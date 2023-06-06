Bật mí 9 điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến phụ nữ “yêu” tức thì

Phần nào trên cơ thể của một phụ nữ khi được chạm vào sẽ khiến cô ấy cảm thấy kích thích nhất?

Việc kích thích các phần khác trên cơ thể ngoài những "vùng nhạy cảm" tiêu chuẩn có thể là một yếu tố quan trọng trong việc đạt đến sự thỏa mãn đầy đủ.

Thuật ngữ 'vùng nhạy cảm' thường gợi nhớ đến các bộ phận cơ thể như vú, nhũ hoa, âm đạo, điểm G và dương vật.

Nhưng nếu chỉ tập trung vào những "vùng nhạy cảm" tiêu chuẩn mà bỏ qua các phần khác trên cơ thể, thì có thể bỏ lỡ những cảm giác và kích thích khác mà chúng ta có thể trải nghiệm được.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đó cũng có nghĩa là cảm giác kích thích tình dục đối với một người có thể không có tác dụng gì đối với người khác.

Màn dạo đầu, như chúng ta đã biết, là điều cần thiết hoặc quan trọng hơn chính hành động quan hệ.

Biết nơi đặt tay hoặc vuốt ve cô ấy bằng môi có thể là một yếu tố quan trọng để cô ấy đạt được cực khoái.

Vì vậy, trong khi bạn đang khám phá cơ thể cô ấy, hãy khám phá cơ thể của chính bạn để xem điều gì khiến bạn hứng thú và nói với cô ấy về điều đó.

Đây là 9 vùng nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ hoặc những vị trí để chạm vào phụ nữ trong giường ngủ có thể khiến cô ấy đạt cực khoái nếu bạn thực hiện theo đúng cảm nhận của cô ấy.

Bộ não

Ảnh: India Times

Nếu bạn đã từng nghe câu nói rằng bộ não của phụ nữ là cơ quan sinh dục lớn nhất, thì bạn đã nghe đúng.

Thu hút tâm lý của cô ấy bằng cuộc nói chuyện về giới tính phù hợp không chỉ lôi kéo cô ấy mà còn không cho phép sự đơn điệu xuất hiện.

Cần làm gì: Từ lãng mạn, táo bạo đến dữ dội; điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của đối phương. Một khi bạn tìm ra ngôn ngữ mà cô ấy thích, bạn cũng sẽ tìm ra cách nhập vai phù hợp nhất với tình huống.

Da đầu

Da đầu là một trong những nơi tốt nhất để chạm vào một người phụ nữ trên giường. Da đầu của một người phụ nữ không chỉ chứa đầy tóc.

Với đầy đủ các đầu dây thần kinh, xoa bóp đầu cô ấy sẽ giúp giải phóng oxytocin, một loại hormone gây căng thẳng mang lại cảm giác bình tĩnh đồng thời tăng khoái cảm.

Cần làm gì: Dùng đầu ngón và móng tay luồn qua da đầu cô ấy. Sử dụng các động tác vuốt lên trên và theo vòng tròn để xoa bóp phần đầu và cổ cũng như sau tai của cô ấy. Chải theo cách của bạn xung quanh da đầu, trán và gáy của cô ấy để tạo hiệu ứng gợi cảm nhẹ nhàng.

Đôi tai

Ảnh: India Times

Đôi tai của một người phụ nữ là một nơi nhạy cảm để chạmkhi ở trên giường. Hóa ra đôi tai của cô ấy không chỉ cần những lời ngọt ngào hay khiêu gợi.

Vuốt ve, cắn và liếm đều là những trải nghiệm kích thích giác quan được hoan nghênh đối với đôi tai của cô ấy, điều này sẽ kích hoạt năng lượng “chuyện ấy” trên khắp cơ thể phụ nữ,

Cần làm gì: Vì tai rất nhạy cảm, bạn nên nhẹ nhàng vuốt ve chúng bằng ngón tay và dùng lưỡi chạm vào môi để kích thích.

Cổ

Theo Goddard, gần như tất cả mọi người đều phản ứng với cơ ức đòn chũm (nhóm cơ thuộc vùng cổ hỗ trợ vận động của cột sống cổ và giúp đầu có thể quay qua trái và quay qua phải).

Cổ phản ứng với những cái chạm nhẹ nhất; cho dù đó là hình thức hôn, liếm, cắn hay nhấm nháp. Đây là một khu vực mà bạn không thể bỏ qua khi tìm kiếm những vị trí để chạm vào phụ nữ trên giường.

