Tẩy gium sán bằng hạt bí ngô, công dụng có 'thần thánh" như lời đồn?

Hạt bí chứa một loạt các hoạt chất có tác dụng chống khuẩn và sát trùng như cucurbitacin, cucurbitin và các dẫn xuất của nó. Các chất này có khả năng tấn công các vi khuẩn và giun sán trong đường ruột, làm cho chúng không thể sống sót và bị loại bỏ khỏi cơ thể. Do đó, hạt bí được sử dụng như một liệu pháp tự nhiên để tẩy giun và hỗ trợ giảm tình trạng nhiễm trùng đường ruột.

2. Tẩy giun đũa: Rang hạt bí, ăn vào sáng sớm, lúc đói. Trẻ em mỗi lần ăn từ 30-50g. Đối với giu kim dùng khoảng 30-50g hạt bí 30-50g giã nát. Ngày uống hai lần với nhiều nước, liên tục trong 7 ngày, lúc đói.

1. Tẩy sán: Dùng hạt bí bóc vỏ, nghiền nát, thêm nước và trộn với mật hoặc đường khi uống. Người lớn dùng 100g, trẻ em 3-4 tuổi dùng 30 , trẻ 5-7 tuổi dùng 50g, 7-10 tuổi dùng 75g uống vào sáng sớm, lúc đói.

Nhân hạt bí ngô 30 - 50g rang vàng ở nhiệt độ thấp ăn lúc bụng đói. Trị giun kim ở trẻ dưới 5 tuổi (kinh nghiệm dân gian).

3. Trùng hút máu: (huyết ấp trùng) hạt bí rang vàng, nghiền bột, mỗi ngày uống 60g, chia làm hai lần, uống với nước đường, 15 ngày là liệu trình.

4. Tẩy sán dây: Nhân hạt bí tươi 40-60g, giã nát, thêm lượng nước vừa đủ làm thành chất sữa. Mỗi lần uống thêm mật ong hoặc đường phèn, uống khi đói. Hạt bí, vỏ rễ thạch lựu mỗi loại 30g, tất cả nghiền nhỏ, mỗi lần uống ba lần với nước sôi, uống trong hai ngày. Hạt bí 50-100 hạt. Rang chín, để cả vỏ nghiền, thêm mật ong vào uống, mỗi ngày hai lần.

5. Giun móc: Hạt bí đỏ, cau mỗi loại 120g. Tất cả nghiền bột, mỗi ngày uống 2 lần vào sáng sớm và buổi chiều khi đói bụng, liền trong 3 - 4 ngày.

Một số phương pháp dùng để chữa các bệnh khác

1. Tay chân phù thũng sau khi đẻ: Hạt bí đỏ 30g, rang chín, sắc nước uống.

2. Bệnh tiểu đường: Hạt bí đỏ 50g, rang chín, giã nát, vỏ bí đao 100g, sắc lấy nước, mỗi ngày uống hai lần, dùng thường xuyên.

3.Thiếu dinh dưỡng, sắc mặt vàng nhợt: Cùng ăn các loại hạt bí đỏ, lạc nhân, hồ đào nhân.

Ngoài những bài thuốc từ hạt bí ngô, cùi quả bí ngô (thịt quả) cũng có rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Theo kinh nghiệm của nhân dân ta, cùi bí ngô có tác dụng bổ thần kinh, điều hòa tỳ vị, bổ khí lực, nhuận tràng nên vẫn được dùng để chữa nhức đầu, suy nhược thần kinh,táo bón. Ngày dùng từ 100 – 200g dưới dạng nấu ăn.