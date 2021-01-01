Các loại trái cây tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bên cạnh đó nó còn có tác dụng phòng ngừa bệnh tật, làm đẹp da. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các loại trái cây tốt cho sức khỏe mà bạn nên sử dụng

Trong thành phần quả lựu chứa nhiều các vitamin A, C, E cùng một số loại khoáng chất khác có tác dụng chống lão hóa, cải thiện hệ tiêu hóa cũng như phòng ngừa việc thiếu máu.

Dưới đây là thông tin về những loại trái cây tốt cho cơ thể mà bạn thường xuyên bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày:

Ngoài ra lựu còn có tác dụng hỗ trợ khả năng sinh sản rất tốt, nó làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới, tăng khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Quả táo

Táo có chứa lượng chất xơ hòa tan lớn, giúp cải thiện sức khỏe đại tràng và kiểm soát lượng đường ở trong máu ở mức ổn định.

Táo có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó trong thành phần của táo còn chứa nhiều vitamin C tăng khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Việc sử dụng loại quả này thường xuyên cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu, giảm nguy cơ tiểu đường, phòng chống ung thư cho cơ thể.

Quả Cherry

Quả cherry hay còn có tên gọi là quả anh đào, loại quả này cung cấp hàm lượng chất anthocyanins cao, có tác dụng kháng viêm hiệu quả. Bên cạnh đó trong thành phần quả cherry cũng có nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa cho cơ thể.

Quả nho

Nho là một loại hoa quả rất giàu vitamin và các khoáng chất thiết yếu như vitamin A, B6, C, Kali, chất xơ, Protein. Mang đến nguồn vitamin cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra trong thành phần của nho có các hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lại các gốc tự do, phòng chống viêm nhiễm cho cơ thể. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng nho thường xuyên rất tốt cho tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Quả mâm xôi

Trong thành phần quả mâm xôi chứa hàm lượng vitamin K rất lớn và 1 số khoáng chất cần thiết cho cơ thể nam giới bởi nó có tác dụng phòng ngừa căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả.

Quả mâm xôi đen rất giàu chất chống oxy hóa, hạn chế các gốc tự do có hại cho cơ thể. Bên cạnh đó loại quả này còn giúp ngăn ngừa bệnh lý thoái hóa điểm vàng ở mắt.

Quả mâm xôi giúp phòng ngừa bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Quả bưởi

Bưởi là loại quả rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong thành phần của bưởi giàu vitamin A, C cùng các chất xơ nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cholesterol xấu. Ngoài ra sử dụng nước ép bưởi còn làm giảm nồng độ pH trong nước tiểu, phòng ngừa sỏi thận.

Bưởi cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân bởi trong thành phần loại quả này có chất ức chế sự thèm ăn, phù hợp với những người đang muốn ăn kiêng.

Quả chanh

Chanh chứa nhiều axit giúp phá vỡ các lipid trong máu cũng như kích thích quá trình tiêu hóa. Uống 1 cốc nước chanh ấm vào buổi sáng còn giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng gan và mật.

Thành phần các chất chống oxy hóa có trong quả chanh có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây mụn và lão hóa da, làm giảm các vết thâm, nám trên da của bạn.

Ngoài ra uống một cốc nước chanh còn giúp bạn cải thiện tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường sự tập trung.

Nước chanh giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng khả năng tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Quả đu đủ

Đu đủ nằm trong danh sách những trái cây tốt cho sức khỏe bởi nó giúp phòng ngừa được rất nhiều bệnh lý như: bệnh hen suyễn, ung thư, tim mạch, hỗ trợ bệnh tiểu đường, hỗ trợ tiêu hóa, chống lão hóa…

Quả đu đủ phòng ngừa rất nhiều bệnh lý hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó đu đủ có thể chế biến được thành nhiều món bổ dưỡng cho cơ thể như: đu đủ xanh có thể sử dụng để hầm cùng xương, đu đủ chín có thể để ăn miếng hoặc xay làm nước ép đu đủ rất thơm ngon.

Một số lưu ý khi sử dụng trái cây

Để mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình sử dụng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Lựa chọn hoa quả an toàn: Các loại trái cây bạn sử dụng phải không có thuốc trừ sâu và các loại thuốc kích thích. Tốt nhất là bạn nên sử dụng các loại hoa quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó trước khi ăn hoa quả bạn phải rửa thật sạch, gọt bỏ vỏ.

Lựa chọn thời gian ăn hoa quả: Bạn nên sử dụng hoa quả, nước ép hoa quả tránh xa bữa ăn chính. Có thể sử dụng trong các bữa ăn phụ vào thời điểm sáng, chiều. Không nên sử dụng hoa quả vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi nó có thể khiến cho bạn khó ngủ, đi tiểu vào ban đêm.

Không sử dụng hoa quả đã để quá lâu trong tủ lạnh bởi nó đã bị mất đi nhiều dưỡng chất thiết yếu, bên cạnh đó còn tiềm ẩn những nguy cơ gây các bệnh về đường tiêu hóa.

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Rửa sạch trái cây trước khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là thông tin về các loại trái cây tốt cho sức khỏe mà bạn nên sử dụng thường xuyên. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để bạn nắm được cách sử dụng hoa quả trong bữa ăn hàng ngày hợp lý, khoa học.