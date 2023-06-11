Công dụng của gừng khi ngâm với rượu trắng

Sức khỏe 11/06/2023 06:34

Gừng tươi là một loại nguyên liệu thường được sử dụng để giảm chứng đau bụng, làm đẹp da cũng như giữ dáng. Bên cạnh đó, việc ngâm rượu gừng còn giúp cải thiện sức khoẻ rất tốt.

Rừng ngâm rượu là một phương pháp ủ rượu bằng cách ngâm các loại thảo dược, thực vật hoặc trái cây vào trong rượu. Công dụng của rừng ngâm rượu là giúp tăng cường hương vị, màu sắc và mùi thơm của rượu. Ngoài ra, một số loại thảo dược và trái cây còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe như chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giảm đau đầu, giảm căng thẳng và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, cần phải sử dụng một cách hợp lý và đúng cách để tránh gây hại cho sức khỏe.

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1. Trị các bệnh về tiêu hóa

Gừng từ lâu được nhắc đến nhiều trong chữa đầy hơi, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa. Bạn có thể ngâm và nuốt từ từ 15-20 ml rượu gừng (tương đương với một ngụm nhỏ) để giảm đau bụng. Ngày uống 2-3 lần, kiên trì thực hiện trong vài ngày để thấy hiệu quả.

Ngoài sử dụng rượu gừng, người bệnh không nên uống nhiều rượu và các chất kích thích trong thời gian này vì có thể làm tăng các cơn đau bụng.

Trong trường hợp khó tiêu, buồn nôn hoặc ói mửa, bạn có thể sử dụng gừng ngâm rượu ngậm trong miệng và nuốt từ từ. Thực hiện 2-3 lần/ngày, cơn buồn nôn sẽ thuyên giảm. Bình thường, chỉ cần sử dụng trong một ngày, qua ngày thứ 2, bạn đã cảm thấy ăn thức ăn ngon miệng hơn.

2. Giảm đau nhức xương khớp

Một trong những công dụng không thể không kể đến của gừng ngâm rượu là giảm đau nhức xương khớp. Người bị đau lưng có thể sử dụng gừng để quấn quanh thắt lưng tại vị trí đau khoảng một tiếng mỗi ngày. Cơn đau nhức sẽ thuyên giảm khá nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn cần gặp bác sĩ để có phương hướng điều trị chính xác nhất.

Người đau cơ, mỏi vai gáy nên sử dụng gừng ngâm rượu xoa bóp trực tiếp lên các vùng bị đau. Họ nên xoa vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm vừa mới thức dậy. Rượu gừng sẽ kích thích máu lưu thông, từ đó giúp khớp vận động linh hoạt hơn. Tình trạng đau mỏi sẽ được cải thiện nhanh chóng sau đó.

Ngoài ra, bạn có thể pha loãng rượu gừng với nước ấm để ngâm chân, cải thiện các cơn đau nhức xương khớp.

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3. Làm chậm quá trình lão hóa

Lão hóa là quá trình khó tránh khỏi khi con người già đi. Tuy nhiên, nếu nếp nhăn, tàn nhang xuất hiện quá sớm sẽ khiến nhan sắc của chị em bị ảnh hưởng và xuống cấp nghiêm trọng. Vì thế, việc sử dụng gừng làm rượu ngâm có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và các dấu hiệu đi kèm. Theo đó, rượu gừng sẽ làm giảm căng thẳng, khiến người dùng cảm thấy thoải mái, từ đó hạn chế được nguy cơ bị lão hóa sớm. 

4. Trị cảm cúm, sốt, ho

Gừng trị cảm cúm, sốt và ho rất hiệu quả. Nếu bạn đang bị cảm cúm hoặc cảm thấy cổ họng đau rát. Hãy sử dụng rượu gừng hâm nóng sau đó thoa lên mũi, thái dương, cổ, sau dái tai,… Những ngày thời tiết thay đổi bạn cũng có thể sử dụng cách này để phòng ngừa bệnh cảm cúm.

5. Giảm mỡ bụng

Ngâm rượu gừng như hướng dẫn. Bên cạnh chế độ luyện tập và ăn uống cho người giảm cân, bạn lấy rượu gừng massage nhẹ nhàng phần mỡ bụng khoảng 15 phút để đốt cháy mỡ thừa. Kiên trì sử dụng liên tục từ 1 tháng trở đi bạn sẽ cảm nhận được kết quả. Vòng eo thon gọn và không còn tình trạng bị rạn da.

Đối với thương hàng có thể sử dụng gừng ngâm rượu đã nấu nóng lên rồi búi tóc, tẩm tóc với rượu gừng, rồi xoa khắp người. Sẽ cải thiện được tình trạng đau mỏi. mệt lừ trong khi bị bệnh.

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