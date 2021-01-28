Cây chìa vôi thường được sử dụng trong các bài thuốc điều trị xương khớp, viêm thận,…Cùng tìm hiểu chi tiết về tác dụng của cây chìa vôi qua bài viết dưới đây!

Tác dụng của cây chìa vôi trong chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet Đôi nét về cây chìa vôi Một số tên gọi khác của cây chìa vôi là dây chìa vôi, cây đau xương, bạch liêm hoặc bạch phấn đằng. Dưới đây là một số đặc điểm của cây chìa vôi cùng như cách nhận biết cây chìa vôi: Là cây dạng thân leo, chiều dài từ 2-4m. Thân cây thường có các tua quấn mọc đối diện với lá, màu xanh lục lẫn màu lơ nhạt hoặc màu tím.

Lá chìa vôi có dạng lá đơn, đầu thường nhọn, gốc hình tim, các lá thường mọc so le với nhau. Lá có mặt trên là hình chân vịt, dài khoảng 5-8cm. Mép lá xẻ sâu thành 5-7 thùy trên lá, có hình răng cưa. Mặt dưới của thùy lá màu trắng, mặt trên là màu xanh lục sẫm. Cuống lá thường to, dày và cứng cáp. Lá chìa vôi có dạng lá đơn, đầu thường nhọn, gốc hình tim - Ảnh minh họa: Internet Hoa thường mọc thành từng cụm, đối diện các lá, có cuống và ngắn hơn lá, thường nở vào tháng 4-6. Nụ hoa nhẵn, hình trứng. Đài hoa nhẵn, hình chén. Hoa dài tầm 2mm, 4 cánh có màu vàng nhạt, 4 nhị có phấn bao quanh.

Quả thường có từ tháng 5-10, dài khoảng 5-6mm, chín có màu đen.

Phần củ thường dính liền gốc cây, màu trắng bên trong, màu đen bên ngoài. Củ hình tròn, 2 đầu hơi nhọn, kích thước tương đương quả trứng gà. Tác dụng của cây chìa vôi Từ lâu, cây chìa vôi đã được dân gian sử dụng để điều trị nhiều bệnh. Khi y học phát triển, công dụng của cây chìa vôi đã được nhiều công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới chứng minh..

Theo Đông y Cây chìa vôi có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc, chủ trị chữa các bệnh như: chữa đau xương khớp, điều trị lở ngứa, giảm ung nhọt, sưng hạch, giải độc rắn cắn,… Cây chìa vôi có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc - Ảnh minh họa: Internet Lá chìa vôi có tính lạnh, vị đắng, có khả năng tiêu thũng, giải độc, chủ trị chữa các bệnh ung nhọt, lở ngứa, gai chân,…

Củ hơi chua, tính bình, vị đắng, giúp tán huyết, lợi tiểu, trừ tê thấp. Củ cây chìa vôi giúp trị các bệnh viêm nhiễm, bầm tụ máu, sát trùng vết thương, chữa phong tê thấp,… Theo nghiên cứu khoa học Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cây chìa vôi có chứa các thành phần hóa học chính như: saponin, acid hữu cơ, hợp chất phenolic và các acid amin quan trọng khác. Ngoài ra, loại cây này còn chứa: glucid, protid, tro, chất xơ, carotene và một lượng nhỏ vitamin C. Cây chìa vôi chứa nhiều thành phần hóa học tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây chìa vôi Cây chìa vôi chữa đau lưng Nguyên liệu: 20g chìa vôi và 15g lá lốt.

Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu đã chuẩn bị rồi sắc với 500ml nước trên lửa nhỏ cho đến khi cạn còn khoảng 250ml nước thì tắt bếp. Chia thuốc thành 3 lần uống trong ngày. Cây chìa vôi chữa xương khớp Cây chìa vôi thường được dùng để ngâm rượu thuốc để đẩy lùi các chứng đau nhức xương khớp, cột sống. Nguyên liệu: chìa vôi, ngưu tất, đương quy, xuyên khung, cẩu tích, 1 lít rượu trắng. Cách dùng cây chìa vôi chữa đau xương khớp - Ảnh minh họa: Internet Cách làm: Rửa sạch các nguyên liệu rồi ngâm trong 1 bình rượu lớn trong vòng 1 tháng là có thể sử dụng. Mỗi ngày uống khoảng 20ml rượu cho tới khi có hiệu quả. Cây chìa vôi chườm bụng chữa đau bụng sau sinh Nguyên liệu: 1 nắm lá chìa vôi tươi và 1 thìa muối hạt.

Cách làm: Rửa sạch lá chìa vôi rồi sao nóng với muối hạt trên lửa nhỏ. Sau đó, cho hỗn hợp vừa sao vào một miếng vải mỏng, gói lại để chườm lên bụng sẽ giúp giảm tình trạng đau bụng sau sinh. Cây chìa vôi chữa gai cột sống Nguyên liệu: 50g cây chìa vôi, 20g đương quy, 20g cẩu tích, 10g xuyên khung, 40g ngưu tất và 1 lít rượu trắng. Cây chìa vôi chữa gai cột sống - Ảnh minh họa: Internet Cách làm: Rửa sạch các nguyên liệu, để ráo. Sau đó, cho toàn bộ nguyên liệu vào bình thủy tinh, đổ ngập rượu để ngâm. Đặt bình rượu ở nơi thông thoáng trong vòng 1 tuần là có thể sử dụng được.

Mỗi lần uống khoảng 20ml, 2 lần/ngày cho tới khi hết bệnh. Cây chìa vôi chữa thoát vị đĩa đệm Nguyên liệu: 40g dây chìa vôi, 20g cỏ xước, 20g cây tầm gửi, 20g lá lốt và 20g rau dền gai.

Cách làm: Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu, cho vào ấm sắc cùng 1 lít nước trên lửa nhỏ, đun cho đến khi nước cạn còn khoảng 500ml thì tắt bếp. Chia thuốc thành 3 phần uống trong ngày, tốt nhất là 30 phút sau khi ăn xong, dùng liên tục trong vòng 1 tháng để có hiệu quả. Qua bài viết, chắc hẳn bạn đã biết được những tác dụng của cây chìa vôi đối với sức khỏe con người. Mong rằng, những thông tin chia sẻ trên bổ ích với quý bạn đọc.

Có nên dùng cây cỏ mực chữa suy thận không? Sử dụng cây cỏ mực chữa suy thận là phương pháp được lưu truyền từ xa xưa và được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, có nên sử dụng cây cỏ mực trị suy thận?

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