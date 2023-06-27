Coi chừng 4 triệu chứng bất thường này khi ngủ có thể là dấu hiệu của ung thư phổi

Sức khỏe 27/06/2023 07:39

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm phổ biến ở Việt Nam nhưng để nhận biết được dấu hiệu sớm và điều trị kịp thời là điều rất quan trọng đặc biệt là 4 triệu chứng sau đây.

Anh Phương là giảng viên đại học, ngày thường anh không hút thuốc, uống rượu nhưng từ nửa năm trước, anh luôn bị tức ngực và đau khi ngủ.

Với sự gia tăng các triệu chứng, trong gần hai tháng qua, anh còn cảm thấy đau lưng và mỏi gối nhưng tưởng rằng đó là do ngồi lâu không đi lại nhiều, nên không chú ý đến. Gần đây hơn, vì đau lưng khiến cho anh khó di chuyển, nên anh mới đến bệnh viện để thăm khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thấy rằng có nhiều tổn thương ở cả hai bên phổi của anh Phương và di căn xương đã xảy ra chèn ép các dây thần kinh, gây đau thắt lưng.

Anh Phương thắc mắc làm thế nào mà ông bị ung thư phổi vì ông không phát hiện ra điều gì bất thường khi khám sức khỏe hàng năm, ông cũng không bao giờ hút thuốc hay uống rượu.

Ung thư phổi là gì?

Ung thư phổi là tình trạng có khối u ác tính hình thành và phát triển trong phổi, theo thời gian khối u này sẽ gia tăng về kích thước và bắt đầu xâm lấn, gây bệnh ở những tổ chức lân cận và thậm chí là di căn xa khi sang đến giai đoạn nặng.

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của ung thư phổi đã tăng lên trong những năm gần đây, cả hai đều chiếm vị trí đầu tiên trong tất cả các khối u ác tính và tỷ lệ phụ nữ cũng tăng lên hàng năm.

Tuy nhiên, do ung thư phổi ở giai đoạn đầu tương đối khó phát hiện nên dễ bị bỏ qua, nhiều bệnh nhân khi phát hiện đã ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.

Ung thư phổi khó bị phát hiện do cơ quan này không có dây thần kinh đau. Khi khối u phát triển đến một mức độ nhất định chèn ép khí quản và đám rối thần kinh ngoại biên, bệnh nhân mới bắt đầu mới có các triệu chứng như ho, tức ngực, khó thở, nhưng vào lúc này, khối u đã phát triển thành trạng thái trưởng thành.

Coi chừng 4 triệu chứng bất thường này khi ngủ có thể là dấu hiệu của ung thư phổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù ung thư phổi khó phát hiện sớm, nhưng không phải không có dấu hiệu. Khoảng 8% - 75% bệnh nhân trong giai đoạn đầu sẽ có triệu chứng ho.

Hầu hết bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn sớm sẽ có triệu chứng ho khô, đặc biệt là những người hút thuốc lâu năm. Ví dụ, khi gặp không khí lạnh hoặc mùi hơi kích thích, người bệnh sẽ ho khô cơn giật, đôi khi khá mạnh và khó khắc phục.

Khi xuất hiện tình trạng ho khan kéo dài, không thuyên giảm dù dùng thuốc ho, bệnh nặng thêm, ho về đêm, ho ra máu đột ngột… bạn cần cảnh giác với khả năng ho khan nguy hiểm do ung thư phổi gây ra.

Có 5 triệu chứng khi ngủ có thể là dấu hiệu của ung thư phổi

Ho dai dẳng hoặc có máu trong đờm

Ho dai dẳng thường do viêm đường hô hấp, tuy nhiên nếu bạn bị ho khan dai dẳng khi đang ngủ, đặc biệt là khạc đờm có máu thì có thể liên quan đến tế bào ung thư trong phổi, cần đến bệnh viện kiểm tra thêm ngay. .

Đau ngực dai dẳng

Khi ngủ liên tục bị đau tức ngực, trằn trọc không ngủ được, thậm chí còn khó thở , rất có thể là bệnh phổi.

Sốt dai dẳng và sốt nhẹ

Bị sốt khi đang ngủ, cho dù uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng , tức là trong người có bệnh. Khi các tế bào ung thư lây nhiễm sang các tế bào khác, nó sẽ gây sốt khối u, gây sốt lặp đi lặp lại.

Coi chừng 4 triệu chứng bất thường này khi ngủ có thể là dấu hiệu của ung thư phổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khó thở

Phổi là nơi trao đổi khí, khi xuất hiện tình trạng khó thở chứng tỏ phổi có vấn đề, nhất là khi ngủ sẽ xuất hiện tình trạng khó thở, bạn cần cảnh giác với những biến đổi bệnh lý.

Đau vai

Nếu bạn làm việc nặng nhọc trong ngày, bạn sẽ bị đau lưng và đau vai, nhưng có thể xoa bóp hoặc nghỉ ngơi sẽ giảm bớt, nếu bạn thường xuyên bị đau vai không rõ nguyên nhân, đó có thể là cơn đau do khối u phổi gây ra.

 

Nếu 5 dấu hiệu bất thường này xuất hiện ở chân, bệnh tiểu đường có thể đã đến gần

Nếu 5 dấu hiệu bất thường này xuất hiện ở chân, bệnh tiểu đường có thể đã đến gần

Bệnh tiểu đường là một bệnh lý rất phổ biến trên toàn cầu và có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt nếu 5 dấu hiệu này xuất hiện ở chân thì bạn càng nên chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe ung thư phổi giấc ngủ

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 25 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm