Lợi ích không ai ngờ của việc “tự sướng” đặc biệt là phụ nữ

Việc tự sướng hiện đang bị rất nhiều người kỳ thị kể cả nam và nữ. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ coi đó không chỉ là một hành vi an toàn mà còn là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Dưới đây là nhiều lợi ích sức khỏe của việc tự sướng.

Khi bạn đạt cực khoái, cơ thể bạn sẽ giải phóng một lượng lớn hormone , bao gồm: endorphin, làm giảm đau; oxytocin , giúp điều chỉnh căng thẳng, đau đớn, sợ hãi và hạnh phúc; serotonin, làm giảm căng thẳng và giúp cân bằng tâm trạng

Nicole Prause, nhà thần kinh học nghiên cứu về hành vi và sinh lý tình dục, đồng thời là người sáng lập công ty công nghệ sinh học tình dục Liberos, cho biết rất nhiều bằng chứng về lợi ích của việc thủ dâm đối với cả nam và nữ có liên quan đến cực khoái hơn là thủ dâm .

Do đó, tự sướng dẫn đến cực khoái có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , chẳng hạn như: tăng thư giãn, giảm căng thẳng và lo lắng, ngủ ngon hơn, giảm đau đầu, cải thiện quan hệ với đối phương, tăng sự thỏa mãn khi quan hệ.

Cũng có một số bằng chứng cho thấy thủ dâm có thể tăng cường hệ thống miễn dịch .

Tự sướng cũng có thể thú vị hơn là thực hiện các hành vi quan hệ với bạn tình vì nó giúp giảm bớt mọi áp lực.

Susan Milstein , một nhà giáo dục sinh học cho biết: “Đối với nhiều người, khi tự sướng, đặc biệt là làm một mình, đó là một yếu tố thư giãn. Họ không cảm thấy cần phải biểu diễn vì lúc đó mới chính là họ”.

Nếu bạn đang cố tránh việc quan hệ hoặc lo lắng về nguy cơ mang thai hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), thì “tự sướng” cũng là việc làm rất tốt.

Chuyên gia Milstein nói: “Đó thực sự là một trong những hình thức quan hệ an toàn nhất, miễn là bạn không chia sẻ đồ chơi và vệ sinh giữa các lần sử dụng”.

Lợi ích đối với phụ nữ

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Cực khoái hơn

Phụ nữ thường lên đỉnh nhanh hơn và dễ dàng hơn trong quá trình tự sướng. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2017 khảo sát trên 52.000 người trưởng thành cho thấy chỉ 65% phụ nữ dị tính và 66% phụ nữ song tính thường đạt cực khoái khi quan hệ. Mặt khác, 95% đàn ông dị tính xuất tinh thường xuyên khi quan hệ tình dục.

Milstein nói, lý do phụ nữ đạt cực khoái ít thường xuyên hơn trong quan hệ có thể là do họ gặp khó khăn trong việc khám phá sở thích của mình, chứ chưa nói đến việc truyền đạt chúng.

Nhưng tự sướng có thể giúp giải quyết vấn đề đó vì nó tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp xúc nhiều hơn với cơ thể của họ, để họ biết mình cảm thấy thế nào và cần gì.

Giảm đau bụng kinh nguyệt

Trong thời kỳ kinh nguyệt, tử cung của bạn co bóp để bong lớp niêm mạc, có thể gây ra đau bụng. Nhưng cực khoái làm tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục và giải phóng endorphin, có thể giảm đau bụng kinh nguyệt.

Điều này tương tự như lý do tại sao tập thể dục cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh nguyệt.

Thay thế cho quan hệ khi mang thai

Milstein cho biết phụ nữ đang mang thai có thể thích “tự sướng” hơn là quan hệ với bạn đời. Đó là bởi vì quan hệ với bạn đời có thể khó xử hơn tùy thuộc vào giai đoạn mang thai của bạn.

Hơn nữa, một số bạn nam lo lắng về việc làm tổn thương thai nhi, vì vậy “tự sướng” có thể ít căng thẳng hơn. Nhưng quan hệ khi mang thai là hoàn toàn an toàn cho cả mẹ và con.

Lợi ích đối với nam giới

Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Có một số bằng chứng, bao gồm một nghiên cứu kéo dài 10 năm với gần 32.000 nam giới được công bố vào năm 2016 trên European Urology, rằng “tự sướng” có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Milstein cho biết hầu hết các nghiên cứu cho thấy xuất tinh là yếu tố làm giảm nguy cơ ung thư, cho dù đó là thông qua “quan hệ với bạn tình, thậm chí là mộng tinh hay tự sướng”.

Lý thuyết là “bạn đang loại bỏ hệ thống” hoặc loại bỏ vi khuẩn hoặc độc tố có thể gây ung thư, cô nói.

Cả Milstein và Prause đều nói rằng nghiên cứu về ung thư tuyến tiền liệt đã bị lẫn lộn. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2016 cho thấy một số yếu tố, chẳng hạn như độ tuổi của những người tham gia nghiên cứu, có thể làm phức tạp thêm kết luận rõ ràng về việc liên kết giữa việc xuất tinh và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Thỏa mãn ham muốn tình dục cao

Do mức độ testosterone của nam giới cao hơn nên ham muốn ở nam giới thường cao hơn ở nữ giới. Do đó, tự sướng có thể là một cách tuyệt vời để nam giới trong các mối quan hệ khác giới kiểm soát sự thôi thúc gia tăng của họ.

Prause cho biết một số nam giới nói rằng họ sử dụng “tự sướng” như một biện pháp để giảm gánh nặng cho bạn đời.

Tác dụng phụ của tự sướng

Bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm trùng

Mặc dù “tự sướng” nói chung an toàn hơn khi nói đến việc lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng vẫn có rủi ro.

Khi chia sẻ đồ chơi, hãy chọn vật liệu cứng, không xốp để làm sạch dễ dàng. Nếu đồ chơi của bạn xốp, chẳng hạn như “cậu nhỏ” giả bằng thạch, Milstein nói rằng hãy sử dụng bao cao su, sau mỗi lần sử dụng, hãy vứt nó ra ngoài và làm sạch đồ chơi.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe tinh thần

Tự sướng đôi khi có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Mọi người sẽ cảm thấy tội lỗi khi tự sướng, điều này có thể khiến họ không thể thư giãn hoàn toàn và tận hưởng trải nghiệm.

Chuyên gia Milstein nói: “Đó là một trong những điều chúng ta cần bắt đầu bình thường hóa và trò chuyện về nó, đặc biệt là với phụ nữ. Tôi nghĩ chúng ta cần tạo không gian cho cuộc trò chuyện đó. Nếu bạn cảm thấy tốt thì đó là phần quan trọng của nó và nó không đe dọa đến mối quan hệ của bạn”.

Các mối quan hệ

Một số người có thể coi sự tự sướng là mối đe dọa đối với mối quan hệ lãng mạn của họ.

Nhưng Milstein nói rằng họ không nên để điều này trở thành nhược điểm. Thay vào đó: "Tự sướng là một phần có giá trị mà mọi người có thể làm để cải thiện mối quan hệ của họ với chính họ và tận hưởng hoạt động của riêng họ cũng như với bạn đời. Tôi nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho mối quan hệ của họ nếu có thông tin liên lạc về những gì bạn tìm thấy từ nó”.