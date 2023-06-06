Thời gian đi vào giấc ngủ liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta?

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về giấc ngủ, việc ngủ quá nhanh (và quá chậm) đều có thể là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn. Thời gian cần để bạn chìm vào giấc mơ được gọi là "thời gian ngủ".

Sau một ngày dài, việc ngủ nhanh chóng có thể cảm thấy như một điều may mắn. Việc đủ giấc ngủ đủ thời gian có thể khó như thế nào đặc biệt là nếu bạn gặp khó khăn trong việc trì hoãn giấc ngủ vì công việc, vì vậy khi đầu bạn chạm vào gối, bạn muốn được ngủ, đúng không? Ít nhất là, điều đó tốt hơn là nằm trên giường trong nhiều giờ.

“Khoảng thời gian lý tưởng để cơ thể chìm vào giấc ngủ thực sự khác nhau ở mỗi người,” Kristen Casey , nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia về chứng mất ngủ cho biết.

Và trong khi không có quy đình nào là "bình thường" khoảng thời gian mà cơ thể bạn "nên" đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn có một số hướng dẫn chung.

“Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia gợi ý rằng nên mất khoảng 15 đến 20 phút cho một người khỏe mạnh. Tuy nhiên, con người rất phức tạp, vì vậy chúng ta có thể gặp nhiều vấn đề khiến chúng ta không thể đi vào giấc ngủ ngon mà chúng ta có thể không kiểm soát được”, cô cho biết thêm.

Vệ sinh giấc ngủ có thể giúp ích. "Tốt nhất là dành nửa giờ trước khi đi ngủ để thử giãn trong khi còn thức và thực hiện một thói quen buổi tối trước khi đi ngủ”, Dave Rabin, một nhà thần kinh học, bác sĩ tâm thần và giám đốc sáng tạo chính tại Apollo Neuroscience cho biết.

Cơ thể bạn đang nói gì với bạn khi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng?

Việc ngủ chỉ sau vài phút khi đầu chạm vào gối không nhất thiết là một nguyên nhân gây lo ngại, nhưng trong một số trường hợp đó có thể là một tín hiệu cho thấy đang xảy ra điều gì đó.

Nguyên nhân cụ thể sẽ khác nhau đối với mỗi người, ngay cả khi họ có thời gian ngủ giống nhau hoặc ngủ trên cùng một giường. Dưới đây là một số nguyên nhân chính do các chuyên gia đưa ra:

Đơn giản là bạn cần ngủ nhiều hơn.

“Ngủ thiếp đi quá nhanh có thể là dấu hiệu của sự kiệt sức, dấu hiệu cho thấy chúng ta đang làm việc quá sức, dấu hiệu của sự kiệt sức và nói chung là dấu hiệu cho thấy chúng ta không dành đủ thời gian để hồi phục và nghỉ ngơi”, bác sĩ Rabin nói.

Ngoài ra, bạn có thể đã ngủ đủ thời gian, nhưng giấc ngủ mà bạn nhận được lại là “giấc ngủ vặt”, hoặc là giấc ngủ không đủ sâu để thực sự nuôi dưỡng cơ thể.

Như bạn đã biết, việc khắc phục sự thiếu ngủ có thể khó hơn nói, vì nhiều lý do khác nhau.

Đi vào giấc ngủ quá nhanh cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người trong chúng ta quá bận rộn, phải vật lộn với lo lắng khiến chúng ta tỉnh giấc.

Và vì hành trình giấc ngủ của mỗi người là duy nhất, khác nhau, những người khác nhau sẽ cần các điều trị khác nhau. Vậy bạn có thể làm gì?

Chuyên gia Casey đề nghị nên đu gặp bác sĩ. Cô ấy nói: “Chúng tôi chọn một phương pháp điều trị sẽ được chỉ định lâm sàng dựa trên nguồn gốc của các vấn đề về độ trễ của giấc ngủ”.

Bạn đang mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Một lý do tiềm ẩn khác mà Casey đã đề cập liên quan đến một khía cạnh khác trong sức khỏe của bạn.

Cô ấy nói: “Nó cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc hoặc do các chẩn đoán về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm. Vì vậy, một lần nữa, bạn đang đối phó với vấn đề 22: Trầm cảm có thể khiến bạn buồn ngủ, nhưng một số loại thuốc chống trầm cảm cũng vậy”.

Tuy nhiên, vì trầm cảm chưa được điều trị có thể rất nguy hiểm, vì vậy tốt nhất là phải giải quyết nó ngay từ đầu.

Bạn đang gặp phải chứng ngưng thở khi ngủ.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ, phổ biến nhất ở người lớn tuổi, cũng có thể là một nguyên nhân. Theresa Schnorbach, một nhà khoa học về giấc ngủ của công ty nệm Emma cho biết: “Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, trong đó đường hô hấp trên bị tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần trong khi ngủ, dẫn đến giảm hàm lượng oxy trong máu và giấc ngủ bị gián đoạn”.

Cô ấy lưu ý rằng nếu bạn đang vật lộn với điều này, bạn cũng có thể nhận thấy sự mệt mỏi trong ngày và rối loạn chức năng nhận thức. Về quá trình điều trị, cô ấy khuyên nên có một lịch trình ngủ đều đặn và bỏ hút thuốc nếu có thể.

Nằm trên giường trong nhiều giờ cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề. Ảnh: Getty

Cơ thể bạn đang nói gì với bạn khi chìm vào giấc ngủ từ từ?

Chuyên gia Casey cho biết: “Khó ngủ có thể là triệu chứng của mất ngủ, đau mãn tính hoặc tình trạng tâm lý hoặc y tế. Hầu hết thời gian, những người khó đi vào giấc ngủ đều lo lắng, cảm thấy đau đớn hoặc phải vật lộn để có giấc ngủ sâu vào ban đêm”.

Dưới đây là một số lý do khiến điều này có thể xảy ra:

Thói quen ngủ của bạn không phải là tốt nhất.

Với lịch trình bận rộn, việc rèn luyện thói quen xung quanh giấc ngủ có thể tốn nhiều công sức nhưng điều đó rất đáng giá. Mặc dù một số khía cạnh khó giải quyết hơn, nhưng không phải tất cả chúng đều như vậy.

“Việc đi ngủ không cố định thời gian, thói quen ngủ kém, làm việc theo ca không theo truyền thống (chẳng hạn như ca tối/ca đêm hoặc lịch làm việc luân phiên), các tình trạng sức khỏe không được chẩn đoán hoặc không được kiểm soát như căng thẳng, trầm cảm, lo lắng,…”, Yu nói.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bạn mất ngủ. Ảnh minh họa: Internet

Bạn cảm thấy xúc động hoặc căng thẳng.

Bác sĩ Rabin tập trung vào khía cạnh sức khỏe tâm thần. Ông nói: “Hầu như mọi bệnh tâm thần thường bắt đầu với việc khó đi vào giấc ngủ. Điều này không có nghĩa là nếu bạn khó đi vào giấc ngủ thì bạn mắc bệnh tâm thần, nhưng điều đó có nghĩa là cơ thể đang phải vật lộn với điều gì đó khiến nó cảm thấy không an toàn hoặc không thể ổn định đủ để có thể dễ dàng đi vào trạng thái ngủ”.

Chuyên gia Schnorbach đồng ý rằng sự lo lắng, lo âu và các vấn đề tâm lý khác có thể gây ra mất ngủ bằng cách dẫn đến “một hệ thống thần kinh giao cảm quá mức kiểm soát cơ chế chiến đấu hoặc chạy trốn của cơ thể, giải phóng hormone căng thẳng cortisol.

Cô ấy cũng đề cập đến bản chất chu kỳ khủng khiếp của điều này, nói rằng chứng mất ngủ có thể dẫn đến trầm cảm (và trầm cảm có thể làm trầm trọng thêm chứng mất ngủ).

Một lần nữa, chuyên gia Casey tin rằng bạn nên đến bác sĩ để thăm khám.

Ông Rabin cũng đề cập đến sự hữu ích của các thực hành chăm sóc sức khỏe tại nhà, chẳng hạn như tập thở, thiền, yoga, tập thể dục và tạo ra một môi trường dễ chịu . Một số sản phẩm có thể giúp giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như máy “tiếng ồn nâu”.