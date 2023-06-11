Khi vợ chồng làm “chuyện ấy” với nhau cần tránh 3 điều này nếu không mang bệnh vào người, đặc biệt là điều 3 đa số đàn ông đều mắc phải

Sức khỏe 11/06/2023 06:38

Sau khi quan hệ, đàn ông cần tránh 3 điều này vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của cánh mày râu.

Cả nam và nữ đều có sự khác biệt về đặc điểm về cơ thể và tính cách. Có thể nói rằng nam giới thường bị coi là cẩu thả và không quan tâm đến sức khỏe của cơ thể, đồng thời với một số thói quen xấu trong cuộc sống, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới.

Tuy nhiên, nếu nam giới vẫn không thể thay đổi những thói quen xấu của mình sau khi tiếp xúc với người khác giới khi trưởng thành, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bạn đời.

Tắm rửa ngay sau khi quan hệ

Khi vợ chồng làm “chuyện ấy” với nhau cần tránh 3 điều này nếu không mang bệnh vào người, đặc biệt là điều 3 đa số đàn ông đều mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cuộc sống vợ chồng kết thúc, hầu hết đàn ông sẽ lựa chọn đi tắm ngay sau đó. Việc đầu tiên là rửa sạch mồ hôi vì lúc này trên người sẽ có rất nhiều dịch tiết.

Tuy nhiên, nếu tắm ngay lập tức vào lúc này, mặc dù có thể làm sạch, nhưng do lưu thông máu trong cơ thể đang tăng tốc, việc tắm sẽ không chỉ khiến hơi ẩm xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn mà còn khiến mạch máu bị vỡ, dẫn đến việc cung cấp dưỡng khí không đủ.

Vì thế cánh mày râu không nên tắm ngay mà có thể nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi tắm rửa cơ thể.

Quá nhiều bạn tình

Một số nam giới có tư tưởng khá cởi mở và không quá quan tâm đến các vấn đề liên quan đến giới tính.

Những người như vậy thường có cuộc sống riêng tư khá lộn xộn, nếu anh ta có nhiều bạn tình cùng lúc, không chỉ là vô trách nhiệm về mặt tình cảm mà còn thường sẽ khiến vi khuẩn lây lan cho cả hai bên. Vì thế sẽ làm tăng mắc các bệnh lây qua đường tình dục.

Vì vậy nam giới nên quan hệ chỉ với một người không chỉ vì sức khỏe của bản thân mà còn vì nửa kia của mình để tránh những sứt mẻ trong cuộc sống.

Hút thuốc sau khi quan hệ

Khi vợ chồng làm “chuyện ấy” với nhau cần tránh 3 điều này nếu không mang bệnh vào người, đặc biệt là điều 3 đa số đàn ông đều mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc sau khi quan hệ có thể là một thói quen xấu cho sức khỏe, đặc biệt là đối với các cặp đôi có thói quen hút thuốc.

Hút thuốc có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai bên. Ngoài ra, hút thuốc cũng có thể làm giảm lưu lượng máu đến các bộ phận sinh dục, ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của nam giới và gây ra các vấn đề liên quan đến việc thụ thai ở phụ nữ.

Do đó, nếu có thói quen hút thuốc, hãy cố gắng kiểm soát và giảm thiểu việc hút thuốc sau khi quan hệ. Thay vào đó, có thể lưu lại thời gian gần gũi để thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc của tình yêu thật sự.

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Từ khóa:   sức khỏe quan hệ đàn ông

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