Bí quyết ăn uống để có hàm răng chắc khỏe

Nhưng bằng cách tập trung toàn bộ sự chú ý của chúng ta vào thực phẩm , chúng ta quên rằng cách chúng ta ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Không có gì bí mật khi nói rằng thức ăn và đồ uống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn - hãy nghĩ đến đường làm mòn men răng và các loại đồ uống cà phê gây vết ố.

May mắn thay, chỉ cần điều chỉnh một vài kỹ thuật ăn uống hiện tại của bạn cũng có thể giúp bạn hạn chế tổn thương trong tương lai.

“Có những phương pháp ăn một số loại thực phẩm phổ biến có thể tạo áp lực quá mức lên răng của bạn, dù chúng có lành mạnh như thế nào. Theo thời gian, những phương pháp này có thể khiến bạn nhanh chóng bị suy yếu men răng, phục hình răng bị hư hỏng và tăng nguy cơ cấp cứu nha khoa”, bác sĩ Cheryline Pezzullo, giám đốc chương trình cộng đồng tại trường Đại học Nha khoa NYU cho biết.

Thực phẩm cần ăn theo cách khác nhau và cách làm

Trái cây có múi

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Trái cây có múi như cam, quýt và bưởi, có tính axit và có thể ăn mòn men răng. Để giảm thiểu các tác động, hãy nhai kỹ và nuốt để trái cây không có thời gian bám trên răng của bạn.

Bác sĩ Pezzullo cũng khuyên bạn nên súc miệng bằng nước để giúp trung hòa axit. Nếu bạn thích uống nước trái cây tươi, hãy dùng ống hút để giới hạn tiếp xúc trực tiếp với axit.

Táo

Cắn mạnh vào táo có khả năng dẫn đến tổn thương men răng hoặc ê buốt răng. Tiến sĩ Lauren Becker, một nha sĩ đang làm việc tại thành phố New York cho biết: “Bằng cách cắt táo thành miếng, bạn có thể đẩy trái cây trực tiếp vào răng hàm sau, được thiết kế đặc biệt để nghiền thức ăn”.

Ăn ngô còn nguyên lõi

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Bác sĩ Pezzullo cho biết: “Việc ăn ngô còn nguyên lõi bằng cách cắn trực tiếp vào hạt có thể gây áp lực đáng kể lên răng cửa của bạn. Điều này có thể dẫn đến gãy răng, sứt mẻ răng hoặc thậm chí làm bong các vật liệu phục hồi răng, chẳng hạn như trám răng hoặc mão răng.” Thay vào đó, hãy tách hạt ra khỏi lõi ngô và ăn bằng nĩa hoặc thưởng thức ngô nấu chín ở dạng khác, như salad ngô hoặc súp.

Dưa muối

Tương tự như trái cây họ cam quýt, dưa chua có tính axit và có thể góp phần làm xói mòn men răng. Elizabeth Cranford Robinson, nha sĩ tại Cranford Dental ở Rock Hill, cho biết ăn một số loại dưa muối không có khả năng gây tổn thương răn.

Nhưng nếu bạn là người thích ăn dưa chua, hãy cân nhắc thưởng thức chúng như một phần của bữa ăn thay vì ăn một mình để giảm thiểu việc tiếp xúc với axit.

Bắp rang bơ

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Vỏ bỏng ngô có thể mắc kẹt trong nướu và gây viêm, vì vậy hãy cố gắng hết sức để đánh răng và dùng chỉ nha khoa sau khi ăn bỏng ngô. Nha sĩ Robinson nói: “Trong khi ăn, bạn cũng cần chú ý để không cắn phải những hạt ngô còn sót lạ. Chúng không được dùng để nhai và có thể làm gãy răng”.

Quả hạch

Các loại hạt, đặc biệt là loại còn nguyên hạt, có vỏ ngoài cứng và có thể gây nguy hiểm cho răng — đặc biệt nếu bạn cắn mạnh.

Ngay cả khi bạn không bị sứt mẻ răng, bạn vẫn có thể gặp phải những vết nứt nhỏ khiến bạn đau khi nhai, chưa kể đến việc tăng độ nhạy cảm của bạn với thức ăn nóng và lạnh.

Bác sĩ Pezzullo gợi ý nên thưởng thức các loại hạt với khẩu phần nhỏ hơn hoặc chuyển sang ăn các loại hạt cắt nhỏ để giảm nguy cơ tổn thương răng.

Rau củ sống

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Độ cứng của rau sống, như cà rốt và bông cải xanh, có thể đòi hỏi phải nhai mạnh mới có thể phân hủy được, điều này có thể dẫn đến các vết nứt nhỏ hoặc sứt mẻ trên răng.

Bác sĩ Pezzullo cho biết, để tránh hao mòn thêm, “hãy cân nhắc cắt rau sống thành những miếng nhỏ hơn hoặc hấp nhẹ để dễ nhai hơn”.

Bánh tortilla chiên giòn

Nhờ độ giòn của chúng, bánh tortilla thường bị vỡ thành những mảnh nhỏ khi bạn ăn, và những mảnh nhỏ này có thể bị kẹt giữa răng hoặc gần nướu và gây viêm.

Bác sĩ Pezzullo khuyên bạn nên lưu ý đến lực cắn của mình khi ăn bánh tortilla. Hãy nhai chậm và kỹ để bảo vệ nướu của bạn khỏi bị đâm và uống nước để đảm bảo tất cả các mảnh bánh tortilla còn sót lại trong miệng được loại bỏ.

Bơ đậu phộng

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Bơ đậu phộng dính và có thể dính vào răng, làm tăng nguy cơ sâu răng. Nhiều nhãn hiệu cũng có nhiều đường bổ sung, vì vậy nếu bạn muốn thưởng thức, hãy mua bơ đậu phộng tự nhiên, trong đó thành phần duy nhất là đậu phộng và muối.

Nếu bạn không thể chải hoặc xỉa răng ngay lập tức, hãy kết hợp bơ đậu phộng với những lát táo. Bác sĩ Robinson cho biết: “Thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp làm sạch răng và tăng tiết nước bọt, có thể trung hòa axit trong miệng của bạn”.

Sinh tố

Sinh tố thường chứa một lượng lớn đường tự nhiên và axit từ trái cây. Ngoài ra, kết cấu đặc hơn của chúng có thể khiến sinh tố bám lâu hơn trên bề mặt răng, khuyến khích sự phát triển của sâu răng.

Bác sĩ Robinson cho biết: “Hạt hoặc quả mọng cũng có thể cắm vào rãnh răng và dưới nướu, dẫn đến đau và cuối cùng là sâu răng”.

Để giảm thiểu tiếp xúc với răng của bạn, hãy dùng ống hút để uống sinh tố và rửa miệng với nước sau khi uống xong.

Ngoài ra cần chú ý những thực phẩm này ngay sau khi ăn:

Bít tết hoặc thịt bò khô

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Khi bạn ăn bít tết hoặc thịt khô, những miếng nhỏ có thể dễ dàng mắc kẹt giữa răng và nướu của bạn. Robinson cho biết: “Điều này có thể dẫn đến hôi miệng và cuối cùng là sâu răng nếu thức ăn còn sót lại trên bề mặt răng. Trong khi đó, thịt bò khô có xu hướng dính vào các rãnh răng và có thể gây hại cho men răng nếu không được loại bỏ kịp thời”.

Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt

Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt cuối cùng chuyển thành đường trong miệng giống như bánh mì trắng - dấu hiệu cho sự phát triển của vi khuẩn và cuối cùng là sâu răng.

Bác sĩ Robinson nói: “Hãy lưu ý đến bánh mì có chứa nhiều loại ngũ cốc khác nhau, có thể khiến bánh mì dính vào các rãnh răng của bạn”.

Cô ấy nói thêm rằng cách tốt nhất để loại bỏ thức ăn khỏi những rãnh này là dùng tăm nước, mặc dù súc miệng bằng nước và dùng chỉ nha khoa cũng có thể có hiệu quả.

Khoai tây

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Khoai tây là một loại tinh bột mềm khác có thể dính vào răng của bạn, cung cấp thức ăn cho vi khuẩn trong miệng và tăng nguy cơ sâu răng, bác sĩ Robinson nói.

Thực sự, bất kỳ bữa ăn nào chứa tinh bột mềm đều nên được kết hợp với một ly nước để súc miệng giữa các lần ăn, sau đó là chải răng và sử dụng chỉ nha khoa.

Nước sốt mì ống

Cà chua là một loại axit khác có thể làm hỏng men răng của bạn. Bác sĩ Robinson cho biết: “Khi kết hợp với mì ống giàu tinh bột, nước sốt có nhiều khả năng bám vào răng của bạn và đọng lại trong các rãnh. Để trung hòa lượng axit và ngăn cản tinh bột (theo đúng nghĩa đen) dính lại xung quanh, hãy uống đủ nước với bữa ăn của bạn và đảm bảo chải răng, sử dụng chỉ nha khoa ngay khi bạn có thể”.

Hoa quả sấy khô

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Trái cây sấy khô, chẳng hạn như nho khô hoặc quả mơ có thể bám vào các rãnh răng hàm của bạn. Nếu chúng càng tồn tại lâu, vi khuẩn trong miệng của bạn càng có nhiều thời gian để ăn đường và tạo ra axit có hại.

Bác sĩ Robinson cho biết: “Điều này có thể làm xói mòn bề mặt men cứng của răng và cuối cùng dẫn đến sâu răng”.

Đảm bảo súc miệng bằng nước sau khi ăn trái cây khô, sau đó chải và dùng chỉ nha khoa ngay khi bạn có thể để loại bỏ bất kỳ chất cặn bã nào còn sót lại.