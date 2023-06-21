Tại sao tôi không muốn làm "chuyện ấy" với bất kì ai? Lời giải đáp đã có sau khi gặp bác sĩ

Khi tôi 34 tuổi và đang kết hôn với một người đàn ông, tôi bỗng nhận ra lần đầu tiên rằng: Tôi nên đã nở hoa từ lâu rồi.

Mới đây, trên tờ Huff Post đã chia sẻ câu chuyện của Erin Wiesen về hành trình tìm ra xu hướng tính dục của chính mình khi phát hiện ra những dấu hiệu khác thường so với những người khác

Tôi chỉ nghĩ: “Chà, quy tắc là quy tắc! Các bạn đã nghe những gì giáo viên thể dục lo lắng của chúng tôi nói rồi đấy! Giữ nó trong quần của bạn!”

Ở trường trung học, tôi luôn quá hứng thú với việc đợi đến khi kết hôn mới quan hệ , mặc dù tôi không phải là một người có tính cách tôn giáo hay bảo thủ.

Khi tôi già đi, ngày càng ít bạn bè của tôi hào hứng với việc kiêng khem như tôi. Nó khiến tôi hoang mang - điều gì tuyệt vời về tình dục? Tôi đã dành rất ít thời gian để nghĩ về điều đó đến nỗi nó thực sự không xảy ra với tôi cho đến khi tôi đã ổn định trong cuộc hôn nhân của mình rằng có thể có điều gì đó lớn hơn nhiều đang diễn ra.

Vài buổi trị liệu tâm lý sau đó, tôi thừa nhận với bác sĩ của mình, “Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy ham muốn quan hệ với đàn ông”.

“Còn phụ nữ thì sao?” Bác sĩ trị liệu của tôi hỏi. Câu hỏi của cô ấy gần như làm tôi bối rối. Tôi chợt nhận ra rằng mặc dù tôi luôn xác định mình là người song tính, nhưng tôi thực sự không hình dung ra việc quan hệ với những người phụ nữ mà tôi phải lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô ấy hỏi câu hỏi mà tôi ước gì mình biết để tự hỏi mình nhiều năm trước: “Bạn có nghĩ mình có thể là người vô tính không?”

Giống như cô ấy đã mở cánh cửa đến với một từ mà tôi thậm chí còn không nhận ra là mình biết nhưng tôi đã chờ đợi để được nghe cả đời mình.

Nói một cách cơ bản nhất, một người vô tính ít hoặc không cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình dục — họ không bị hấp dẫn về mặt tình dục bởi đàn ông, phụ nữ hay bất kỳ giới tính nào khác.

Sự hấp dẫn tình dục khác với sự hấp dẫn lãng mạn và xu hướng tính dục của bạn có thể khác với xu hướng lãng mạn của bạn.

Chẳng hạn, tôi bị hấp dẫn về mặt tình cảm với tất cả các giới tính nhưng không bị hấp dẫn về mặt tình dục với bất kỳ ai trong số họ.

Tôi luôn nghĩ mình là người lưỡng tính vì tôi muốn hẹn hò với đàn ông và phụ nữ, nhưng muốn hẹn hò với họ và muốn quan hệ tình dục với họ là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Và tôi chưa bao giờ cảm thấy đặc biệt bị thúc đẩy để làm điều sau. Tán tỉnh và hôn nhau? Vâng, làm ơn. Đưa nó vào phòng ngủ? Thay vào đó, chúng ta hãy xem những gì trên Netflix.

Bạn sẽ nhận thấy rằng tôi không nói vô tính có nghĩa là sống độc thân hoặc không cần quan hệ tình dục. Mọi người thường nghĩ rằng cả hai đi đôi với nhau, nhưng đó là nơi họ hiểu sai về chúng tôi. Vô tính tồn tại dọc theo một quang phổ. Một số người không quan tâm đến vấn đề tình dục với bất kỳ ai, kể cả với chính họ.

Một số người có thể không có sự hấp dẫn tình dục đối với người khác nhưng vẫn có thể quan hệ với bạn tình vì mối liên kết mà nó tạo ra hoặc nuôi dưỡng.

Một số người xác định là á tính, chỉ quan tâm đến tình dục với ai đó khi họ đã hình thành mối quan hệ tình cảm bền chặt với họ

Nhưng điểm chung của tất cả những người này là sự hấp dẫn tình dục không tồn tại hoặc không tồn tại theo cách mà nó tồn tại đối với những người đồng tính luyến ái.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn không có từ ngữ để mô tả điều gì đó, bạn sẽ không thể hình dung ra nó. Khi tôi phải vật lộn với giới tính của mình khi còn là một thiếu niên, ít nhất tôi cũng biết rằng lưỡng tính có tồn tại.

Nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng có những người sẽ không bị hấp dẫn tình dục bởi bất kỳ ai, vì vậy tôi chỉ muốn bản thân mình cố gắng hơn nữa.

Tôi đang chiến đấu với chính mình - tôi muốn cảm nhận được khao khát mà tôi đã thấy các nhân vật trong phim và trải nghiệm trên TV, theo cách mà tôi nghĩ rằng mình phải làm, nhưng cơ thể của tôi thì không.

Một lần, khi tôi còn học đại học, tôi đã rất vui mừng khi cuối cùng cũng được người mình yêu trở lại phòng ký túc xá sau một bữa tiệc.

“Bạn cùng phòng của tôi đi rồi”, tôi nói một cách tán tỉnh khi đóng cánh cửa nặng nề lại sau lưng chúng tôi. “Bạn muốn ngồi xuống không?” Tôi hỏi, chỉ về phía lựa chọn chỗ ngồi duy nhất: chiếc giường gác xép của tôi, cao hơn chúng tôi 1,8 mét

“Chắc chắn,” anh nói với một cái nhún vai. Tôi mỉm cười với anh, rồi nhanh chóng tìm cách leo lên chiếc giường tầng một cách quyến rũ nhất có thể. Anh leo lên cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu hôn nhau.

Những giấc mơ đã trở thành hiện thực , tôi nghĩ, rạo rực phấn khích trước nụ hôn này, điều mà tôi đã mong đợi hàng tháng trời.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tay anh ta đã chạm vào áo tôi. Tôi sững người, nỗi hoảng sợ quen thuộc dâng lên trong lòng. Ôi không.

“Tôi… không muốn,” tôi nói nhỏ đến nỗi tôi tự hỏi liệu mình có chỉ nghĩ vậy không.

Anh ấy dừng lại và nói, "OK!" Cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ấy không có vẻ khó chịu, tôi mỉm cười với anh ấy, rồi cúi xuống hôn anh ấy lần nữa, nhưng anh ấy lùi lại. “Đợi đã,” anh nói.

“Tôi bối rối. Tôi nghĩ bạn nói muốn dừng lại?” Bây giờ tôi cũng bối rối. Anh ấy nghĩ đây là vấn đề gì? Tôi mời anh ấy quay lại đây để chúng tôi có thể hôn nhau và có thể ôm ấp một chút thôi - không hơn thế. Liệu cần phải nhiều hơn?

Một lần nữa, tôi đã hiểu sai những tín hiệu không thành lời, và tôi ngồi nhìn anh xỏ giày ra về trong khi anh cố giấu đi sự thất vọng.

Nhiều năm sau, chồng tôi và tôi gặp nhau. Chúng tôi đã có một mối tình lãng mạn như gió lốc. Anh ấy tự tin, vui tính và quan trọng là rất tuyệt vời khi tôi muốn chờ đợi để quan hệ.

Tất nhiên, giống như trong các mối quan hệ nghiêm túc của tôi trước anh ấy, luôn có sự căng thẳng lờ mờ và cảm giác bất an thầm lặng tràn ngập trong phòng ngủ đối với tôi.

Tôi không hiểu tại sao mọi người lại muốn nó và tôi thấy mình thường xuyên lo lắng vào ban đêm, sự kỳ vọng bao trùm lấy tôi khi tôi cầu xin bản thân hãy trở nên “bình thường” và cảm thấy thôi thúc như những người khác đã làm.

Đối với những người bạn tình đồng giới của tôi, việc không cảm thấy ham muốn đối với tôi luôn là một thách thức và tôi không hiểu tại sao mình không thể cho họ những gì họ cần.

Thay vào đó, tôi thử những cách khác để thể hiện tình cảm với chồng. Nhưng tại sao điều đó vẫn chưa đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, tôi biết tình dục rất quan trọng đối với mối quan hệ của chúng tôi, vì vậy tôi rất muốn thử. Vì tất cả những người khác trên thế giới dường như đều thích quan hệ nên tôi nghĩ rằng chính tôi mới là người cần vượt qua những bế tắc cá nhân của mình. Tôi trở thành một thám tử phòng ngủ, không ngừng cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Cuối cùng, buổi chiều hôm đó tại văn phòng bác sĩ trị liệu đã cho tôi câu trả lời mà tôi hằng tìm kiếm. Mặc dù tiết lộ này là một sự nhẹ nhõm to lớn đối với tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng khi nói với chồng mình.

