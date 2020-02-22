Trong những ngày hè nóng bức hay những lúc tiệc tùng với bạn bè, cơ thể của chúng ta rất dễ bị nóng, dễ bị nhiệt miệng, nổi mụn… làm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây khó chịu trong người. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những loại thực phẩm giúp thanh nhiệt giải độc và rất dễ tìm, cũng như sẽ trả lời câu hỏi ăn gì cho mát mà bạn không nên bỏ qua.

Thực phẩm thanh mát, giải nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả là một trong những loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Do đó, ăn nhiều hoa quả sẽ giúp cơ thể thanh mát, giải nhiệt. Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu một số loại quả là đáp án chuẩn xác cho cho câu hỏi: “Ăn gì cho mát người?”.