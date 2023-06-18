Chuyên gia tiết lộ bí mật ít ai biết về “tinh binh” khiến chị em phải bất ngờ

Sức khỏe 18/06/2023 00:56

Việc người đàn ông có “xuất” 6000 lần trong đời là một điều không đúng với tất cả mọi người. Mặc dù đàn ông có số lượng tinh trùng hạn chế, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ có thể xuất tinh 6.000 lần.

Trương Lâm là một phụ nữ độc thân 37 tuổi, không muốn kết hôn với bất kì người đàn ông nào nên cô chọn sống với người bạn thân nhất của mình là Vương Đình.

Khi Trương Lâm và Vương Đình trò chuyện ở nhà vào ngày hôm đó, họ đã nói về một câu hỏi luôn khiến Trương Lâm bối rối: “Một người đàn ông có thể sản xuất bao nhiêu tinh trùng trong đời?”

Vương Đình nói với cô rằng theo những gì cô nghe được từ những người khác, một người đàn ông có thể xuất tinh khoảng 6.000 lần trong đời.

Tuy nhiên, Trương Lâm rất bối rối trước điều này và cô ấy muốn biết liệu những gì Vương Đình nói có đúng không.

Đàn ông chỉ có thể xuất tinh tối đa 6.000 lần trong đời?

Đàn ông chỉ có thể xuất tinh tối đa 6.000 lần trong đời, câu nói này không chính xác ở một mức độ nào đó.

Mặc dù đàn ông có số lượng tinh trùng hạn chế, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ có thể xuất tinh 6.000 lần.

Cơ quan sinh dục nam bao gồm tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh và ống phóng tinh.

Tinh hoàn là cơ quan chính để sản xuất tinh trùng, chúng liên tục tạo ra và lưu trữ tinh trùng.

Cơ thể của một người đàn ông sản xuất một số lượng lớn tinh trùng mới mỗi ngày, vì vậy khả năng sản xuất tinh trùng tương đối cao.

Chuyên gia tiết lộ bí mật ít ai biết về “tinh binh” khiến chị em phải bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, tinh hoàn của nam giới khỏe mạnh có thể sản xuất hàng triệu đến hàng tỷ tinh trùng mỗi ngày. Con số này rất ấn tượng và cho thấy năng suất cao của hệ thống sinh sản nam giới.

Quá trình sản xuất tinh trùng cũng diễn ra khá nhanh. Toàn bộ vòng đời của một tinh trùng, từ khi bắt đầu hình thành đến khi trưởng thành, mất khoảng 74 ngày. Điều này cho thấy rằng tinh hoàn của một người đàn ông liên tục tạo ra tinh trùng mới mỗi ngày.

Ngoài việc liên tục sản xuất tinh trùng, tinh hoàn còn có chức năng lưu trữ tinh trùng.

Tinh trùng trưởng thành được lưu trữ trong mào tinh hoàn và ống dẫn tinh, chờ đợi để được giải phóng.

Cơ chế lưu trữ này đảm bảo rằng người đàn ông có thể tiếp tục xuất tinh trong một khoảng thời gian mà không cần phải sản xuất tinh trùng mới mỗi lần.

Việc sản xuất và giải phóng tinh trùng được kiểm soát bởi các cơ chế điều tiết phức tạp.

Các cơ chế này liên quan đến việc điều chỉnh các hormone, chẳng hạn như testosterone và gonadotropin, đảm bảo rằng việc sản xuất và chất lượng tinh trùng nằm trong phạm vi thích hợp.

Mặc dù đàn ông sản xuất rất nhiều tinh trùng mỗi ngày, nhưng không phải tất cả chúng đều được giải phóng sau mỗi lần xuất tinh. Trên thực tế, chỉ có một tỷ lệ nhỏ tinh trùng được phóng ra khi xuất tinh.

Điều này là do xuất tinh là một quá trình sinh lý phức tạp liên quan đến nhiều cơn co thắt cơ và điều hòa thần kinh. Với mỗi lần xuất tinh, chỉ có khoảng 2 đến 5 ml tinh dịch được ra ngoài, trong đó có hàng triệu tinh trùng tham gia.

Tinh trùng có tuổi thọ khá ngắn, thường chỉ vài ngày đến một tuần. Vì vậy, ngay cả khi một phần tinh trùng bị trục xuất khỏi một lần xuất tinh, cơ thể vẫn tiếp tục sản xuất tinh trùng mới để thay thế.

Chuyên gia tiết lộ bí mật ít ai biết về “tinh binh” khiến chị em phải bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số lượng và chất lượng tinh trùng cũng có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó khi chúng ta già đi, mặc dù tác động này diễn ra từ từ chứ không đột ngột.

Do đó, ngay cả khi số lượng tinh trùng của một người đàn ông giảm, người đàn ông vẫn có thể bị xuất tinh nhiều lần.

Điều kỳ diệu của tinh dịch: Vũ khí bí mật của sức khỏe nam giới

Tinh dịch là chất lỏng được tạo ra bởi hệ thống sinh sản nam bao gồm tinh trùng và các chất lỏng khác.

Mặc dù vai trò của tinh dịch đối với khả năng sinh sản là rõ ràng, nhưng tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe nam giới còn vượt xa điều đó.

Tinh trùng, là một phần quan trọng của tinh dịch, là động lực chính cho quá trình thụ tinh.

Chúng có khả năng bơi trong cơ quan sinh sản của con cái và bám vào trứng, do đó tạo điều kiện cho quá trình sinh sản.

Do đó, việc có đủ số lượng và chất lượng tinh trùng có ý nghĩa quyết định đến khả năng sinh sản của nam giới.

Nghiên cứu cho thấy chất lượng tinh dịch giảm có liên quan đến việc tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Theo Hiệp hội Vô sinh Hoa Kỳ, khoảng 15% các cặp vợ chồng cố gắng thụ thai một năm sau đó vẫn không thành công và khoảng 40-50% trong số này là do vô sinh nam.

Số lượng và chất lượng của tinh trùng trong tinh dịch rất quan trọng để thụ thai thành công.

Chuyên gia tiết lộ bí mật ít ai biết về “tinh binh” khiến chị em phải bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, số lượng tinh trùng trong một mẫu tinh dịch bình thường phải lớn hơn 150 triệu con/ml và ít nhất 40% số tinh trùng phải có hình thái và khả năng vận động bình thường.

Nếu tinh trùng trong tinh dịch không đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng thì cơ hội thụ tinh sẽ giảm đi.

Tinh dịch có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe nam giới.

Tinh dịch rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm protein, kẽm, magie, canxi và vitamin C. Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và chức năng hệ thống miễn dịch của một người đàn ông.

Ngoài ra, cũng có một số nghiên cứu cho thấy trong tinh dịch có một số chất có lợi cho sức khỏe tinh thần.

Ví dụ, hormone, neuropeptide và vitamin trong tinh dịch có thể được hấp thụ qua niêm mạc miệng và có tác dụng chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những chất này giúp cải thiện tâm trạng và hạnh phúc ở nam giới và giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Tinh dịch không chỉ tốt cho đàn ông mà còn có thể tốt cho sức khỏe của phụ nữ.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc phụ nữ tiếp xúc với tinh dịch của bạn tình có thể có tác dụng điều hòa miễn dịch làm giảm phản ứng miễn dịch đối với thai nhi và giảm nguy cơ sảy thai.

Hiện tượng này, được gọi là “miễn dịch thích nghi”, có thể giúp người mẹ chấp nhận và chịu đựng thai nhi từ bạn đời.

Tuy nhiên, cần phải rõ ràng rằng tinh dịch không phải là thuốc chữa bách bệnh và trong một số trường hợp, nguy cơ mắc các bệnh và nhiễm trùng lây truyền qua tinh dịch cũng tồn tại.

Do đó, thực hành tình dục an toàn và giáo dục sức khỏe tình dục vẫn rất quan trọng.

 

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Từ khóa:   sức khỏe nam giới tinh trùng

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