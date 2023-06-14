Nhà thần kinh học tiết lộ 3 thói quen mọi người nên tránh để giữ cho bộ não luôn trẻ trung

Một nhà thần kinh học tiết lộ những thói quen mà mọi người nên tránh xa nếu muốn bộ não hoạt động tốt nhất trong thời gian lâu nhất có thể.

Con người và sức mạnh não bộ tiên tiến của họ là một trong những đặc điểm quan trọng nhất khiến họ khác biệt với các loài động vật khác. Vì vậy, bất kỳ con người nào cũng sẽ khôn ngoan khi trân trọng tài sản mạnh nhất của mình.

Nhà tư vấn 24 tuổi đến từ Phoenix, Arizona, đã chia sẻ ba lời khuyên mà cô ấy tuân theo một cách khoa học “để bảo vệ bộ não của tôi”.

Huấn luyện viên “tư duy” Emily McDonald, người có bằng cấp cao về khoa học thần kinh, đã chia sẻ một số lời khuyên vàng trên mạng để giúp đỡ mọi người.

Mẹo đầu tiên cô đưa ra cho mọi người là tránh việc lướt web vào buổi sáng. McDonald cảnh báo rằng khi thức dậy, não của chúng ta trải qua một sự chuyển đổi từ sóng não "theta" sang sóng não "alpha". "Điều này có nghĩa là tâm trí tiềm thức của chúng ta đang ở trong trạng thái tiếp thu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy chỉ ra rằng vào buổi sáng, bộ não của chúng ta “thực sự dễ gợi ý” và có tác động lớn hơn đến tâm trạng của chúng ta trong suốt cả ngày.

Cô ấy nói: “Và nó làm rối tung dopamine của chúng ta trong thời gian còn lại trong ngày, vì vậy chúng ta tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình”. Dopamine là hormone tìm kiếm phần thưởng của bộ não chúng ta.

Cô ấy nói thêm với hãng tin SWNS: “Nó tạo ra cảm giác thèm muốn khiến bạn muốn nhấc điện thoại lên. Rất nhiều người đang đọc những thứ gây căng thẳng — khiến bạn bị căng thẳng. Những gì bạn đặt vào tâm trí của bạn là cực kỳ quan trọng”.

Cô gợi ý rằng thay vì lướt như mỗi ngày thì mọi người hãy để điện thoại của họ ở chế độ ngủ vào buổi sáng và “cố gắng không nhìn vào điện thoại của bạn trong ít nhất 20 đến 30 phút sau khi thức dậy”.

Cô ấy gợi ý điều tương tự vào ban đêm, một giờ trước khi đi ngủ. Cô ấy nói rằng tắt tất cả các màn hình một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp ích cho não bộ.

Lời khuyên thứ hai của McDonald's: “Cái bạn ăn sẽ thể hiện cơ thể của bạn ra sao”.

Cô ấy nhắc nhở mọi người tránh thực phẩm chế biến sẵn vì nó có liên quan đến lão hóa nhận thức, thường dẫn đến tình trạng não bộ mơ hồ và hay quên. Cô ấy nói thêm: “Mối liên hệ giữa ruột và não là có thật”.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cuối cùng của cô là để mọi người tránh những lời động viên bản thân mang hướng tiêu cực. McDonald giải thích: “Những gì bạn nói với chính mình sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới. Nếu bạn nói, 'Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời,' điều đó sẽ kích thích não của bạn tìm kiếm những điều tuyệt vời”.

Cô ấy khuyên mọi người nên bắt đầu thiền định thường xuyên. Cô ấy nói: “Nó làm tăng sự ra đời của các tế bào não mới ở vùng hippocampus, nơi kiểm soát việc học và trí nhớ của chúng ta”. Nói cách khác, nó giữ cho bộ não của bạn trẻ trung.