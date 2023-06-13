Thực phẩm giúp ngăn ngừa mất nước trong những ngày hè nóng bức, oi ả

Trong những ngày nóng, cơ thể của chúng ta thường mất nước nhiều hơn do mồ hôi và hơi thở. Việc mất nước quá nhiều có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, khô miệng, khô da, và thậm chí là suy dinh dưỡng . Vì vậy, bạn nên biết trời nóng ăn gì cho mát, và một số thực phẩm giúp giải nhiệt cơ thể một cách hiệu quả.

Nhiều người không nghĩ ớt chuông lại là món ăn cung cấp nước rất tốt. Bên trong ớt chuông có tới 94% thành phần là nước, là một trong những món ăn có khả năng cung cấp nước tốt nhất cho cơ thể. Ớt chuông thường được chế biến chung với mực xào, trứng xào ớt chuông hay salad.

Chứa 95% nước, dưa chuột giúp kéo dài thời gian giữ nước của cơ thể. Ngoài ra, nó còn giàu các hợp chất chống viêm, giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể và giảm kích ứng da. Nghiên cứu cũng cho thấy dưa chuột thúc đẩy quá trình ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa. Bạn có thể cho vài lát dưa chuột vào cốc nước lọc để uống khi khát.

Cung cấp nước rất quan trọng cho cơ thể, việc thiếu nước khiến cơ thể mất cân bằng và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như gan, thận, da…Bổ sung nước bằng các loại thực phẩm là một phương pháp hữu ích giúp bổ trợ nước cho cơ thể song song với việc uống nước hằng ngày.

3. Nước cam

Nước cam vắt có khả năng chống lại các bệnh đục nhân mắt, ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Vitamin C và E có nhiều trong cam sẽ giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, cải thiện chức năng phổi, giúp da mịn màng, ngăn ngừa và làm chậm quá trình ôxy hóa của các tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm một cách hiệu quả. Ngoài ra, cam vắt còn có lợi cho xương nhờ có chứa một hàm lượng canxi nhất định.

4. Nước chanh

Không gì có thể đánh bại các cơn khát cháy cổ của mùa hè bằng một cốc nước chanh mát lạnh. Bạn có thể cho thêm vào trong cốc nước chanh ấy một chút đường hoặc muối đều ổn. Nước chanh là một trong những thức uống bảo vệ sự mất nước hữu hiệu. Ngoài ra, nước chanh còn thích hợp với các chứng bệnh quá nóng sinh nhiệt, bứt rứt khó chịu, miệng khát, mệt mỏi...

5. Nước dừa

Được xem là loại nước bù điện giải tự nhiên tốt nhất. Với mùi vị tự nhiên ngọt mát, trong nước dừa chứa nhiều Vitamin, khoáng chất và chất điện giải, giúp bổ sung và cân bằng nước trong cơ thể. Có thể ướp lạnh dừa trong tủ lạnh và dùng để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức, sẽ rất tuyệt vời đấy nhé.

6. Khổ qua

Khổ qua (mướp đắng) là loại thực phẩm có tác dụng lợi tiểu, bổ khí giúp giải nhiệt cơ thể. Vì vậy, bạn nên bổ sung khổ qua vào các bữa ăn ngày hè. Khi xào với thịt bò hoặc nấu canh xương, nhồi thịt,… thì vị đắng của loại quả này sẽ được trung hòa. Những món ăn từ khổ qua có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon miệng hơn.

Sau khi thái lát mỏng và phơi khô thì khổ qua được dùng để nấu nước uống. Nếu cảm thấy khó uống, bạn có thể thêm một vài viên đường phèn để dịu bớt vị đắng hơn. Ngoài ra, loại quả này còn được dùng để làm nước ép - thức uống giàu vitamin tốt cho cơ thể.

Trong trường hợp, da bị nổi mẩn hoặc rôm sảy đặc biệt là trẻ nhỏ thì bạn có thể đun nước khổ qua để tắm. Chất kháng viêm, diệt khuẩn có trong loại quả này sẽ giảm bớt mụn nhọt, giúp bạn lấy lại làn da trắng mịn như ban đầu.