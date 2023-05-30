Bật mí bí quyết có thể giúp nam giới kéo dài “cuộc yêu” khiến chị em “mê mệt”

Sức khỏe 30/05/2023 07:11

Kéo dài thời quan hệ là vấn đề quan trọng trong cuộc sống vợ chồng vì nó không chỉ giúp tăng cường sự hài hòa trong mối quan hệ tình cảm của vợ chồng mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của hai người.

Trong cuộc sống vợ chồng, hiện nay nhiều người rất quan tâm đến vấn đề thời gian của quan hệ tình dục, đặc biệt là đối với đàn ông, thời gian ngắn chắc chắn sẽ bị nhiều người chê cười.

Thời gian mà nam giới có thể duy trì trong quan hệ tình dục thường là từ một đến mười phút, điều này liên quan đến di truyền và gen của bản thân và cũng có thể liên quan đến sức khỏe của bản thân.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần chú ý đến sức khỏe của mình để có thể duy trì thời gian quan hệ tình dục lâu hơn một chút. Nếu sức khỏe của bạn không tốt từ trước và trong thời còn trẻ bạn thường có những hành động gây tổn thương, điều này có thể dẫn đến thời gian ngắn hơn.

Tuy nhiên nếu muốn kéo dài thời gian quan hệ, bạn có thể áp dụng việc tập luyện thể chất để nâng cao sức khỏe.

Bật mí bí quyết có thể giúp nam giới kéo dài “cuộc yêu” khiến chị em “mê mệt” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này rất quan trọng vì đó là cách để phòng ngừa nhiều loại bệnh, đồng thời còn cải thiện chất lượng cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là đối với nam giới.

Trong quá trình quan hệ, có thể cần đến rất nhiều sức lực, và nếu sức khỏe của cơ thể không tốt, thời gian quan hệ sẽ ngắn đi. Điều này cần được chú ý và quan tâm.

Nếu thời gian quan hệ của hai người ngắn hơn thông thường, bạn có thể chọn tập luyện thể chất để cải thiện sức khỏe của mình.

Như vậy, bạn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cơ thể của mình và giúp thời gian quan hệ dài hơn.

Bật mí bí quyết có thể giúp nam giới kéo dài “cuộc yêu” khiến chị em “mê mệt” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người trong cuộc sống đều cần chú ý đến sức khỏe của mình và học cách cải thiện sức khỏe của mình, để có thể kéo dài thời gian cuộc sống vợ chồng.

Có thể nói, giao tiếp tình cảm với nửa kia là điều vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng. Điều này giúp điều hòa tâm trạng và tạo ra một cảm giác chung về tình yêu và sự quan tâm.

Chỉ khi tìm được người mình yêu và có người yêu mình mới có thể có một cơ sở tình cảm chung và sẵn sàng giao tiếp và tạo ra một tương lai tốt đẹp cùng nhau.

Trong cuộc sống vợ chồng hòa hợp, chúng ta cũng không nên quá quan tâm đến thời gian quan hệ, vì quá trình kéo dài quá lâu cũng không tốt cho sức khỏe.

Chỉ cần đôi bên phải cảm thấy hạnh phúc thì mới có thể kéo dài thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng. 

Đàn ông tiểu đúng cách nên đứng hay ngồi? Đại đa số cánh mày râu đều trả lời sai

Đàn ông tiểu đúng cách nên đứng hay ngồi? Đại đa số cánh mày râu đều trả lời sai

Một bác sĩ ở Anh cho biết nam giới đang tiểu sai cách và thay vì đi tiểu đứng, họ nên đi tiểu khi ngồi.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 48 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 48 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm