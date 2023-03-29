5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải

Giảm cân 29/03/2023 11:07

Mỡ nọng cằm là hiện tượng vùng dưới cằm xuất hiện với một lượng mỡ thừa vô cùng lớn. Phần mỡ tích tụ này giống như chiếc cằm thứ 2 của mình vậy. Và cũng giống như mỡ bụng, nọng cằm làm mất đi vẻ thanh thoát.

Những thói quen khiến nàng bị nọng mặt

Ăn carbs tinh chế

Các sản phẩm chứa carbs tinh chế như bánh quy, bánh mì, mì ống khiến chất béo lưu trữ và dẫn đến tình trạng tăng cân, mỡ thừa tích tụ ở nhiều vùng trên cơ thể, trong đó có cả vùng dưới cằm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ carbs tinh chế càng nhiều thì khả năng tích mỡ ở mặt càng cao.

Nhai thức ăn quá nhanh hoặc ăn thức ăn cứng và khó nhai

Thường xuyên ăn thức ăn cứng và nhai thức ăn quá nhanh sẽ khiến mặt xấu đi, tạo nọng cằm, cơ hàm phát triển, góc hàm dưới phì đại khiến đường nét khuôn mặt dày hơn. Khi chúng ta nhai quá nhanh, các cơ hàm không được vận động đủ, chúng bắt đầu lỏng lẻo và khiến cằm đôi lộ ra ngoài.

5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nằm nghiêng và nằm sấp trong thời gian dài

Ngoài việc gây thêm áp lực cho tim và gây khó thở, nằm sấp khi ngủ còn có thể làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Khuôn mặt sẽ to hơn, thậm chí là biến dạng. Tư thế ngủ tốt nhất cho khuôn mặt là nằm ngửa. Chị em thích nằm nghiêng cũng nên thay đổi tư thế ngủ thường xuyên, nếu không khuôn mặt sẽ rất xấu.

Ngồi gù lưng

Tư thế ngồi gù lưng và cúi đầu thấp để lướt điện thoại hay làm việc trên laptop không chỉ ảnh hưởng đến lưng, cột sống mà còn là một tác nhân khiến mỡ thừa “tập kết” ở cằm. Thói quen này dần dà sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà cả sức khỏe của chúng ta.

Ngủ ít

Đối với những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày sẽ phải đối mặt với nguy cơ căng thẳng, stress kéo dài, rối loạn thần kinh. Ngủ ít cũng khiến cơ thể sản sinh ra hormone cortisol, nguyên nhân gây béo phì hàng đầu hiện nay. Mỡ thừa sẽ tập trung tại nhiều vùng trên cơ thể đặc biệt là gương mặt cũng trở nên to hơn và nọng cằm xuất hiện.

5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cách giảm béo mặt và nọng cằm hiệu quả

1. Thay đổi chế độ ăn uống

Nếu bạn muốn khuôn mặt của bạn trông bớt béo hơn, bạn cần loại bỏ mỡ toàn thân. Giảm cân có thể làm tăng giảm mỡ và giúp làm thon gọn cả cơ thể và khuôn mặt của bạn.Ăn ít calo hơn trong một ngày, để cơ thể của bạn sử dụng hết chất béo làm năng lượng dự trữ.

Các loại đồ ăn như bánh quy, bánh mì và hầu hết tất cả các loại đồ ăn vặt như mì ống và pizza là thủ phạm phổ biến của việc tăng cân và tăng lưu trữ chất béo. Thực phẩm chế biến chiếm khoảng 77% lượng natri, do đó, bạn nên cắt bỏ thực phẩm tiện lợi, đồ ăn nhẹ mặn và thịt chế biến. Giảm lượng natri của bạn có thể giúp giảm giữ nước và giảm mỡ mặt.

Tránh ăn những thức ăn có nhiều muối. Muối làm cơ thể bạn giữ lại nhiều nước hơn, vì vậy sẽ khiến mặt bạn bị sưng lên. Đường cũng khiến bạn tích tụ mỡ mặt, vì vậy bạn cũng nên hạn chế sử dụng đường.

5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2. Uống nhiều nước

Nước có thể làm giảm lượng calo và tăng quá trình trao đổi chất. Nó cũng có thể làm giảm sự lưu trữ chất lỏng lên trên khuôn mặt của bạn. Ngoài ra, nó còn loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể giúp giảm mỡ mặt. Bên cạnh đó, uống nhiều nước sẽ cải thiện làn da, mái tóc của bạn cũng như tăng cường sức khỏe cho bạn.

3. Tập thể dục

Ngoài một chế độ ăn uống hợp lí chúng ta cần kết hợp tập luyện mỗi ngày để giảm béo mặt và cằm. Bất kì bài tập nào cũng sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, giảm mỡ thừa và làm thon gọn khuôn mặt. Chính vì vậy, đừng ngần ngại khi bỏ ra 30 phút mỗi ngày để tập luyện.

4. Ngủ đủ giấc

Việc thiếu ngủ không chỉ khiến bạn buồn ngủ vào ngày hôm sau mà còn khiến bạn ăn nhiều hơn, dẫn đến ăn quá nhiều và tăng thêm cân. Giấc ngủ rất quan trọng để đốt cháy nhiều chất béo. Thay đổi chu kỳ giấc ngủ của bạn lên 7-8 giờ và nhận thấy sự khác biệt về sức khỏe và sự trao đổi chất của bạn.

5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Tập cơ mặt

Tập cơ mặt là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn vì có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và nó còn giúp bạn thư giãn sau giờ làm việc, học tập căng thẳng.

Bài tập phồng má

Hít một hơi thật sâu và giữ không khí trong má, sau đó đẩy sang má khác. Làm điều này nhiều lần trong ngày.Bài tập này giúp bạn có nhiều chuyển động trên khuôn mặt đặc biệt là ở cổ và má giúp đánh tan mỡ nhanh chóng hơn.

Bài tập yoga

Hít một hơi thật sâu sau đó óp miệng rồi phồng má lên, thực hiện liên tục từ 20 đến 30 lần và nhiều lần trong ngày bạn sẽ thấy cải thiện rõ rệt đấy

6. Massage mặt

Massage mặt giúp tăng lưu thông máu, làm săn chắc da mặt, loại bỏ độc tố, giải phóng căng thẳng, giảm áp lực xoang, bọng mắt và giữ nước. Xoa bóp mặt mỗi ngày trong vài phút cũng có thể giúp bạn loại bỏ mỡ mặt dần dần, đặc biệt là từ má và cằm.Massage mặt nên thực hiện trong 20 phút sau khi rửa mặt thật sạch và không nên massage mặt khi bạn bị nổi mụn và mụn trứng cá.

7. Hạn chế uống rượu

Rượu chứa nhiều calo và ít chất dinh dưỡng. Khi lượng calo bạn nạp vào cơ thể từ rượu, bia không được tiêu thụ hết chúng sẽ bắt đầu quá trình chuyển hóa thành mỡ dư thừa và xuất hiện trên các vùng mặt, bụng của bạn.

5 thói quen CỰC XẤU khiến chị em có mỡ nọng mà không hề hay biết, các nàng nên chú ý để không mắc phải - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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