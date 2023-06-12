8 điều cấm kỵ khi đi vệ sinh mà ai cũng đã từng mắc lỗi một lần

Sức khỏe 12/06/2023 16:26

Khi đi vệ sinh, có một số điều mà chúng ta nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật.

Đi vệ sinh là việc mà ai cũng phải làm hàng ngày, nhưng có bao giờ bạn để ý rằng một số hành vi không đúng khi đi vệ sinh đang âm thầm gây hại cho sức khỏe mà bạn không biết, chẳng hạn như 8 điều dưới đây.

Đi vệ sinh hơn mười phút

8 điều cấm kỵ khi đi vệ sinh mà ai cũng đã từng mắc lỗi một lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do đường ruột phải chịu nhiều áp lực trong quá trình đại tiện, nếu thời gian đại tiện quá dài và cứ như vậy trong thời gian dài dễ khiến niêm mạc ruột bị chảy xệ, từ đó gây nguy cơ mắc bệnh trĩ và táo bón. Vì vậy, một lần đi vệ sinh nên trong vòng mười phút.

Nhịn tiểu quá lâu

Nhịn tiểu quá lâu dễ khiến dây thần kinh phế vị bị kích thích quá mức, bàng quang trống rỗng quá nhanh dễ làm hạ huyết áp, làm chậm nhịp tim, khiến não thiếu hụt lượng máu, dễ gây ngất khi đi tiểu. Lúc này nếu không được cấp cứu càng sớm càng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Rặn khi đi đại tiện

8 điều cấm kỵ khi đi vệ sinh mà ai cũng đã từng mắc lỗi một lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đại tiện quá nhiều sẽ làm tăng áp lực ổ bụng, huyết áp tăng cao đột ngột gây xuất huyết não, tăng tiêu thụ oxy của cơ tim dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực, thậm chí có thể dẫn đến đột tử.

Đứng dậy quá nhanh

Nếu người mắc bệnh tim mạch đã ngồi xổm lâu trong nhà vệ sinh, sau khi đại tiện xong lập tức đứng dậy gây thiếu máu não thoáng qua sẽ dẫn đến các nguy cơ như hoa mắt, chóng mặt, té ngã. Đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi.

Xả bồn cầu mà không đậy nắp

8 điều cấm kỵ khi đi vệ sinh mà ai cũng đã từng mắc lỗi một lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không đậy nắp khi xả bồn cầu rất dễ khiến vi khuẩn nhân cơ hội xâm nhập vào không khí, vì vậy nên đậy nắp xuống trước khi xả nước.

Chơi điện thoại và đọc sách

Hầu hết mọi người thích đọc sách hoặc chơi với điện thoại di động trong khi đi vệ sinh, sau đó ngồi xổm trong một thời gian dài.

Nhưng ngồi xổm quá lâu dễ cản trở sự trở lại của máu tĩnh mạch vùng chậu, làm giãn nở mạch máu và gây ra bệnh trĩ. Lâu ngày còn có thể gây táo bón, thậm chí gây ung thư đường ruột.

Ngoài ra, ngồi toilet lâu sẽ dẫn đến lượng máu lên não không đủ, khi đứng dậy dễ dẫn đến chóng mặt, ngã, đặc biệt là người già, người yếu, người bệnh mãn tính càng dễ bị tai nạn khi đứng dậy.

Phụ nữ lau vùng kín từ sau ra trước

8 điều cấm kỵ khi đi vệ sinh mà ai cũng đã từng mắc lỗi một lần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đừng bỏ qua hành động nhỏ này, lau từ sau ra trước dễ gây viêm nhiễm đường tiết niệu cho nữ nên cách lau đúng là lau từ trước ra sau.

Nam giới sau khi đi tiểu không nên ngồi xuống ngay

Niệu đạo của nam giới tương đối dài, cơ thắt trong và ngoài của niệu đạo sau khi đi tiểu sẽ đóng lại, trong niệu đạo của tuyến tiền liệt sẽ hình thành một khoang kín.

Nếu bạn ngồi xuống ngay lập tức, áp suất trong khoang kín sẽ tăng lên, dễ gây trào ngược nước tiểu còn sót lại, dễ gây viêm tuyến tiền liệt.

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Từ khóa:   sức khỏe vệ sinh đi tiểu

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