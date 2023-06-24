Nhiều người đường huyết bất thường, cơ thể phát ra những tín hiệu báo động nhưng họ không muốn đến bệnh viện điều trị, cũng có một số người khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thì cơ thể đã phát ra những tín hiệu báo động rõ ràng. nhưng họ chỉ không muốn dùng thuốc .

Theo số liệu mới nhất do Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF) công bố, tính đến năm 2021, toàn thế giới sẽ có khoảng 537 triệu bệnh nhân.

Dưới đây là 5 triệu chứng ở chân có thể cảnh báo bạn đang có nguy cơ mắc phải bệnh tiểu đường và nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

Bệnh tiểu đường là một loại bệnh như vậy, một hai ngày đường huyết cao sẽ không gây hại cho bạn, nhưng một tháng hai tháng, một hai năm, lâu ngày đường huyết cao sẽ gây ra những tổn thương cho cơ thể, đáng sợ nhất chính là biến chứng.

Đầu tiên là chân bị tê, phải đề phòng lượng đường trong máu quá cao

Tăng đường huyết có thể gây tổn thương lớn cho dây thần kinh, dễ dẫn đến bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường, bệnh lý thần kinh một khi xuất hiện sẽ không thể phục hồi được, người bệnh sẽ bị tê bì chân.

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Nếu không chú ý đến hiện tượng tê chân, cảm giác tê sẽ ngày càng rõ rệt khiến nhiều người cảm thấy đôi chân tê mỏi đến mức không còn thuộc về mình nữa.

Ngoài cảm giác tê dại, chân của bệnh nhân ít nhạy cảm với nhiệt độ và cảm giác đau hơn rất nhiều, do đó nhiệt độ nước rất nóng nhưng họ hoàn toàn không cảm nhận được, một khi ngâm chân vào nước nóng rất có thể sẽ bị bỏng.

Thứ hai, chuột rút ở chân

Lượng đường trong máu cao có thể gây tổn thương lớn cho mạch máu, nếu không kiểm soát tốt lượng đường trong máu có thể dẫn đến xơ vữa động mạch trong một hoặc hai năm, xuất hiện các mảng xơ vữa dẫn đến hẹp mạch máu.

Chân ở xa tim, thời gian ngồi và nằm tương đối dài nên dễ mắc bệnh về mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Một khi các mạch máu ở chân bị chít hẹp, người bệnh sẽ bị chuột rút ở chân, khi nhiệt độ chuyển lạnh về đêm, tình trạng thiếu máu cục bộ và thiếu oxy của các mạch máu bị hẹp sẽ thể hiện rõ hơn do các mạch máu co lại. Bệnh nhân bị chuột rút thường xuyên.

Thứ ba, ngứa chân

Bệnh nhân đái tháo đường thường cảm thấy ngứa chân, tưởng mình bị viêm da cơ địa, đi khám nhiều bác sĩ da liễu, dùng nhiều thuốc chống dị ứng nhưng triệu chứng không cải thiện, nguyên nhân chính là do đường huyết không được kiểm soát tốt.

Kiểm soát lượng đường trong máu kém và giảm khả năng miễn dịch sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da, chẳng hạn như viêm nang lông, nhọt trên da và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác,… Nhiễm trùng do vi khuẩn có thể gây ngứa da.

Thứ tư, vết thương ở chân không lành

Như đã đề cập trước đó, bệnh nhân tiểu đường rất dễ bị vết thương ở chân, điều này là do cảm giác về nhiệt độ đã bị suy giảm sau khi bị tổn thương dây thần kinh, khi ngâm chân, nhiệt độ cao dễ gây bỏng da ở bên dưới chân.

Một khi vết thương xuất hiện trên da thì gần như không thể chữa lành.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường có khả năng miễn dịch kém và một số lượng lớn vi khuẩn bao phủ bề mặt vết thương, mặt khác, lượng đường trong máu cao làm tổn thương mạch máu và không được cung cấp đủ máu, cũng có thể khiến vết thương không lành.

Thứ năm, sắc tố của chân

Nhiều bệnh nhân tiểu đường dễ bị nám hoặc đốm đen trên da chi dưới, nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm trùng da, hoặc vết tích do mụn rộp để lại sau khi lành bệnh.

Ở một số bệnh nhân, do tổn thương mạch máu ở chân, sắc tố cũng có thể xảy ra.