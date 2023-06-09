Đàn ông nhịn “chuyện ấy” một tháng liệu chất lượng "tinh binh" có tăng?

Một số bạn trẻ đã cố gắng thụ thai trong một thời gian dài nhưng không thành công, một số cặp vợ chồng có thể nghĩ rằng cải thiện chất lượng tinh trùng sẽ làm tăng cơ hội mang thai.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ rất chú trọng đến việc chăm sóc trước và sau khi sinh, trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, nhiều bạn nam, bạn nữ sẽ sử dụng một số biện pháp để cơ thể đạt trạng thái tốt nhất như hình thành thói quen ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi điều độ.

Mặc dù ở một góc độ nào đó, nếu nam giới giao hợp quá thường xuyên sẽ khiến cơ thể quá mệt mỏi, chất lượng và hoạt động của tinh trùng sẽ giảm sút, nhưng không có nghĩa là giao hợp lâu sẽ làm giảm chất lượng tinh trùng của nam giới.

Thậm chí có người cho rằng nếu họ nhất quyết không quan hệ tình dục cho một tháng, chất lượng tinh trùng sẽ cải thiện, nâng cao như vậy có thật không?

Nếu bạn nam lâu ngày không quan hệ tình dục sẽ làm cho tinh trùng trong tinh dịch bị lão hóa dần mất đi hoạt tính.

Nếu bạn kiên quyết không quan hệ trong khoảng 1 tháng thì sau khi xuất tinh ra ngoài chúng ta sẽ thấy rằng tinh dịch sẽ rất đặc và số lượng tương đối nhiều.

Tuy nhiên thực tế tình trạng này không có nghĩa là chất lượng tinh trùng sẽ tăng lên mà ngược lại sẽ giảm sút vì tinh trùng già cỗi này tồn tại trong cơ thể người phụ nữ trong thời gian rất ngắn làm ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai của chị em.

Trên thực tế, chất lượng tinh trùng của nam giới phụ thuộc rất nhiều vào độ tuổi của nam giới. Thông thường độ tuổi sinh sản tốt nhất của nam giới là 30-35 tuổi, giai đoạn này thể trạng của nam giới rất tốt, chất lượng tinh trùng rất tốt.

Lúc này tinh trùng ở đỉnh cao nhất, bạn đang ở trạng thái tốt nhất nên chuẩn bị mang thai vào thời điểm này sẽ tăng khả năng, tốt nhất nên chọn độ tuổi này khi muốn sinh con.

Đồng thời, nếu bạn nam xây dựng được thói quen sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi điều độ cũng có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, chẳng hạn như giữ chế độ ăn thanh đạm, tốt nhất là ít ăn những thực phẩm giàu chất béo và nhiều năng lượng.

Sau đó, phải phát triển thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn trong cuộc sống, để không thức khuya.

Các bạn nam nên duy trì thói quen lành mạnh để tăng cường sức khỏe giúp quá trình thụ thai dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Không nên làm các hoạt động như ngâm mình trong suối nước nóng, bởi vì nhiệt độ cao có tác hại phần nào đối với sức sống của tinh trùng.

Ngoài ra, tập thể dục đúng cách không những có thể nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể, nâng cao chất lượng cơ thể mà còn nâng cao chất lượng tinh trùng.

Thành công trong việc mang thai là một điều rất may mắn, vì vậy, nếu cặp vợ chồng muốn tăng khả năng thụ thai, họ nên duy trì thói quen sống và làm việc lành mạnh.

Còn vấn đề tránh quan hệ tình dục trong một tháng để cải thiện chất lượng tinh trùng là không có căn cứ khoa học, vì vậy, cần tìm cách khác để giải quyết vấn đề này.