Cần làm gì: Sử dụng lưỡi và răng của bạn để chạm dọc theo chiều dài cơ cổ của cô ấy. Tìm được áp lực lý tưởng và sự cân bằng giữa mức độ cắn và nhả ra sẽ khiến cô ấy rơi vào vòng tay của bạn.

Miệng

Ảnh: India Times

Sự mới lạ của nụ hôn đầu tiên thúc đẩy dopamine trong não, và hôn một đối tác lâu dài sẽ giải phóng oxytocin, cả hai đều là chất hóa học giúp não bộ cảm thấy dễ chịu, khiến bạn có tâm trạng tốt.

Hôn không chỉ liên quan đến hành động đưa lưỡi vào cổ họng của ai đó. Một nụ hôn sâu, thân mật và nồng nàn có thể giải phóng đủ oxytocin (hormone tạo cảm giác dễ chịu) để tự đưa cô ấy đạt cực khoái.

Cần làm gì: Phụ nữ thường không phải là những người hôn cẩu thả; có nghĩa là họ không thích việc trao đổi nhiều nước bọt làm vương vãi khắp miệng, đó là cách mà một số đàn ông thích.

Họ thích một nụ hôn với đôi môi mềm mại nhưng chắc chắn, cho phép họ thoải mái hôn lại bạn nếu họ muốn.

Lưng dưới

Ảnh: India Times

Cho dù đó là vào cuối một ngày dài hay chỉ là một ngày thứ Ba khác, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức mạnh của một liệu pháp mát-xa lưng gợi cảm. Lưng có nhiều cơ và dây thần kinh phản ứng tích cực khi chạm vào, và phần nhỏ của lưng đặc biệt nhạy cảm.

Mát-xa lưng gợi cảm có khả năng kích thích các dây thần kinh ở lưng giúp cô ấy giảm căng thẳng sau một ngày dài cũng như đồng thời giúp cô ấy phấn chấn.

Vuốt ve nhẹ nhàng lưng của cô ấy, đặc biệt là xương cùng; khu vực ngay phía trên xương sống có nhiều dây thần kinh. Sử dụng ngón tay cái để tạo áp lực khi xoa bóp khu vực phía trên hai bên mông của cô ấy.

Chân

Ảnh: India Times

Hơn 7.000 đầu dây thần kinh ở mỗi bàn chân khiến đây trở thành bộ phận cơ thể mà bạn muốn tập trung vào trong màn dạo đầu hoặc thậm chí trong suốt quá trình quan hệ.

Giữ cho đôi chân của bạn sạch sẽ trước khi bạn bắt đầu hành động sẽ mang lại lợi ích.

Một phần lớn các dây thần kinh cảm giác trong não được dành cho da ở bàn chân của bạn, nhưng nhiều người không tập trung vào chúng.

Nếu một người đàn ông muốn đưa một bàn chân sạch đẹp vào miệng, điều đó sẽ kích thích phản ứng sinh lý rất mạnh mẽ trong toàn bộ cơ thể phụ nữ, bởi vì một phần của vỏ não cảm giác được kích thích.

Cần làm gì: Kẹp hoặc liếm mút nhẹ các ngón chân của cô ấy sẽ tạo ra rất nhiều mong muốn quan hệ bên trong cô ấy.

Nếu bạn kích thích các điểm dây thần kinh 'đúng', việc mút ngón chân của cô ấy có thể đem lại khoảnh khắc thăng hoa tương tự như khi quan hệ bằng miệng.

Bụng

Thực tế là phụ nữ thường có ý thức về phần giữa của họ, điều quan trọng hơn là không nên bỏ qua khu vực đó.

Vì cơ bụng của cô ấy được kết nối với âm đạo nên ngay cả một kích thích nhẹ ở khu vực đó cũng có thể nâng cao mức độ kích thích, vì nó có rất nhiều đầu dây thần kinh.

Cần làm gì: Vuốt các ngón tay của bạn dọc theo bụng cô ấy về phía mông và ngược lên. Điều này sẽ kích thích đủ lưu lượng máu đến vùng kín của cô ấy và nâng cao mức độ mong đợi của cô ấy.

Đùi trong

Bên trong đùi, cùng với mặt sau của đầu gối và kẽ hở của cánh tay, là một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ do có rất nhiều đầu dây thần kinh ở khu vực này.

Cần làm gì: Hãy vuốt ve nhẹ nhàng, liếm và cắn nhẹ vào đùi cô ấy trong khi hít thở vào những điểm mà miệng bạn vừa mạo hiểm.

Xoa bóp nhẹ khu vực đó khi bạn thực hiện quan hệ bằng miệng với cô ấy để tăng lưu lượng máu đến âm đạo của cô ấy; tăng cường mức độ kích thích của cô ấy.