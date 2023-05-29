Đàn ông tiểu đúng cách nên đứng hay ngồi? Đại đa số cánh mày râu đều trả lời sai

Sức khỏe 29/05/2023 10:00

Một bác sĩ ở Anh cho biết nam giới đang tiểu sai cách và thay vì đi tiểu đứng, họ nên đi tiểu khi ngồi.

Một bác sĩ tiết niệu hàng đầu cho biết đàn ông không nên đi tiểu đứng, cho rằng ngồi xuống để tiểu sẽ tốt cho sức khỏe và vệ sinh hơn.

Gerald Collins, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tư vấn tại Bệnh viện Alexandra ở Cheshire, Anh, đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph hôm 26/5, sau một báo cáo của YouGov về thói quen đi tiểu của nam giới.

Công ty phân tích dữ liệu đã tiến hành khảo sát hơn 7.000 đàn ông từ 13 quốc gia trên toàn thế giới và phát hiện ra phần lớn thường đứng khi đi tiểu.

Khảo sát đã khám phá ra một số khác biệt văn hóa đáng ngạc nhiên, với 40% đàn ông Đức cho biết họ ngồi đi tiểu "mỗi lần", so với chỉ có 10% đàn ông Mỹ.

Theo ông Collins, chính người Đức mới có ý kiến ​​đúng.

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Những người đàn ông lớn tuổi phần lớn phản đối việc ngồi xuống hơn so với những người trẻ tuổi hơn. Ảnh: Getty

“Ngồi có lẽ là cách hiệu quả nhất để làm việc đó,” bác sĩ tuyên bố. Ông giải thích rằng các cơ ở xương chậu và cột sống được thư giãn hoàn toàn ở tư thế đó, giúp quá trình đi tiểu dễ dàng hơn.

Bác sĩ tiết niệu nói thêm rằng đàn ông lớn tuổi ngồi xuống để đi tiểu đặc biệt dễ dàng hơn vì chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính ngày càng trở nên phổ biến ở tuổi cao.

Tình trạng này - ảnh hưởng đến 80% nam giới từ 80 tuổi trở lên - xảy ra khi tuyến tiền liệt và các mô xung quanh mở rộng, làm tắc nghẽn niệu đạo.

Nhưng cuộc khảo sát của YouGov cho thấy những người đàn ông lớn tuổi thường phản đối việc ngồi xuống hơn so với những người trẻ tuổi hơn, có thể là do quan niệm rằng đứng đi tiểu sẽ nam tính hơn.

Chẳng hạn, 35% đàn ông Mỹ trên 55 tuổi nói rằng họ sẽ “không bao giờ” ngồi xuống để đi tiểu, so với chỉ 21% ở những người từ 18 đến 24 tuổi.

Ở Đức, việc ngồi xuống khi đi tiểu truyền thống đã bị coi thường trong giới đàn ông và thậm chí còn có một thuật ngữ xúc phạm để chỉ việc này.

“Sitzpinkler” là một lời nói tục tĩu dành cho những người ngồi xuống để đi tiểu, ngụ ý rằng họ “nhu nhược hoặc ẻo lả”.

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Các chuyên gia khuyên chúng ta nên đi ngồi vì nước tiểu ít có khả năng phun khắp sàn. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, văn hóa đã thay đổi đáng kể và hiện nay có nhiều biển báo trong nhiều phòng tắm công cộng trên khắp nước Đức cảnh báo nam giới không được đứng khi đi tiểu.

Điều này thường dành cho các vấn đề liên quan đến sự sạch sẽ, vì nước tiểu ít có khả năng phun khắp sàn nếu một người đang ngồi.

Một nghiên cứu được The Sun trích dẫn đã phát hiện ra rằng “sự bắn ngược” từ những giọt nước tiểu có thể đập vào thành bồn cầu và “làm nước tiểu cách xa tới 3 mét”.

Trong khi đó, vì mục đích vệ sinh, tốt hơn hết bạn nên đóng nắp bồn cầu để xả nước.

Một nghiên cứu riêng biệt vào năm 2021 cho thấy bồn tiểu dội nước hoặc bồn cầu để hở có thể khiến “hàng chục nghìn” hạt mầm bệnh bay ra khỏi bồn cầu và xâm nhập vào tầm nhìn của bạn.

 

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