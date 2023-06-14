Nhà thần kinh học tiết lộ 3 thói quen mọi người nên tránh để giữ cho bộ não luôn trẻ trung

Sức khỏe 14/06/2023 07:06

Nếu muốn tránh những tổn thương não bộ về lâu về dài, chuyên gia khuyên mọi người nên thực hiện 3 cách sau để đảm bảo tương lai có sức khỏe tốt hơn.

Con người và sức mạnh não bộ tiên tiến của họ là một trong những đặc điểm quan trọng nhất khiến họ khác biệt với các loài động vật khác. Vì vậy, bất kỳ con người nào cũng sẽ khôn ngoan khi trân trọng tài sản mạnh nhất của mình.

Một nhà thần kinh học tiết lộ những thói quen mà mọi người nên tránh xa nếu muốn bộ não hoạt động tốt nhất trong thời gian lâu nhất có thể.

Huấn luyện viên “tư duy” Emily McDonald, người có bằng cấp cao về khoa học thần kinh, đã chia sẻ một số lời khuyên vàng trên mạng để giúp đỡ mọi người.

Nhà tư vấn 24 tuổi đến từ Phoenix, Arizona, đã chia sẻ ba lời khuyên mà cô ấy tuân theo một cách khoa học “để bảo vệ bộ não của tôi”.

Mẹo đầu tiên cô đưa ra cho mọi người là tránh việc lướt web vào buổi sáng. McDonald cảnh báo rằng khi thức dậy, não của chúng ta trải qua một sự chuyển đổi từ sóng não "theta" sang sóng não "alpha". "Điều này có nghĩa là tâm trí tiềm thức của chúng ta đang ở trong trạng thái tiếp thu hơn.

Nhà thần kinh học tiết lộ 3 thói quen mọi người nên tránh để giữ cho bộ não luôn trẻ trung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy chỉ ra rằng vào buổi sáng, bộ não của chúng ta “thực sự dễ gợi ý” và có tác động lớn hơn đến tâm trạng của chúng ta trong suốt cả ngày.

Cô ấy nói: “Và nó làm rối tung dopamine của chúng ta trong thời gian còn lại trong ngày, vì vậy chúng ta tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình”. Dopamine là hormone tìm kiếm phần thưởng của bộ não chúng ta.

Cô ấy nói thêm với hãng tin SWNS: “Nó tạo ra cảm giác thèm muốn khiến bạn muốn nhấc điện thoại lên. Rất nhiều người đang đọc những thứ gây căng thẳng — khiến bạn bị căng thẳng. Những gì bạn đặt vào tâm trí của bạn là cực kỳ quan trọng”.

Cô gợi ý rằng thay vì lướt như mỗi ngày thì mọi người hãy để điện thoại của họ ở chế độ ngủ vào buổi sáng và “cố gắng không nhìn vào điện thoại của bạn trong ít nhất 20 đến 30 phút sau khi thức dậy”.

Cô ấy gợi ý điều tương tự vào ban đêm, một giờ trước khi đi ngủ. Cô ấy nói rằng tắt tất cả các màn hình một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp ích cho não bộ.

Lời khuyên thứ hai của McDonald's: “Cái bạn ăn sẽ thể hiện cơ thể của bạn ra sao”.

Cô ấy nhắc nhở mọi người tránh  thực phẩm chế biến sẵn vì nó có liên quan đến lão hóa nhận thức, thường dẫn đến tình trạng não bộ mơ hồ và hay quên. Cô ấy nói thêm: “Mối liên hệ giữa ruột và não là có thật”.

Nhà thần kinh học tiết lộ 3 thói quen mọi người nên tránh để giữ cho bộ não luôn trẻ trung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cuối cùng của cô là để mọi người tránh những lời động viên bản thân mang hướng tiêu cực. McDonald giải thích: “Những gì bạn nói với chính mình sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận thế giới. Nếu bạn nói, 'Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời,' điều đó sẽ kích thích não của bạn tìm kiếm những điều tuyệt vời”.

Cô ấy khuyên mọi người nên bắt đầu thiền định thường xuyên. Cô ấy nói: “Nó làm tăng sự ra đời của các tế bào não mới ở vùng hippocampus, nơi kiểm soát việc học và trí nhớ của chúng ta”. Nói cách khác, nó giữ cho bộ não của bạn trẻ trung.

Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy”

Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy”

Đàn ông không giỏi trong quan hệ có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng về cơ bản thì có 3 nguyên nhân chính này.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe bộ não con người

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm