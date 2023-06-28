Bí quyết để trẻ hơn 10 tuổi với thói quen đơn giản buổi sáng ai cũng làm được

“Tuổi sinh học theo tính toán của tôi đã giảm trong thập kỷ qua hoặc hơn đến mức mà người ta dự đoán rằng tôi sẽ sống lâu hơn ít nhất một thập kỷ nếu tôi không làm gì cả”, David Sinclair cho biết.

David Sinclair, một nhà sinh vật học và nhà nghiên cứu chống lão hóa của Harvard, tuyên bố rằng mặc dù ông được sinh ra cách đây gần 54 năm nhưng “tuổi sinh học” của ông trẻ hơn 10 tuổi.

Mặc dù thuật ngữ "tuổi sinh học" là một khái niệm hơi mơ hồ, nhưng một số nhà khoa học và những người ủng hộ sức khỏe cho rằng "tuổi sinh học" của một người có thể khác với tuổi theo thời gian hoặc số năm họ đã sống.

Sinclair cho rằng điều này là do một loạt thay đổi trong lối sống, bao gồm tuân theo chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật , bỏ rượu và tuân theo thói quen nghiêm ngặt vào buổi sáng bao gồm kem đánh răng “không độc hại”, súc miệng bằng dầu dừa và nhịn ăn gián đoạn.

Theo Viện Lão hóa Quốc gia , “tuổi sinh học của chúng ta có nghĩa là tuổi thật mà các tế bào, mô và hệ thống cơ quan của chúng ta có vẻ như dựa trên hóa sinh”.

Súc miệng bằng dầu dừa

Sinclair nói : “Tôi sẽ bắt đầu bằng cách súc miệng bằng dầu dừa - kéo theo đó - giúp cải thiện hệ vi sinh vật trong miệng của tôi .

Theo Medical News Today, súc miệng bằng dầu bắt nguồn từ một phương pháp chữa bệnh dân gian của Ấn Độ , và về cơ bản là quá trình súc miệng bằng dầu trong tối đa 20 phút.

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Người ta khẳng định rằng dầu loại bỏ vi khuẩn khỏi nướu, cắt bỏ mảng bám và loại bỏ độc tố.

Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học quy mô lớn để hỗ trợ những tuyên bố này còn thiếu và Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ không khuyến nghị điều đó.

Uống chanh nóng

“Và sau đó tôi uống nước nóng với chanh”, Sinclair nói.

Uống nước chanh nóng thường xuyên là một thói quen tốt cho sức khỏe, với một số người cho rằng nó giúp cải thiện làn da và giảm đầy hơi, hoặc “giải độc” cơ thể.

Tuy nhiên, trong khi nước chanh không gây hại và giữ cho cơ thể được cấp nước nhưng “không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy nó mang lại lợi ích cho sức khỏe”, chuyên gia dinh dưỡng Joy Dubost cho biết.

Kem đánh răng “không độc hại”

“Tôi đánh răng bằng kem đánh răng không độc hại," Sinclair nói mà không cung cấp thêm chi tiết về sản phẩm anh sử dụng.

Kem đánh răng “không độc hại” hoặc tự nhiên được làm từ các thành phần tự nhiên và không chứa chất tạo ngọt, chất tạo màu, chất hóa học và flourua nhân tạo, theo Health.

Mặc dù florua có thể gây ra vấn đề khi tiêu thụ với số lượng lớn, ADA khuyến nghị sử dụng kem đánh răng có chứa florua vì nó giúp chống sâu răng, củng cố men răng và ngăn ngừa sâu răng.

"Sau đó tôi xuống nhà bếp và ăn một chút sữa chua với một số polyphenols. Loại polyphenols tôi thường nhắc đến là resveratrol. Bây giờ, chỉ là vài miếng sữa chua nên nó sẽ không làm gián đoạn chế độ ăn kiêng của tôi và nó không được coi là bữa sáng bằng bất kỳ cách nào. Nhưng đó là cách tôi sử dụng tất cả các polyphenols của mình. và chúng tan biến — tôi đã làm việc đó được khoảng 15 năm rồi”, Sinclair nói.

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Hợp chất, nổi tiếng được tìm thấy trong rượu vang đỏ, được cho là có tác dụng chống viêm, chống ung thư, tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ.

Nghiên cứu của nhóm Sinclair đã phát hiện ra rằng resveratrol có thể kéo dài tuổi thọ của các sinh vật như nấm men và giun.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chia thành hai ý kiến ​​liên quan đến việc nó có hiệu quả đối với con người khi được tiêu thụ dưới dạng viên nang.

Sinclair cho biết ông thường không ăn gì cho đến bữa tối khi ông cố gắng tuân thủ chế độ ăn kiêng gián đoạn.

Ăn giới hạn thời gian có liên quan đến các lợi ích về sức khỏe như giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tuy nhiên, thậm chí việc ăn một lượng nhỏ sữa chua cũng sẽ làm gián đoạn chế độ ăn kiêng gián đoạn của ông.

Trà xanh matcha

Sinclair nói: “ Sau đó, tôi uống trà matcha xanh, chứa đầy các polyphenol tốt cho sức khỏe như ECGC catechin – và đó là chất ngăn ngừa ung thư – vì vậy tôi uống ít nhất một trong số đó, có thể là hai”.

Ví dụ, có một số nghiên cứu cũ cho thấy việc tiêu thụ trà xanh có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Matcha cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm.

Làm việc tại bàn đứng

Sinclair nói: “Sau đó, tôi làm việc với một chiếc bàn đứng và cố gắng hết sức để không ngồi một chỗ suốt cả ngày. Tôi sẽ liên tục uống nước và trà nóng suốt cả ngày cho đến bữa tối”.

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Ngồi trong thời gian dài có thể gây ra nhiều chất béo tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, tiểu đường, béo phì và trầm cảm, Phung D. Tran, nhà sinh lý học tập thể dục cho biết.

Tuy nhiên, nhà trị liệu vật lý Karena Wu nói với Glantz rằng, đứng quá lâu có thể tạo ra quá nhiều lực nén cho khớp nói chung, vì vậy tốt nhất là phải ngắt quãng đứng bằng các đợt ngồi.