẳng hạn như bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu, ăn một chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát chứng trào ngược axit và duy trì cân nặng khỏe mạnh, có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư thực quản và tăng cường sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.

Thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng đáng kể trong thói quen hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ phát triển căn bệnh chết người này một cách lâu dài.