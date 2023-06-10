Tiết lộ 5 loại vaccine người cao tuổi cần để đạt sức khỏe tốt nhất

“Hệ thống miễn dịch của chúng ta thay đổi khi chúng ta già đi, và nó bắt đầu... sớm hơn bạn nghĩ đến, khoảng từ độ tuổi 50 trở lên... và sau đó đạt đỉnh vào độ tuổi 80," Tiến sĩ Ardeshir Hashmi, trưởng phòng của trung tâm y tế lão khoa tại Cleveland Clinic nói.

Lão hóa mang lại một loạt các thay đổi cho cơ thể bạn, cả về thể chất và tinh thần. Để theo kịp những thay đổi đó, nhu cầu y tế của bạn thay đổi khi bạn già đi.

Vì vậy, khi chúng ta già đi, chúng ta trở nên dễ bị nhiễm trùng hơn, ông nói. Điều này có nghĩa là điều quan trọng là phải được bảo vệ khỏi vi-rút có thể tránh được. Một cách để làm điều đó là thông qua tiêm chủng.

Hashmi lưu ý rằng trong khoảng thời gian ba thập kỷ đó, cơ thể chúng ta bị ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa miễn dịch, tức là phản ứng miễn dịch của chúng ta ngày càng kém đi.

Dưới đây, các chuyên gia chia sẻ những loại vắc-xin bạn nên cân nhắc tiêm nếu trên 50 tuổi.

Thuốc chủng ngừa bệnh zona

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Julie Thai , bác sĩ lão khoa tại phòng khám chăm sóc người cao tuổi tại Đại học Stanford, cho biết: “Vắc-xin đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi đến 50 tuổi là vắc-xin phòng bệnh zona”.

Shingrix là vắc-xin hai liều phòng bệnh zona và là dạng vắc-xin mới, hiệu quả hơn, theo ông Thai. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, nếu bạn mới chỉ tiêm vắc xin bệnh zona Zostavax, thì bạn nên tiêm vắc xin mới, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh .

Bác sĩ Thai cho biết hầu hết bệnh nhân của cô đã tiêm vắc-xin, nhưng đối với những người không nhớ mình đã tiêm vắc-xin chưa (hoặc nếu họ đã tiêm vắc-xin cũ), cô bảo họ tiêm vắc-xin Shingrix.

Thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn

Ông Thái cho biết vắc-xin phế cầu khuẩn rất quan trọng đối với những người từ 65 tuổi trở lên. “Nó sẽ bảo vệ họ khỏi những trường hợp viêm phổi nặng.”

Ngoài ra, vắc-xin được khuyến nghị cho những người trẻ tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh viêm phổi nặng do mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, ông Thai nói thêm.

Vì vậy, bạn có thể kiểm tra với bác sĩ nếu bạn dưới 65 tuổi nhưng lo lắng về nguy cơ mắc bệnh viêm phổi do các bệnh lý có từ trước.

Vắc xin Tdap

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“Tôi thực sự nghĩ đến bệnh uốn ván, vì vậy thuốc tăng cường uốn ván-bạch hầu... nếu bạn nhìn vào dữ liệu, thực sự đó là những người trên 50 tuổi ― đặc biệt là phụ nữ ― những người có khả năng miễn dịch thấp đối với bệnh uốn ván và bạch hầu”, Trish Perl , bác sĩ khoa nội chuyên về các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Tây Nam UT cho biết .

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tiêm vắc-xin Tdap, loại vắc-xin này cũng nhắm đến bệnh ho gà, cô ấy nói.

“Điều đó đặc biệt quan trọng đối với những người ở gần trẻ nhỏ như ông bà bởi vì bệnh ho gà là một vấn đề lớn ở trẻ nhỏ, nhưng thực ra chính người lớn mới... là những người sẽ truyền bệnh ho gà”, bác sĩ Perl nói.

Vắc xin Covid-19

Theo bác sĩ Hashmi, vắc-xin Covid-19 là loại vắc-xin cần thiết mới nhất dành cho mọi người.

Theo CDC, những người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19 cao hơn nếu họ không được tiêm phòng, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nhập viện hoặc tử vong.

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Và nếu bạn lớn tuổi hơn và mắc các bệnh lý nền, như bệnh tim hoặc tiểu đường, thì bạn thậm chí còn có nhiều nguy hiểm hơn.

Tiêm phòng cúm

Tiêm phòng cúm rất quan trọng đối với tất cả mọi người, không chỉ đối với những người trên 50 tuổi. Trên thực tế, CDC cho biết tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm phòng cúm mỗi mùa.

“Tôi luôn khuyên mọi người nên tiêm vắc-xin cúm mùa vì nó thực sự có thể khiến bạn bị bệnh... đặc biệt là hiện nay cùng với Covid-19,” Thái nói. “Tôi nghĩ đôi khi mọi người không quan tâm đến nó, nhưng điều thực sự quan trọng là tiêm vắc-xin cúm ở mọi lứa tuổi.”

Bác sĩ Hashmi nói thêm rằng những căn bệnh liên quan đến nhiều viêm – như cúm, Covid-19, bệnh zona và viêm phổi – sẽ tồi tệ hơn ở những bệnh nhân lớn tuổi.

Vắc xin viêm gan B

Bác sĩ Hashmi nói: “Nếu bạn có một số yếu tố rủi ro nhất định, một số người cao tuổi của chúng tôi cũng xứng đáng được tiêm vắc xin viêm gan B. Những yếu tố rủi ro đó bao gồm việc sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch tại bất kỳ thời điểm nào và những người đang bị giam giữ”.

Vắc xin cũng có sẵn cho những người có tình trạng sức khỏe nhất định. “Viêm gan B rất quan trọng. Đó thường là những người bị suy giảm miễn dịch… hoặc những người trên 60 tuổi thường là lúc chúng tôi bắt đầu khuyến nghị”, ông Thai lưu ý.