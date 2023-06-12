6 thực phẩm giúp bạn sở hữu mái tóc chắc khoẻ không lo gãy rụng

Bơ rất ngon, bổ sung và là nguồn cung cấp chất lượng tốt cho sức khỏe . Bơ là thực phẩm dồi dào viramin E có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Giống như vitamin C, vitamin E là một chất chống ôxy hóa giúp chống lại stress ôxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về rụng tóc, có thể có những nguyên nhân sau đây: di truyền, căng thẳng, bệnh lý nội tiết tố, sử dụng sản phẩm tóc không đúng cách, ăn uống không đủ dinh dưỡng , và nhiều nguyên nhân khác nữa. Để giảm tình trạng rụng tóc, bạn có thể thực hiện những biện pháp sau: giảm căng thẳng, chăm sóc tóc bằng các sản phẩm tóc đúng cách, và thường xuyên bổ sung thêm các thực phẩm dưới đây.

Hơn nữa, bơ là một nguồn cung cấp axit béo tuyệt vời. Các chất béo này không thể được sản xuất bởi cơ thể, nhưng là các yếu tố xây dựng khối của các nhà máy tế bào. Thiếu hụt hệ thống axit béo có liên quan đến rụng tóc.

Trong một nghiên cứu, những người bị rụng tóc đã thấy tóc mọc nhiều hơn 34,5% sau khi bổ sung vitamin E trong 8 tháng. Vitamin E cũng bảo vệ các vùng da như da đầu, khỏi bị tổn thương và stress do ôxy hóa.

2. Rau bina

Rau bina là một loại rau xanh lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và C, tất cả đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin A giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn, giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe. Một cốc (30g) rau bina cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Rau bina cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Sắt giúp tế bào hồng cầu mang ôxy đi khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể và hỗ trợ tăng trưởng. Hơn nữa, thiếu sắt có liên quan đến rụng tóc.

3. Trứng‏

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc.‏

‏Protein là nguyên liệu để các nang tóc sản sinh ra keratin, thành phần chính của tóc. Một chế độ ăn thiếu protein sẽ dẫn đến các dấu hiệu như sợi tóc mảnh, thô ráp, dễ gãy, rụng và tóc mọc chậm.‏

‏Trong khi đó, biotin giúp các cấu trúc keratin gồm tóc và móng chắc khỏe. Ngoài ra, trứng chứa các vitamin nhóm B, selen và một ít axit béo omega-3, đều giúp tế bào tóc và da đầu khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

4. Cá béo

Các loại cá béo như cá mòi, cá ngừ vây xanh, cá thu, cá basa... chứa axit béo dễ hấp thu như axit béo omega-3. Đây là thành phần quan trọng trong màng tế bào. Ngoài việc giúp tóc óng ả, khỏe mạnh, omega-3 còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch và thần kinh.

Omega-3 trong cá được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn nhiều so với axit béo này từ các loại hạt. Chúng cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng và hoàn thiện với 20 loại amino axit mà cơ thể chúng ta cần.

Các loại cá này đều giàu vitamin B12, sắt, selen và vitamin D. Riêng cá hồi vượt trội hơn về hàm lượng các chất dinh dưỡng.

5. Hải sản

Hải sản tươi sống là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe bên cạnh đó có khả năng tăng tái tạo mô và cấu thành sắc tố cho mái tóc, ngăn chặn tình trạng rụng tóc hiệu quả.

Mỗi loại hải sản sẽ có những chất dưỡng khác nhau. Cá tươi cung cấp lưu huỳnh và axit béo giúp mái tóc chắc khỏe. Các loại hàu và sò chứa nhiều kẽm và đồng, là một chất dinh dưỡng tuyệt vời để phòng ngừa và điều trị rụng tóc. Trong Cua chứa nhiều Protein, axit béo omega- 3, canxi, đồng và rất nhiều kẽm. Trong rong biển cũng có các dưỡng chất giúp thúc đẩy sự phát triển tóc, việc bổ sung rong biển cũng có hiệu quả trong điều trị viêm da đầu và gàu.

6. Cà rốt

Cà rốt giàu beta-carotene. Hợp chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ quá trình phân bào và giữ cho tế bào khỏe mạnh, giúp các nang tóc chắc khỏe và tóc nhanh dài.

Ngoài ra, loại vitamin này còn giúp điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn ở chân tóc, giúp sợi tóc tránh được nguy cơ mất nước và tổn hại.