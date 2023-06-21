Làm động tác này khi đi tiểu, đàn ông sẽ khỏe như một “chú bò tót”

Sức khỏe 21/06/2023 12:32

Theo y học cổ truyền khi nam giới đi tiểu mà nhón chân lên sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bổ thận, cường tinh, trợ dục.

Thận có thể nói là đại diện cho sức hấp dẫn của nam giới. Nếu chức năng thận rất khỏe thì nam giới sẽ trông tràn đầy sức sống hơn, chất lượng tổng thể của cơ thể sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu chức năng thận không bình thường cũng sẽ tác động xấu đến sức khỏe của nam giới, chức năng sinh lý của nam giới cũng bị suy giảm nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sống vợ chồng.

Do đó, bạn phải bảo vệ sức khỏe của thận trong những lúc bình thường, như vậy mới có thể cộng điểm cho độ nam tính của mình đặc biệt là lúc đi tiểu.

Đi tiểu là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, chỉ khi các chất độc trong nước tiểu trong cơ thể được đào thải ra ngoài kịp thời thì mới có thể duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan nội tạng trong cơ thể, đồng thời cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho thận.

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Đi tiểu mang lại hiệu quả chăm sóc thận rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Khi đáp ứng được nhu cầu sinh lý, nam giới có thể thực hiện thêm một hành động nhỏ, giúp ích rất nhiều cho việc bảo vệ thận.

Hầu hết các bạn nam khi đi tiểu đều đứng và vào thời điểm đó bạn có thể nhón chân mình lên, nó có thể mang lại hiệu quả chăm sóc thận rất tốt.’

Vì theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu, nhón chân lên khi đi tiểu có thể giúp giảm áp lực lên thận và giúp tăng cường tuần hoàn máu trong vùng chậu của nam giới.

Ngoài việc kiễng chân khi đi tiểu, việc bạn nam đứng lên đi lại nhất thiết phải kiễng chân cũng rất có ích cho việc bảo vệ thận, nếu có thể kiên trì thì thận sẽ rất biết ơn bạn.

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