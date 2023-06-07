Bật mí lợi ích không thể ngờ tới của việc uống vitamin tổng hợp đối với người già

Sức khỏe 07/06/2023 11:00

Hàng triệu người Mỹ trưởng thành uống vitamin tổng hợp mỗi ngày, mặc dù những viên thuốc này không được chứng minh là có thể ngăn ngừa các bệnh như bệnh tim hoặc ung thư và các chuyên gia cho rằng tốt hơn hết là nên lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

 

Nghiên cứu mới nhất xem xét việc uống vitamin hàng ngày có ảnh hưởng đến trí nhớ hay không. Nghiên cứu cho thấy vitamin tổng hợp có thể tăng cường chức năng bộ nhớ ở một số người, tương đương với ba năm mất trí nhớ thông thường liên quan đến tuổi tác.

Adam Brickman, giáo sư tâm lý học thần kinh của Đại học Columbia, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết mặc dù nghiên cứu không đủ toàn diện để đảm bảo các khuyến nghị rộng rãi về việc bổ sung vitamin, nhưng nó cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng chúng.

Bật mí lợi ích không thể ngờ tới của việc uống vitamin tổng hợp đối với người già - Ảnh 1
Adam Brickman, giáo sư tâm lý học thần kinh của Đại học Columbia. Ảnh: Đại học Columbia

Ông nói : “Các nghiên cứu đang cho thấy rằng việc bổ sung vitamin tổng hợp có thể có một số lợi ích”.

Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định chính xác chất dinh dưỡng nào có thể tạo ra sự khác biệt.

Đây là những điều cần biết về nghiên cứu mới được công bố trong tháng này trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ.

Vitamin tổng hợp có thể giúp cải thiện trí nhớ

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia ở thành phố New York và Bệnh viện Brigham and Women ở Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ đã theo dõi hơn 3.500 người trên 60 tuổi trong ba năm.

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên uống một loại vitamin tổng hợp hàng ngày hoặc một viên thuốc giả. Họ được đánh giá hàng năm trong ba năm với các bài kiểm tra trên internet để đo lường chức năng trí nhớ.

Một bài kiểm tra đưa cho người tham gia một danh sách gồm 20 từ, mỗi lần một từ trong ba giây, sau đó yêu cầu họ nhập tất cả các từ họ nhớ ngay lập tức và sau 15 phút.

Brickman cho biết bài kiểm tra đã đo lường chức năng của vùng hồi hải mã, một khu vực trong não kiểm soát việc học và trí nhớ.

Bật mí lợi ích không thể ngờ tới của việc uống vitamin tổng hợp đối với người già - Ảnh 2
Những người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp hàng ngày trong nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện về nhận thức. Ảnh: Shutterstock

Sau một năm, những người tham gia uống vitamin hàng ngày có chức năng ghi nhớ tốt hơn, chuyển từ nhớ chính xác 7,10 từ khi bắt đầu lên 7,81 từ. Những người tham gia uống thuốc giả nhớ được từ 7,21 từ đến 7,65 từ.

Ông Brickman cho biết các loại vitamin tổng hợp có thể hoạt động bằng cách cung cấp các vi chất dinh dưỡng giúp tăng cường chức năng của vùng hippocampus.

Đây là nghiên cứu lớn thứ hai mà các nhà nghiên cứu tiến hành cho thấy trí nhớ được cải thiện ở những người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp hàng ngày.

Một nghiên cứu năm 2022 trên hơn 2.200 người lớn tuổi cho thấy rằng uống vitamin tổng hợp hàng ngày giúp cải thiện nhận thức tổng thể, khả năng thu hồi trí nhớ và sự chú ý, những tác động này cũng rõ rệt hơn ở những người mắc bệnh tim mạch tiềm ẩn .

Nên hỏi bác sĩ trước khi dùng

Brickman nói: “Bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào không nên thay thế các cách toàn diện hơn để có được các vi chất dinh dưỡng tương tự. Mặc dù vitamin tổng hợp nói chung là an toàn, nhưng mọi người nên luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, khoảng 60% người Mỹ trưởng thành và 35% trẻ em uống vitamin hàng ngày.

Những viên thuốc này là một phần của gần 56 tỷ đô la Mỹ chi tiêu mỗi năm cho các chất bổ sung chế độ ăn uống.

Các hướng dẫn về chế độ ăn uống của Hoa Kỳ khuyến cáo rằng mọi người nên lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm, trừ khi họ có nhu cầu cụ thể hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên họ nên bổ sung vitamin.

Vitamin có thể cung cấp các chất dinh dưỡng còn thiếu trong chế độ ăn uống, nhưng dùng một lượng lớn có thể dẫn đến các tác dụng phụ từ khó chịu ở dạ dày đến các vấn đề nghiêm trọng về tim và gan.

Bật mí lợi ích không thể ngờ tới của việc uống vitamin tổng hợp đối với người già - Ảnh 3
Ông Brickman nói: "Mặc dù vitamin tổng hợp nói chung là an toàn, nhưng mọi người nên luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng". Ảnh: Shutterstock

Robert Hackman, chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu của Đại học California, cho biết nghiên cứu mới cho thấy viên vitamin có thể cung cấp các vi chất dinh dưỡng còn thiếu, đặc biệt là trong chế độ ăn của người lớn tuổi.

Khoảng một phần ba người lớn trên 60 tuổi không nhận đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ chỉ từ thực phẩm.

Tuy nhiên, Hiệp hội Alzheimer không khuyến nghị sử dụng vitamin tổng hợp để giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Bật mí 9 điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến phụ nữ “yêu” tức thì

Bật mí 9 điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến phụ nữ “yêu” tức thì

Ngoài vùng kín có thể kích thích phụ nữ thì các bộ phận khác trên cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cảm giác mãnh liệt và thỏa mãn "cuộc yêu" cho phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   vitamin người già sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 34 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 43 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm