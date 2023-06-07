Bật mí lợi ích không thể ngờ tới của việc uống vitamin tổng hợp đối với người già

Nghiên cứu mới nhất xem xét việc uống vitamin hàng ngày có ảnh hưởng đến trí nhớ hay không. Nghiên cứu cho thấy vitamin tổng hợp có thể tăng cường chức năng bộ nhớ ở một số người, tương đương với ba năm mất trí nhớ thông thường liên quan đến tuổi tác.

Ông nói : “Các nghiên cứu đang cho thấy rằng việc bổ sung vitamin tổng hợp có thể có một số lợi ích”.

Adam Brickman, giáo sư tâm lý học thần kinh của Đại học Columbia, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết mặc dù nghiên cứu không đủ toàn diện để đảm bảo các khuyến nghị rộng rãi về việc bổ sung vitamin, nhưng nó cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng chúng.

Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác định chính xác chất dinh dưỡng nào có thể tạo ra sự khác biệt.

Đây là những điều cần biết về nghiên cứu mới được công bố trong tháng này trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ.

Vitamin tổng hợp có thể giúp cải thiện trí nhớ

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia ở thành phố New York và Bệnh viện Brigham and Women ở Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ đã theo dõi hơn 3.500 người trên 60 tuổi trong ba năm.

Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên uống một loại vitamin tổng hợp hàng ngày hoặc một viên thuốc giả. Họ được đánh giá hàng năm trong ba năm với các bài kiểm tra trên internet để đo lường chức năng trí nhớ.

Một bài kiểm tra đưa cho người tham gia một danh sách gồm 20 từ, mỗi lần một từ trong ba giây, sau đó yêu cầu họ nhập tất cả các từ họ nhớ ngay lập tức và sau 15 phút.

Brickman cho biết bài kiểm tra đã đo lường chức năng của vùng hồi hải mã, một khu vực trong não kiểm soát việc học và trí nhớ.

Những người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp hàng ngày trong nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện về nhận thức. Ảnh: Shutterstock

Sau một năm, những người tham gia uống vitamin hàng ngày có chức năng ghi nhớ tốt hơn, chuyển từ nhớ chính xác 7,10 từ khi bắt đầu lên 7,81 từ. Những người tham gia uống thuốc giả nhớ được từ 7,21 từ đến 7,65 từ.

Ông Brickman cho biết các loại vitamin tổng hợp có thể hoạt động bằng cách cung cấp các vi chất dinh dưỡng giúp tăng cường chức năng của vùng hippocampus.

Đây là nghiên cứu lớn thứ hai mà các nhà nghiên cứu tiến hành cho thấy trí nhớ được cải thiện ở những người lớn tuổi uống vitamin tổng hợp hàng ngày.

Một nghiên cứu năm 2022 trên hơn 2.200 người lớn tuổi cho thấy rằng uống vitamin tổng hợp hàng ngày giúp cải thiện nhận thức tổng thể, khả năng thu hồi trí nhớ và sự chú ý, những tác động này cũng rõ rệt hơn ở những người mắc bệnh tim mạch tiềm ẩn .

Nên hỏi bác sĩ trước khi dùng

Brickman nói: “Bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào không nên thay thế các cách toàn diện hơn để có được các vi chất dinh dưỡng tương tự. Mặc dù vitamin tổng hợp nói chung là an toàn, nhưng mọi người nên luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, khoảng 60% người Mỹ trưởng thành và 35% trẻ em uống vitamin hàng ngày.

Những viên thuốc này là một phần của gần 56 tỷ đô la Mỹ chi tiêu mỗi năm cho các chất bổ sung chế độ ăn uống.

Các hướng dẫn về chế độ ăn uống của Hoa Kỳ khuyến cáo rằng mọi người nên lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm, trừ khi họ có nhu cầu cụ thể hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên họ nên bổ sung vitamin.

Vitamin có thể cung cấp các chất dinh dưỡng còn thiếu trong chế độ ăn uống, nhưng dùng một lượng lớn có thể dẫn đến các tác dụng phụ từ khó chịu ở dạ dày đến các vấn đề nghiêm trọng về tim và gan.

Ông Brickman nói: "Mặc dù vitamin tổng hợp nói chung là an toàn, nhưng mọi người nên luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng". Ảnh: Shutterstock

Robert Hackman, chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu của Đại học California, cho biết nghiên cứu mới cho thấy viên vitamin có thể cung cấp các vi chất dinh dưỡng còn thiếu, đặc biệt là trong chế độ ăn của người lớn tuổi.

Khoảng một phần ba người lớn trên 60 tuổi không nhận đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ chỉ từ thực phẩm.

Tuy nhiên, Hiệp hội Alzheimer không khuyến nghị sử dụng vitamin tổng hợp để giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.