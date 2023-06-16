Vì sao “cậu nhỏ” khi “lên nòng” thường bị cong?

Sức khỏe 16/06/2023 07:22

Có rất nhiều nguyên nhân khiến “cậu nhỏ” của cánh máy râu thường bị cong khi “lên nòng” nhưng về cơ bản thì có 3 nguyên nhân dưới đây.

Trong tiềm thức của chúng ta, đàn ông khi cương cứng sẽ thẳng, vậy nếu bị cong có phải là bất thường không?

Có một số trường hợp “cậu nhỏ” cương cứng, có người cong, có người thẳng nhưng không thể nói nó thẳng là bình thường còn cong là bất bình bất thường. Nó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn.

Nguyên nhân đầu tiên

Do bị kích thích, thể hang của dương vật sung huyết và cương cứng.Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lượng máu trong thể hang, góc cương cứng của “cậu nhỏ” và hướng trọng lực thẳng đứng sẽ có nhiều góc độ khác nhau, phổ biến nhất là 70° đến 120°.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của độ nhạy cảm ở các sợi thần kinh ở đầu dương vật, có thể xuất hiện tình trạng dương vật cương cứng nhưng đầu dương vật vẫn mềm.

Vì sao “cậu nhỏ” khi “lên nòng” thường bị cong? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoặc có thể xảy ra tình trạng dương vật cương cứng sau đó nghiêng nhẹ về phía trái hoặc phải, những trạng thái này đều là bình thường.

Nguyên nhân thứ hai

Rối loạn cương dương là một loại bệnh đặc biệt, xảy ra khi không có nhu cầu quan hệ trong thời gian dài, các mô xốp trong dương vật sẽ bị đau và cương cứng.

Tình trạng này có thể kéo dài trong vài giờ, vài ngày, đến vài tháng, có đặc điểm là bắt đầu nhanh và dễ gây ra tình trạng suy giảm chức năng cương dương vĩnh viễn,

Nguyên nhân có thể do tắc nghẽn tĩnh mạch trở về dương vật, bệnh huyết khối, tắc động mạch… Nếu tình trạng bệnh lý này lặp đi lặp lại trong thời gian dài chắc chắn sẽ dẫn đến xơ hóa thể hang và cuối cùng là mất chức năng cương dương.

Vì sao “cậu nhỏ” khi “lên nòng” thường bị cong? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một tình huống khác là nam giới mắc bệnh xơ hóa thể hang, một loại tình trạng xơ hóa của màng bao vật hang, dẫn đến sự co cứng lại của áo ngoài vật hang, kết quả là dương vật bị cong vẹo và đôi khi gây đau khi dương vật cương cứng.

Nguyên nhân thứ ba

Ngoài ra, có một số hình thức cương cứng đặc biệt của dương vật. Chẳng hạn, dương vật đôi là một bất thường hiếm gặp ở cơ quan sinh dục ngoài của nam giới, ước tính cứ 5,5 triệu ca sinh thì chỉ có 1 trường hợp dương vật đôi. Ở những bệnh nhân điển hình có dương vật kép, chỉ có một dương vật có chức năng cương cứng, nhưng cả hai dương vật đều có niệu đạo và một trong số chúng bị khiếm khuyết thể hang.

Trong trường hợp niệu đạo xốp có lỗ hổng lớn, nhưng mô xốp của dương vật bình thường thì dương vật có thể bị kéo lên cao hơn so với thường khi cương cứng, ẩn dương vật bên trong cơ thể, dương vật có thể nhỏ hơn so với bình thường và không phát triển đầy đủ. Điều này có thể gây ra khó khăn trong quá trình cương cứng và quan hệ.

Nếu lớp mỡ dưới da xung quanh dương vật tương đối phì đại và bao quanh dương vật chặt chẽ, dương vật không nhìn thấy được, có thể cương cứng đau đớn và không thể quan hệ.

Do đó, dù có bị cong dương vật cũng đừng quá lo lắng mà hãy tìm hiểu nguyên nhân trước rồi hãy quyết định.

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