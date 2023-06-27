Với sự gia tăng các triệu chứng, trong gần hai tháng qua, anh còn cảm thấy đau lưng và mỏi gối nhưng tưởng rằng đó là do ngồi lâu không đi lại nhiều, nên không chú ý đến. Gần đây hơn, vì đau lưng khiến cho anh khó di chuyển, nên anh mới đến bệnh viện để thăm khám.

Anh Phương là giảng viên đại học, ngày thường anh không hút thuốc, uống rượu nhưng từ nửa năm trước, anh luôn bị tức ngực và đau khi ngủ.

Anh Phương thắc mắc làm thế nào mà ông bị ung thư phổi vì ông không phát hiện ra điều gì bất thường khi khám sức khỏe hàng năm, ông cũng không bao giờ hút thuốc hay uống rượu.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thấy rằng có nhiều tổn thương ở cả hai bên phổi của anh Phương và di căn xương đã xảy ra chèn ép các dây thần kinh, gây đau thắt lưng.

Ung thư phổi là gì?

Ung thư phổi là tình trạng có khối u ác tính hình thành và phát triển trong phổi, theo thời gian khối u này sẽ gia tăng về kích thước và bắt đầu xâm lấn, gây bệnh ở những tổ chức lân cận và thậm chí là di căn xa khi sang đến giai đoạn nặng.

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của ung thư phổi đã tăng lên trong những năm gần đây, cả hai đều chiếm vị trí đầu tiên trong tất cả các khối u ác tính và tỷ lệ phụ nữ cũng tăng lên hàng năm.

Tuy nhiên, do ung thư phổi ở giai đoạn đầu tương đối khó phát hiện nên dễ bị bỏ qua, nhiều bệnh nhân khi phát hiện đã ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.

Ung thư phổi khó bị phát hiện do cơ quan này không có dây thần kinh đau. Khi khối u phát triển đến một mức độ nhất định chèn ép khí quản và đám rối thần kinh ngoại biên, bệnh nhân mới bắt đầu mới có các triệu chứng như ho, tức ngực, khó thở, nhưng vào lúc này, khối u đã phát triển thành trạng thái trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù ung thư phổi khó phát hiện sớm, nhưng không phải không có dấu hiệu. Khoảng 8% - 75% bệnh nhân trong giai đoạn đầu sẽ có triệu chứng ho.

Hầu hết bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn sớm sẽ có triệu chứng ho khô, đặc biệt là những người hút thuốc lâu năm. Ví dụ, khi gặp không khí lạnh hoặc mùi hơi kích thích, người bệnh sẽ ho khô cơn giật, đôi khi khá mạnh và khó khắc phục.

Khi xuất hiện tình trạng ho khan kéo dài, không thuyên giảm dù dùng thuốc ho, bệnh nặng thêm, ho về đêm, ho ra máu đột ngột… bạn cần cảnh giác với khả năng ho khan nguy hiểm do ung thư phổi gây ra.

Có 5 triệu chứng khi ngủ có thể là dấu hiệu của ung thư phổi

Ho dai dẳng hoặc có máu trong đờm

Ho dai dẳng thường do viêm đường hô hấp, tuy nhiên nếu bạn bị ho khan dai dẳng khi đang ngủ, đặc biệt là khạc đờm có máu thì có thể liên quan đến tế bào ung thư trong phổi, cần đến bệnh viện kiểm tra thêm ngay. .

Đau ngực dai dẳng

Khi ngủ liên tục bị đau tức ngực, trằn trọc không ngủ được, thậm chí còn khó thở , rất có thể là bệnh phổi.

Sốt dai dẳng và sốt nhẹ

Bị sốt khi đang ngủ, cho dù uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng , tức là trong người có bệnh. Khi các tế bào ung thư lây nhiễm sang các tế bào khác, nó sẽ gây sốt khối u, gây sốt lặp đi lặp lại.

Ảnh minh họa: Internet

Khó thở

Phổi là nơi trao đổi khí, khi xuất hiện tình trạng khó thở chứng tỏ phổi có vấn đề, nhất là khi ngủ sẽ xuất hiện tình trạng khó thở, bạn cần cảnh giác với những biến đổi bệnh lý.

Đau vai

Nếu bạn làm việc nặng nhọc trong ngày, bạn sẽ bị đau lưng và đau vai, nhưng có thể xoa bóp hoặc nghỉ ngơi sẽ giảm bớt, nếu bạn thường xuyên bị đau vai không rõ nguyên nhân, đó có thể là cơn đau do khối u phổi gây ra.