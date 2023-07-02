Để quên tài liệu ở nhà nên về lấy, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng bố và vợ ở trong phòng kèm theo tiếng thở hồn hển cùng câu nói: "Nữa nữa, nếu càng mạnh thì sẽ càng tốt"

Vợ của tôi Tiểu Mai, là một y tá và thường xuyên làm ca đêm.

Tôi là Dương, 37 tuổi, hiện đang làm kỹ thuật viên. Tôi thường bận rộn với công việc và phải làm thêm đến rất khuya mới được về.

Chúng tôi quen nhau từ trung học và bắt đầu hẹn hò. Khi cả hai còn đi học, một nam một bắc, sau 4 năm yêu xa cuối cùng cũng đến được với nhau.

Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vài lần mỗi tuần, và cũng rất ít khi có chuyện giữa vợ chồng trong tháng.Tuy nhiên, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt.

Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm và có một cậu con trai 9 tuổi. Tôi sống với cha tôi và thường xuyên được ông đưa đón con tôi đi học. Cha tôi là một giáo viên đã về hưu và hiện 60 tuổi.

Mặc dù cha tôi tuổi đã cao, nhưng ông vẫn thường xuyên tập thể dục và ăn mặc bảnh bao. Ngoài ra, vì là giáo viên suốt nhiều năm, cha tôi toát lên một vẻ thanh lịch và trẻ trung hơn tuổi thật của mình.

Vợ tôi thường đùa rằng nếu tôi không chăm chỉ tập thể dục, sau vài năm, chúng tôi sẽ trông giống như hai anh em tốt của nhau.

Mẹ tôi đã qua đời vì bệnh khi tôi đang học trung học. Vợ tôi cũng đã khuyên cha tôi nên tìm một người bạn đời mới và dành nhiều thời gian cho bản thân khi ông ấy còn chưa già lắm.

Tuy nhiên, cha tôi không muốn tìm một người phụ nữ khác vì ông cho rằng điều đó sẽ gây rắc rối và làm cuộc sống của ông trở nên phức tạp hơn.

Vợ tôi và tôi cũng không có nhiều ý kiến về sự lựa chọn của cha tôi và đều ủng hộ ông. Gia đình ba người chúng tôi đã sống với cha trong mười năm và rất hòa thuận với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi rất biết ơn bố tôi vì ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những năm qua, để chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Vợ tôi thường đưa cha tôi đi ăn những món ngon và mua quần áo mới cho ông. Tôi rất hạnh phúc.

Một ngày, khi tôi đang bận rộn với công việc, tôi nhớ ra đã quên một tài liệu quan trọng ở nhà và nhanh chóng lái xe về nhà để lấy. Vợ tôi đang làm ca đêm, cha tôi và cô ấy ở nhà.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy phòng khách trống không. Bình thường, lúc này cha tôi sẽ ngồi xem TV ở phòng khách.

Vợ tôi thường dọn dẹp nhà sau khi làm ca đêm, nhưng tôi không thấy ai cả.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng vì vợ tôi mệt sau ca đêm nên đã đi ngủ, và cha tôi không muốn làm ồn nên đi bộ ra ngoài.

Khi tôi vừa lấy xong tài liệu và chuẩn bị quay trở lại công ty, tôi nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng từ phòng ngủ của cha tôi.

Lần này, tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói của cha tôi, ông còn thở hổn hển và nói rằng: “Nữa nữa, nếu còn mạnh hơn, sẽ càng tốt hơn”.

Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không cảm thấy thoải mái như thế này nhiều năm. Sau đó, tôi nghe thấy vợ tôi nói: “Nếu bố không phiền, con có thể massage cho bố sau này”.

Tôi sửng sốt và một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong tâm trí mình. Vợ tôi thường khuyên tôi tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh hơn, vì chúng tôi có quan hệ quá ngắn.

Liệu có gì đang không ổn giữa vợ tôi và cha tôi?

Tôi cũng biết là tôi không nên suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và bắt đầu nghĩ lung tung. Tôi thực sự muốn chạy vào nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng điều tôi lo lắng là, nếu tôi phát hiện ra chuyện này thực sự là điều tôi nghĩ trước mặt hai người thân nhất, thì sau này sẽ ra sao.

Tôi rất muốn yên lặng giả vờ như mình chưa từng đến, nhưng trong lòng hình như có một mũi nhọn đâm vào, khiến tôi rất khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tôi không thể không tiến lên một bước. Thấy cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng mở hé cửa. Qua khe cửa, tôi thấy mọi thứ không như tôi nghĩ.

Cả vợ và cha tôi đều không ở trên giường, cả hai đều mặc quần áo đầy đủ. Lúc này, cha đang ngồi trên ghế đẩu và vợ tôi đang giúp cha xoa bóp lưng và vai.

Tôi lập tức nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều nên cố tình bước ra giữa phòng khách và hét lên: “Bố có ở nhà không?”. Cha tôi đang trong phòng ngủ

Khi tôi bước vào phòng ngủ của bố, tay vợ tôi vẫn không ngừng cử động, nàng nói với tôi: “Có phải bố luôn đau lưng không? Trước đây chúng ta có đến bệnh viện vài lần, nhưng đều là thuốc giảm đau, không phải nguyên nhân gốc rễ. Vài ngày sau lại bắt đầu đau, em nghĩ sau này sẽ có thời gian , vì vậy em đã xoa bóp cho cha để giảm đau”.

Bố tôi cũng khen con dâu rất tốt, giống như mẹ tôi khi còn sống. Cũng may tôi không đẩy cửa vào ngay, vội vàng chạy tới lớn tiếng hỏi.

Tôi cũng rất may mắn khi có một người vợ tuyệt vời và tốt bụng như vậy. Tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng rằng sau này nhất định phải đối xử tốt với cô ấy.