Mê sảng là bệnh gì?

Ngủ đủ giấc sẽ đảm bảo sự phục hồi chức năng các hoạt động của não ở trạng thái thức tỉnh. Trung bình mỗi người lớn sẽ có nhu cầu ngủ trong 6 - 7 giờ mỗi đêm với 4 - 5 chu kỳ ngủ khác nhau. Ngủ mê sảng hay nói khi ngủ là một biểu hiện của bệnh mộng du - rối loạn giấc ngủ thường gặp. Tình trạng mê sảng thường xuất hiện vào ⅓ đầu của thời gian ngủ trong đêm.

Mê sảng là một tình trạng rối loạn chức năng tâm thần ngờ và thường có thể khỏi. Bệnh này có đặc điểm là mất khả năng chú ý, mất phương hướng, không thể suy nghĩ rõ ràng và các giao động trong mức độ tỉnh táo. Khi bị mê sảng, người bệnh có thể tỉnh táo ngay khi chịu sự tác động mạnh từ bên ngoài. Sau khi đã hết mê sảng, thường thì người bệnh sẽ quay lại giường ngủ tiếp.