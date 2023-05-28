3 lợi ích không ngờ tới khi đàn ông tự tay giải quyết “chuyện ấy”

Sức khỏe 28/05/2023 16:41

Tự tay giải quyết nhu cầu sinh lý sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu đàn ông tuân thủ những nguyên tắc cơ bản như vệ sinh sạch sẽ và giữ mức hoạt động vừa phải.

Đời sống vợ chồng là nhu cầu sinh lý bình thường nhất giữa nam và nữ, qua đời sống vợ chồng thì cả nam và nữ đều có thể nhận được những lợi ích nhất định.

Đặc biệt là đối với các bạn nam, nhu cầu sinh lý tương đối mạnh, nếu giải quyết được một cách hợp lý thì đó là lựa chọn tốt không chỉ để giải tỏa căng thẳng về thể chất và tinh thần mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của cơ quan sinh sản.

Tuy nhiên đối với những bạn nam độc thân thì nhu cầu sinh học được đáp ứng như thế nào? Dưới đây là 3 lợi ích của việc các bạn nam tự tay giải quyết “nhu cầu sinh lý” của mình.

3 lợi ích không ngờ tới khi đàn ông tự tay giải quyết “chuyện ấy” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ xưa đến nay, hầu hết mọi người đều cho rằng việc dùng tay để giải quyết nhu cầu sinh lý là không bình thường và sẽ mang đến những tổn thương nhất định cho bản thân.

Nếu thường xuyên sử dụng hai tay để giải quyết nhu cầu sinh lý, có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ, mộng tinh, suy nhược cơ thể và thậm chí gây ra rối loạn chức năng tình dục.

Ngoài ra, khi tay không được vệ sinh sạch sẽ, còn có thể kích thích tuyến tiền liệt, gây ra viêm tuyến tiền liệt.

Như vậy, đàn ông không thể dùng tay để đáp ứng nhu cầu sinh lý? Trên thực tế, nhận định này cũng không chính xác, bởi đối với những bạn nam độc thân, nếu kìm hãm nhu cầu sinh lý trong thời gian dài, cơ thể sẽ càng bị ảnh hưởng.

Vì vậy, nếu bạn có thể sử dụng tay đúng cách để đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình thì sẽ rất có lợi cho bản thân.

Trước hết, việc dùng tay để giải quyết nhu cầu vật chất có thể giúp những người bạn đó giảm bớt căng thẳng về tinh thần, đặc biệt là trong xã hội phát triển nhanh chóng này, nơi hầu hết mọi người đều bận rộn công việc, điều này sẽ sinh ra những cảm xúc tiêu cực.

Thứ hai, nó còn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong xã hội với nhịp sống nhanh, nhiều người bị chứng mất ngủ, và điều này sẽ gây hại cho các cơ quan nội tạng của chúng ta.

3 lợi ích không ngờ tới khi đàn ông tự tay giải quyết “chuyện ấy” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể duy trì một cuộc sống vợ chồng chất lượng cao, đó sẽ là điều tốt nhất. Ngược lại, nếu độc thân, việc giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tay có thể giúp cơ thể kích thích sản xuất endorphin, giúp người ta nhanh chóng vào giấc ngủ.

Cuối cùng, nó cũng có thể tăng cường sức khỏe của cơ quan sinh sản, nếu bạn có thể sử dụng tay một cách vừa phải để đáp ứng nhu cầu sinh lý, thì trên cơ sở rèn luyện cơ quan sinh sản nam giới, bạn cũng có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, đặc biệt là các bệnh về hệ tiết niệu.

Tuy nhiên, điều chúng ta cần lưu ý ở đây là các lợi ích của việc sử dụng tay để giải quyết nhu cầu sinh lý phải tuân theo một tiêu chuẩn cơ bản, đó là giữ cho hoạt động đó ở mức độ vừa phải và đừng quá thường xuyên. Bên cạnh đó, cần chú ý đến vệ sinh cá nhân.

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe nhu cầu sinh lý quan hệ

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