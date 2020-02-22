Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể

Sức khỏe 22/02/2020 08:13

Ăn gì cho mát là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể giúp bạn luôn tươi tắn trong những ngày nóng bức.

Trong những ngày hè nóng bức hay những lúc tiệc tùng với bạn bè, cơ thể của chúng ta rất dễ bị nóng, dễ bị nhiệt miệng, nổi mụn… làm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây khó chịu trong người. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những loại thực phẩm giúp thanh nhiệt giải độc và rất dễ tìm, cũng như sẽ trả lời câu hỏi ăn gì cho mát mà bạn không nên bỏ qua.

Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 1
Thực phẩm thanh mát, giải nhiệt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn quả gì mát?

Hoa quả là một trong những loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Do đó, ăn nhiều hoa quả sẽ giúp cơ thể thanh mát, giải nhiệt. Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu một số loại quả là đáp án chuẩn xác cho cho câu hỏi: “Ăn gì cho mát người?”.

  • Dưa chuột: Dưa chuột có tính mát, giúp giải khát, lợi tiểu, thanh nhiệt. Đây là một trong những loại quả được dùng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, dưa chuột còn cực kỳ tốt cho da của bạn.
  • Cà chua: Cà chua có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống nóng. Thành phần của cà chua có rất nhiều vitamin, chất khoáng và vi khoáng cơ thể dễ hấp thu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa.
  • Quả lê: Lê có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, thanh lọc cơ thể. Do đó, hãy lựa chọn nó làm món tráng miệng hoặc bữa phụ trong ngày.
  • Quả dâu: Dâu có tính hàn, hỗ trợ làm đen tóc, giúp can ích thận, tư âm dưỡng huyết, minh mục nhuận tràng.
  • Quả nho: Nho có vị ngọt chua, tính bình. Ăn nho giúp bồi bổ khí huyết, cường tráng gân cốt, sinh tân dịch, kiện tỳ khai vị. Nho có nhiều nước, giúp thanh nhiệt rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 2
Nho giúp thanh nhiệt cơ thể vào những ngày hè nóng bức - Ảnh minh họa: Internet
  • Khoai lang: Khoai lang có chứa các hoạt chất chống ung thư, có vị ngọt, không độc, tính mát, giúp nhuận tràng, tiêu hóa tốt, giải nhiệt và còn có thể sát khuẩn.
  • Củ đậu: Củ đậu có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh thử giải nhiệt, giải rượu, giải khát vào mùa hè.
  • Đậu ván trắng: Đậu ván trắng là loại thực phẩm có vị ngọt, tính bình, thanh nhiệt, giúp kiện tỳ ích khí, cầm tiêu chảy, làm ấm tỳ vị, trừ thấp nhiệt.
  • Đậu xanh: Từ lâu, đậu xanh được biết đến là loại thực phẩm giúp thanh nhiệt giải độc rất tốt cho cơ thể. Ăn các món có chứa đậu xanh giúp lợi tiểu, chữa mụn nhọt, lở loét.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 3
Từ lâu đậu xanh là một liều thuốc quý, giúp thanh nhiệt giải độc, làm mát cơ thể - Ảnh minh họa: Internet
  • Đậu đen: Là loại ngũ cốc có tính mát, bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt và giải độc rất tốt.
  • Ngó sen: Ngó sen có vị ngọt, tính hàn, giúp thanh nhiệt lương huyết, giải khát, chấm dứt phiền não rất tốt.
  • Nấm rơm: Ngó sen có nhiều đạm, axit amin rất cần thiết cho cơ thể, vị ngọt, tính hàn, có công dụng bồi bổ cơ thể, giúp thanh nhiệt tiêu thử.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 4
Nấm rơm giúp bồi bổ cơ thể, có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu - Ảnh minh họa: Internet

Ăn rau gì cho mát?

Các loại rau nhiều chất xơ, có vị tươi mát giúp cơ thể thanh nhiệt, loại bỏ chất thải độc, tốt cho hệ tiêu hóa. Bao gồm:

  • Giá đỗ: Giá đỗ là thực phẩm ngọt, tươi mát, thường được sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày.
  • Rau dền: Rau dền có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải thử, bổ khí trừ phiền, lợi đại tiểu tràng.
  • Rau cần: Rau cần có vị ngọt mặn, tính hàn, giúp thanh nhiệt, hóa đàm, tán kết, lợi niệu.
  • Rau lá xanh: Rau lá xanh có chứa nhiều canxi, hỗ trợ thanh nhiệt cơ thể.
  • Rau má: Rau má có vị đắng, hơi ngọt, tính bình, giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 5
Rau má giúp lợi tiểu, giải độc - Ảnh minh họa: Internet

Uống gì cho mát?

Bên cạnh việc ăn gì cho mát, chúng ta cùng nên biết các loại thức uống được làm từ trái cây, hỗ trợ việc thanh nhiệt giải độc cho cơ thể.

  • Nước mía: Mía có vị ngọt, tính hàn, giúp giải nhiệt, đã cơn khát, nhuận tràng, trị táo bón, hỗ trợ phòng chống các chứng miệng khô họng khát, sốt cao mất nước… Uống nước mía sẽ rất tốt cho sức khỏe trong mùa hè.
  • Nước chanh: Chanh có vị chua, tính bình, dùng chanh giúp sinh tân, chỉ khát, thanh nhiệt, khai vị, tiêu thực.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 6
Chanh là loại trái cây giúp giải nhiệt nhanh, hiệu quả mà dễ tìm - Ảnh minh họa: Internet
  • Sinh tố bơ: Sinh tố bơ là loại thực phẩm rất phổ biến, có lợi cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Quả bơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp tăng cường miễn dịch và hạn chế bệnh về tim mạch.
  • Trái khóm (thơm hay dứa): Trong khóm chứa rất nhiều vitamin, có tác dụng thanh nhiệt cơ thể.
  • Nước dừa: Nước dừa có vị ngọt, tính bình, giúp tăng cường thể lực, ích khí, khu phong, sinh tân chỉ khát, điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước và cân bằng chất điện phân cho cơ thể. Uống một cốc nước dừa mỗi ngày giúp giảm các chứng bệnh về đường tiêu hóa, nhiệt miệng và hỗ trợ bổ sung nước sau khi hoạt động. Ngoài ra, cùi dừa cũng là một món ăn ngon, bổ dưỡng không kém gì nước dừa.
Ăn gì cho mát? Các loại trái cây giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể ảnh 7
Nước dừa giúp bổ sung lượng nước đã mất trong các hoạt động thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng qua bài viết trên, bạn đã biết các loại thực phẩm, đồ uống cũng như hoa quả giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, và tự trả lời được câu hỏi ăn gì cho mát. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

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