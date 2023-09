Các loại trái cây nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường khả năng miễn dịch bên trong cơ thể, từ đó phòng ngừa được nhiều căn bệnh khác nhau.

Vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe. Sử dụng vitamin C từ các loại trái cây sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm, bệnh về đường hô hấp, cho làn da sáng đẹp… Cùng tìm hiểu các loại trái cây nhiều vitamin C qua nội dung bài viết dưới đây. Những loại trái cây nhiều vitamin C giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Quả me rừng Trong các loại trái cây nhiều vitamin C thì me rừng đứng đầu tiên. Chỉ cần ăn một quả nhỏ là bạn đã đủ lượng vitamin C cần thiết cho cả một ngày. Trong 100gr me rừng có khoảng gần 300 mg vitamin C. Sử dụng quả me rừng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của bạn như: làm giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu, giải độc gan, trị ho…. Như vậy là bạn đã có một đáp án chính xác cho câu hỏi quả gì nhiều vitamin C nhất.

Quả me rừng là loại quả nhiều vitamin C nhất - Ảnh minh họa: Internet Quả sơ-ri Bạn có biết rằng trái sơ-ri nhiều vitamin C hơn so với chanh, cam không? Một quả sơ-ri có hàm lượng vitamin C nhiều gấp 30 – 40 lần so với một quả chanh. Bên cạnh đó, sơ-ri còn chứa nhiều chất cần thiết cho cơ thể như: kẽm, đồng, canxi, kali, các loại vitamin A, B… Quả sơ-ri có tác dụng giảm mụn, các vết thâm trên da, cho làn da tươi sáng, khỏe mạnh đồng thời sử dụng thường xuyên loại quả này sẽ hỗ trợ quá trình giảm cân rất tốt. Quả ổi Trong 100g ổi có chứa 160 mg vitamin C. Do đó, sử dụng loại quả này sẽ giúp bạn nâng cao được sức đề kháng, phòng tránh được nhiều bệnh tật. Ăn ổi thường xuyên cũng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân. Đặc biệt, những người bị bệnh tiểu đường có thể sử dụng ổi trong các bữa ăn hàng ngày. Lưu ý khi ăn ổi không nên gọt vỏ vì trong thành phần vỏ ổi chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất.

Trong ổi có chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Kiwi Kiwi cũng là trái cây có chứa nhiều vitamin C. Quả kiwi có ruột xanh, khi ăn có vị chua ngọt. Một quả có thể cung cấp hàm lượng vitamin C gấp 3 lần so với một quả cam. Sử dụng kiwi sẽ giúp bạn tăng khả năng miễn dịch, phòng tránh được các bệnh như cảm lạnh, ho… Ngoài ra, trong thành phần của kiwi còn chứa hàm lượng kali và các khoáng chất có khả năng làm hạ huyết áp, ổn định đường huyết. Các bà mẹ đang trong quá trình mang thai cũng nên ăn nhiều kiwi bởi chất folate có trong loại quả này rất tốt cho thai nhi. Kiwi cung cấp vitamin C, tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Quả vải Nhiều người nghĩ rằng vải có vị ngọt thì chứa ít vitamin C nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Trong thành phần của quả vải có chứa rất nhiều vitamin C cũng như hàm lượng đường tự nhiên. Bạn chỉ cần ăn 3 quả là đã có thể bổ sung đủ lượng vitamin C cần thiết trong cả một ngày. Vải thiều có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị một số bệnh như: ho mãn tính, nghẹt mũi, điều trị rối loạn tiêu hóa, giảm lượng axit trong dạ dày… Đu đủ Trong 100g đu đủ chín có khoảng 65 miligam vitamin C. Sử dụng đu đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định hệ tiêu hóa, giảm táo bón, hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da. Ngoài ra, trong thành phần của đu đủ có chứa nhiều chất oxy hóa cho bạn sức khỏe dẻo dai cũng như làn da sáng đẹp tự nhiên. Bưởi Trong các loại trái cây chứa nhiều vitamin C thì không thể bỏ quên bưởi. Cứ 100g bưởi lại chứa khoảng 60 miligam vitamin C. Bưởi có khả năng chữa cảm lạnh, ho, giảm đầy hơi, đau bụng. Bưởi cung cấp hàm lượng vitamin C lớn - Ảnh minh họa: Internet Cam Hàm lượng vitamin C trong mỗi quả cam đủ giúp bạn tăng khả năng miễn dịch, đào thải các độc tố ra bên ngoài cơ thể. Ngoài ra, trong cam còn chứa nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da, giúp bạn có làn da mịn màng, trắng sáng. Dâu tây Dâu tây chứa nhiều vitamin C, khoáng chất cần thiết, ngăn ngừa ung thư và các bệnh về tim mạch, huyết áp. Ngoài ra, sử dụng dâu tây thường xuyên giúp duy trì hệ răng chắc khỏe, làm trắng răng, giảm hôi miệng. Dâu tây cung cấp vitamin C cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Như vậy bạn đã có danh sách những loại trái cây chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe cơ thể. Đối với những người đang mang thai, có thể sử dụng một số loại trái cây giàu vitamin C cho bà bầu an toàn như: trái kiwi, cam, bưởi, đu đủ chín, ổi, dâu tây, chanh tươi… Đây là những loại quả có hàm lượng vitamin C tự nhiên cao, tốt cho cơ thể bà bầu. Bên cạnh đó những loại quả này còn cung cấp những loại dưỡng chất, vitamin cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Trên đây là những nội dung tìm hiểu về trái cây nhiều vitamin C. Chúng đều là những loại trái cây quen thuộc trong đời sống hàng ngày mà bạn có thể dễ dàng tìm mua và sử dụng sau mỗi bữa ăn. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc biết lựa chọn những loại trái cây phù hợp, giàu vitamin C cho bản thân và gia đình.

Bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng vitamin C để ngừa virus Corona Giữa tâm điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, rất nhiều người đổ xô đi mua vitamin C để tự bổ sung với hy vọng có thể phòng được bệnh.

