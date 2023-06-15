Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não

Sức khỏe 15/06/2023 17:13

Nguy cơ nhồi máu não là một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà người ta thường gặp phải đặc biệt là 4 dấu hiệu về đêm này.

Bất cứ ai cũng biết tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe. Một giấc ngủ ngon có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch và tăng cường chức năng não bộ.

Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể gặp những bất thường khi ngủ vào ban đêm và những bất thường này có thể là tín hiệu cảnh báo của cơ thể chúng ta. Trong đó có 4 bất thường cần được chúng ta lưu ý vì có liên quan mật thiết đến nhồi máu não.

Thường xuyên buồn tiểu về đêm

Thức dậy thường xuyên để đi vệ sinh vào ban đêm là một hiện tượng phổ biến, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Tuy nhiên, nếu bạn thường cảm thấy muốn đi tiểu vào ban đêm và thức dậy hơn hai lần một đêm, đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

Thường xuyên tiểu gấp có thể liên quan đến nhồi máu não, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của trung tâm kiểm soát nước tiểu.

Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp tình huống này, điều quan trọng là phải tìm tư vấn y tế kịp thời và tìm kiếm lời khuyên y tế chuyên nghiệp.

Ngưng thở

Ngừng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng được gọi là chứng ngưng thở khi ngủ. Tình trạng này gây ra tình trạng ngừng thở ngắt quãng trong đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa chứng ngưng thở khi ngủ và nhồi máu não, bởi vì việc ngừng thở khi ngủ có thể dẫn đến việc cung cấp oxy lên não không đủ, làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Nếu bạn hoặc đối phương nhận thấy rằng bạn bị ngưng thở khi ngủ, điều quan trọng là phải đi khám để được chẩn đoán và điều trị.

Tăng tiết mồ hôi vào ban đêm

Đổ mồ hôi nhiều khi ngủ vào ban đêm là một vấn đề về giấc ngủ phổ biến, đặc biệt là vào mùa hè hoặc trong môi trường nóng bức.

Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi thường xuyên và nhiều vào ban đêm mà không có nguồn nhiệt hoặc tập thể dục rõ ràng bên ngoài, thì đây có thể là một dấu hiệu cảnh báo.

Xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này khi đi ngủ dễ gây nhồi máu não - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi quá nhiều có thể liên quan đến nhồi máu não, cản trở cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể.

Nếu bạn thường xuyên bị chứng tăng tiết mồ hôi vào ban đêm, bạn nên kịp thời đến gặp bác sĩ chuyên môn để được kiểm tra và chẩn đoán có liên quan.

Đau về đêm

Đau đầu dai dẳng, tức ngực, đau bụng hay những cơn đau khác khi ngủ vào ban đêm cũng là những bất thường cần chú ý.

Cơn đau ban đêm này có thể là do mạch máu bị tắc hoặc các vấn đề về thần kinh có liên quan nhiều đến nhồi máu não. Nếu bạn thường xuyên bị đau khi ngủ, đừng bỏ qua vấn đề và tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.

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Từ khóa:   sức khỏe nhồi máu não ban đêm

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