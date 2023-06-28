Đàn ông nhất định phải làm “chiêu” này trước khi ngủ, biết đâu sẽ khiến mình “khỏe như trâu”, vợ cũng được sung sướng

Sức khỏe 28/06/2023 06:31

Thận là bộ phận rất quan trọng của cơ thể, vì thế để bảo vệ cơ quan này chúng ta nên thực hiện 2 động tác này trước khi đi ngủ giúp cuộc sống vợ chồng trở nên hạnh phúc hơn.

Thận là bộ phận thanh lọc trong cơ thể chúng ta, nó chịu trách nhiệm chính trong việc bài tiết và chuyển hóa các chất cặn bã, chất độc trong cơ thể.

Chỉ có đảm bảo sức khỏe của thận mới có thể đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể.

Hơn nữa, nếu nam giới có chức năng thận mạnh thì không chỉ cơ thể rất tráng kiện, khỏe mạnh mà đời sống vợ chồng cũng trở nên hòa thuận hơn, hiệu quả chiến đấu cũng được nâng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, nhiều bạn nam tập trung hoàn toàn vào công việc và bỏ qua việc chăm sóc thận. Họ than phiền không có thời gian để tập luyện suốt cả ngày, nhưng thực ra trước khi đi ngủ nam giới có thể coi đây là một thời gian vàng để bảo vệ sức khỏe.

Nam giới nếu kiên trì thực hiện "những động tác nhỏ" trước khi đi ngủ để bổ thận khí, cơ thể sẽ cảm kích với bạn!

Xoa lỗ tai

Mỗi tối trước khi đi ngủ nằm trên giường thư giãn xoa lỗ tai, y học cổ truyền nói: thận khai thông với tai, xung quanh tai có rất nhiều kinh mạch thận phân bố.

Cho nên mỗi tối kiên trì xoa tai 10 phút, có thể giúp thông kinh mạch của thận, nuôi dưỡng thận tốt hơn, giúp bổ thận khí, nếu thận khí trong cơ thể đầy đủ thì công năng của thận sẽ được cải thiện rất nhiều và sự quyến rũ của phái mạnh cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.

Đàn ông nhất định phải làm “chiêu” này trước khi ngủ, biết đâu sẽ khiến mình “khỏe như trâu”, vợ cũng được sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thể kiên trì thực hiện hành động nhỏ này mỗi tối trước khi đi ngủ, cơ thể bạn cũng sẽ cảm ơn bạn rất nhiều, chức năng thận của bạn sẽ mạnh mẽ và vợ bạn sẽ trở nên rất hạnh phúc.

Kiễng chân

Kiễng chân cũng là một động tác nhỏ rất đơn giản để chăm sóc sức khỏe, động tác này tuy nhỏ nhưng tác dụng giữ gìn sức khỏe lại rất lớn.

Kiễng chân 10 phút mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giúp thúc đẩy quá trình bài tiết adrenaline trong cơ thể, bồi bổ thận, giúp bổ thận khí, nâng cao chức năng giải độc và chuyển hóa của thận.

Đàn ông nhất định phải làm “chiêu” này trước khi ngủ, biết đâu sẽ khiến mình “khỏe như trâu”, vợ cũng được sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc kiễng chân, các bạn nam khi đi bộ cũng có thể kiễng chân, điều này cũng có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi dưỡng thận tốt hơn, khiến bạn có chức năng thận khỏe mạnh.

Trước khi đi ngủ thả lỏng cơ thể, rửa tay sạch sẽ, xoa tay cho nóng, xoa thắt lưng, có thể làm ấm thận rất tốt, thúc đẩy lưu thông khí huyết ở thắt lưng, cải thiện chức năng giải độc của thận và trao đổi chất.

Động tác này có thể một người thực hiện hoặc cả hai vợ chồng, nếu vợ chồng xoa bóp thắt lưng cho nhau không những giúp bảo vệ thận mà còn làm sâu sắc thêm tình vợ chồng

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Từ khóa:   sức khỏe bài tập nam giới

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