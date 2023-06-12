Truy tìm người bí ẩn mang chủng mới chưa từng có của virus Covid ở Ohio

Giáo sư Johnson nói với tờ Insider rằng ông đang xem qua cơ sở dữ liệu về các mẫu Covid-19 thì bắt gặp một biến thể hoàn toàn mới, hay còn gọi là "dòng dõi" của virus . Có một lượng lớn biến thể đặc biệt này, tất cả đều đến từ một người bí ẩn ở Ohio.

Đầu năm nay, Marc Johnson, giáo sư vi sinh học phân tử và miễn dịch học tại Trường Y thuộc Đại học Missouri, đã lên Twitter với lời kêu gọi: “Hãy giúp tôi giải đáp bí ẩn về biến thể khó hiểu của Covid-19”.

Ông nói rằng đây không phải là “mối đe dọa sức khỏe cộng đồng sắp xảy ra” và người đó có khả năng mắc một dạng “Covid-19 kéo dài” không lây nhiễm.

Mẫu virus chủ yếu được tìm thấy ở hai địa điểm: Thành phố Columbus và thành phố Washington Court House. Ông Johnson cho biết người đó có thể sống ở một thành phố và làm việc ở thành phố kia.

Ông Johnson cho biết một người đến từ bang Ohio đã phát tán những virus bí ẩn đến nay vẫn chưa tìm ra. Ảnh: The Independent

Nhưng việc tìm ra những biến thể này và xác định những người đã lây lan chúng, có thể mở ra manh mối mới về cách thức Covid-19 biến đổi cũng như lý do tại sao một số người trở thành siêu virus lây lan trong thời gian dài.

Giáo sư Johnson nói với tờ Insider rằng ông đã xác định được các biến thể Covid-19 “khó hiểu” trong nước thải trên toàn nước Mỹ kể từ năm 2021.

Những biến thể này “không khớp với bất kỳ thứ gì chúng tôi đã thấy trước đây”, ông nói. Đồng thời ông cho biết thêm SARS-CoV-2 vẫn có một số mánh khóe mà chúng ta chưa nắm rõ.

Mặc dù các biến thể bí ẩn này chỉ được xác định trong nước thải, nhưng chúng có thể là điềm báo cho các biến thể trong tương lai.

Rất lâu trước khi Omicron xuất hiện, các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu COVID mà họ không nhận ra, theo một bài báo được xuất bản vào tháng trước bởi giáo sư Johnson và nhóm của ông.

Biến thể Covid-19 khó hiểu đầu tiên mà ông Johnson tìm thấy vào năm 2021 là một ví dụ điển hình về những khám phá của ông.

Có quá nhiều virus trong nước thải đến mức ông nghĩ rằng nó đến từ một viện dưỡng lão hoặc có thể là một bể chứa động vật như nơi trú ẩn của chó.

Nhưng nhóm của ông đã lần theo dấu vết của nó đến một tòa nhà văn phòng duy nhất ở Wisconsin với khoảng 30 nhân viên, theo bài báo.

“Tôi không tin một người có thể phát tán được nhiều như vậy”, ông Johnson nói.

Các nhân viên trong tòa nhà đã được thông báo và có thể đi xét nghiệm. Cuối cùng, biến thể liên quan đã biến mất khỏi nước thải.

Con đường từ Washington Court House đến Columbus, Ohio. Ảnh: Google Maps

Bây giờ, tình hình đang lặp lại ở Ohio.

Giáo sư Johnson và những người theo dõi Twitter ông đã thu hẹp danh sách xuống còn khoảng 1.600 người — số người đi lại hàng ngày từ Tòa án Washington đến Columbus, theo dữ liệu của Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Trong khi một số người đã bày tỏ lo ngại rằng ông có thể xâm phạm sự riêng tư sức khỏe của người khác, ông Johnson nói rằng “không có cuộc truy tìm” nào đang diễn ra.

Lý do duy nhất ông công khai về tình huống này là hy vọng rằng ai đó sẽ tìm kiếm sự trợ giúp sau khi nhận ra bản thân họ, bạn bè hoặc thành viên trong gia đình của họ có biến thể liên quan đến Covid-19 bí ẩn.

Ông Johnson cho biết người đó có khả năng gặp phải các triệu chứng về đường tiêu hóa và thậm chí có thể không biết họ bị nhiễm Covid-19 kéo dài.

Giáo sư Johnson nói rằng mình hy vọng người đó nhận ra rằng họ đang phát tán virus và đi khám bác sĩ. “Tôi rất muốn biết chi tiết nhưng chủ yếu tôi muốn họ tìm cách điều trị”, ông cho biết.