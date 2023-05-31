Người đàn ông 58 tuổi qua đời khi đang làm “chuyện ấy”, chuyên gia khuyên đừng nên lao vào cuộc “yêu” nếu gặp phải 4 trường hợp này

Sức khỏe 31/05/2023 15:12

Đừng nên quan hệ tình dục nếu gặp phải 4 trường hợp này vì nó có thể gây ra các rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Sau khi vợ qua đời, ông Lý, 58 tuổi, đã quen với bà Xuân, 35 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè và sau vài tháng quen biết, hai người đã nhanh chóng kết hôn.

Sau đó, đôi vợ chồng già đi hưởng tuần trăng mật như những người trẻ tuổi. Đêm đầu tiên của tuần trăng mật, hai người đã ăn một bữa tối lãng mạn với ánh nến rực rỡ, uống vài ly rượu và sau đó họ quấn lấy nhau.

Để có trải nghiệm tốt hơn cho hai người, ông Lý đã uống thuốc trước khi vào việc, nhưng giữa quá trình, ông bất ngờ lấy tay che ngực và ngã vào người bà Xuân.

Sau khi vợ gọi cấp cứu, bác sĩ đến và phát hiện ông Lý đã không còn thở. Sau khi kiểm tra theo dõi, người ta phát hiện ra rằng ông Lý đã chết vì quan hệ đột ngột do hưng phấn quá mức sau khi uống thuốc.

Tại sao ông Lý đột ngột qua đời?

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã phân tích 4.500 người bị đột tử do tim và phát hiện ra rằng 0,7% số ca đột tử do tim có liên quan đến hoạt động tình dục. Điều này cho thấy việc quan hệ cũng có nguy cơ gây ra đột tử.

Loại đột tử này trong y học hiện đại gọi là “đột tử khi quan hệ” hay còn gọi là “thượng mã phong”.

Người đàn ông 58 tuổi qua đời khi đang làm “chuyện ấy”, chuyên gia khuyên đừng nên lao vào cuộc “yêu” nếu gặp phải 4 trường hợp này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nó là một dạng tử vong đột ngột do quan hệ gây ra. Chết đột ngột khi quan hệ có một số biểu hiện khác nhau, một số trường hợp xảy ra khi đang quan hệ thì bất ngờ qua đời, một số trường hợp khác xảy ra khi đang đạt cực khoái thì qua đời, trong khi một số khác xảy ra sau khi kết thúc quan hệ.

Thường thì nguyên nhân của chết đột ngột khi quan hệ là do bất thường nhịp tim hoặc xuất huyết não do tình trạng kích thích quá mức.

Khi đang quan hệ , cả hai đối tác đều ở trạng thái kích thích cực độ, không có sự chuẩn bị tâm lý cho việc chết đột ngột khi quan hệ, khiến việc cứu chữa khó khăn và là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do chết đột ngột khi quan hệ tăng cao.

Các nghiên cứu ở nước ngoài đã chỉ ra rằng phần lớn những trường hợp đột tử do quan hệ là nam giới và độ tuổi 40 là nhóm có nguy cơ đột tử cao.

Đứng nên lao vào cuộc yêu nếu gặp phải 4 trường hợp sau

Khi bạn quá mệt mỏi

Trong trạng thái mệt mỏi quá mức có thể bị đột tử ngay cả khi chưa quan hệ, nếu dành nhiều sức lực cho việc quan hệ thì nguy cơ đột tử càng cao.

Người đàn ông 58 tuổi qua đời khi đang làm “chuyện ấy”, chuyên gia khuyên đừng nên lao vào cuộc “yêu” nếu gặp phải 4 trường hợp này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi uống thuốc

Nhiều nam giới không sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng "khả năng" của họ không đủ và họ sử dụng một số loại thuốc kích thích để hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc kích thích quá nhiều sẽ khiến hệ thần kinh trung ương hưng phấn quá mức, nhịp tim đập nhanh, gây ra các cơn cấp tính của các bệnh tim mạch.

Sau khi uống rượu

Rượu có thể tăng cường dũng khí, nhưng nó cũng kích thích hệ tim mạch, dẫn đến tăng huyết áp, dễ gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu não và dẫn đến tử vong.

Có bệnh nền

Người đàn ông 58 tuổi qua đời khi đang làm “chuyện ấy”, chuyên gia khuyên đừng nên lao vào cuộc “yêu” nếu gặp phải 4 trường hợp này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người mắc các bệnh tiềm ẩn như bệnh tim mạch vành và huyết áp cao có thể dễ mắc các vấn đề như rối loạn nhịp tim và huyết áp tăng đột ngột do quá hưng phấn trong đời sống vợ chồng, ngoài ra còn có thể gây xuất huyết hoặc ngừng tim.

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Từ khóa:   sức khỏe quan hệ đột tử

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