Đây sẽ là một thỏa thuận? Tôi không có lộ trình nào về cách chúng tôi sẽ tiếp tục với kiến ​​​​thức mới này. Tôi không biết nhiều về người vô tính và tôi không biết liệu một người dị tính có muốn ở bên một người như tôi hay không.

Khi tôi ngồi xuống và giải thích mọi điều tôi đã học được cho anh ấy, cả hai chúng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng có thể yên tâm với sự thật rằng tôi đã trải qua sự hấp dẫn khác với chồng mình và giờ đây anh ấy biết rằng không phải tôi không ham muốn anh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Công khai với người khác rằng mình là người vô tính tỏ ra phức tạp, đặc biệt là vì có quá nhiều sự thiếu hiểu biết và hiểu lầm về người vô tính trong nền văn hóa của chúng ta. Gần đây, trên một chương trình thực tế của Netflix, tôi đã nghe một thí sinh nói: “Tôi là con người - tôi muốn rèn luyện thể chất”. Ngụ ý là bất kỳ ai không muốn “ôm hôn nhau” đều là người vô nhân đạo.

Những người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya sử dụng thuật ngữ “vô tính”. Nhưng những người dùng mạng xã hội đã đưa ra những giả định gây tổn thương cho chúng tôi như: “Thật lãng phí!”, “Tại sao bạn lại ăn mặc như vậy nếu bạn không muốn quan hệ tình dục?”, “Vậy là bạn không cảm thấy hấp dẫn tình dục… bạn có bị thu hút bởi thực vật không?”

Luôn phải đối mặt với nhiều định kiến ​​và thông tin sai lệch là một thử thách và có thể khiến người asexual hoài nghi về chính mình và những gì mình cảm thấy.

Có nhiều lý do để buồn về người vô tính, nhưng không có lý do nào liên quan đến bản thân người vô tính và tất cả đều liên quan đến xã hội. Hãy xem trường hợp của một phụ nữ trẻ tuổi bị ép kết hôn mặc dù bị từ chối quan hệ, hoặc một người đàn ông xuất sắc đến gặp bác sĩ để xin lời khuyên chỉ để được thông báo rằng anh ta đang phải đối phó với chứng rối loạn và sau đó phải điều trị bằng liệu pháp chuyển đổi.

Hãy xem trường hợp người vô tính bị gia đình thách thức hoặc bị bạn bè bắt nạt vì không bị hấp dẫn tình dục được cho là bất thường hoặc nguy hiểm.

Nhưng người asexual không buồn vì chúng ta không cảm thấy hứng thú với tình dục. Chúng ta không bị thiếu điều gì cả.

Nhiều nỗi đau của chúng ta sẽ được giảm bớt nếu xã hội chấp nhận rằng chúng ta hạnh phúc với chính mình. Chúng ta vẫn có thể tìm kiếm bạn đời, kết hôn hoặc có con. Đối với những người không quan tâm đến các mối quan hệ lãng mạn hoặc cấu trúc gia đình truyền thống, họ có thể hình thành các mối quan hệ thuần khiết kỳ lạ hoặc tạo gia đình từ bạn bè.

Có rất nhiều cách khác nhau để tìm kiếm và trải nghiệm tình yêu và tình bạn không liên quan hoặc đòi hỏi sự hấp dẫn về mặt tình dục.

Vào ngày tôi phát hiện ra mình là người vô tính, tôi phấn khởi rời văn phòng bác sĩ trị liệu vì cuối cùng tôi đã hiểu được phần quan trọng của con người mình.

Đó là một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, đặc biệt là vì nó giải thích rất nhiều về cách tôi hiện diện trong hôn nhân của mình.

Việc có một cái tên cho danh tính của mình đã đưa chồng và tôi đến một cách mới để hiểu mối quan hệ của chúng tôi. Có thể là chính mình với anh ấy đã khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi mơ ước rằng một ngày nào đó, người vô tính sẽ được chấp nhận rộng rãi như một trạng thái hợp lệ thay vì là một lời mỉa mai, một câu châm biếm hoặc, tệ hơn nữa, là một rối loạn cần phải chữa.