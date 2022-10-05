Ăn ớt có tốt không? Ớt là thuốc quý nếu ăn đúng cách!

Ớt được sử dụng ở dạng tươi, ở dạng khô, chế biến thành sa tế, thành tương ớt , thành ớt muối, ớt ngâm… đủ kiểu. Ở kiểu nào cũng được người ta ưa thích. Ớt được ứng dụng trong rất nhiều món ăn và góp phần tạo nên hương vị thơm ngon cho món ăn đó. Chưa bàn tới vấn đề ăn ớt có tốt không nhưng chắc chắn có những món ăn nhất định không thể thiếu ớt, vì thiếu ớt món ăn sẽ bị giảm đi hương vị thơm ngon mất vài phần.

Ớt chắc hẳn chẳng xa lạ gì với chúng ta phải không nào? Ớt có mặt ở mọi quốc gia, ở mọi miền quê, mọi gia đình và trong rất nhiều món ăn ngon. Ớt dùng làm gia vị để pha nước chấm, để kho cá, kho thịt, nấu canh, ướp đồ xào, đồ chiên, đồ rán…

Ấy thế nhưng nhiều người mới chỉ biết ớt là gia vị cay không thể thiếu của nhiều món ăn nhưng lại chưa biết về tác dụng của ớt. Thế nên mới có nhiều người thắc mắc rằng ăn ớt có tốt không? Chắc chắn sẽ rất tốt nếu bạn biết ăn ớt đúng cách. Thậm chí nếu biết cách sử dụng, ớt còn trở thành một vị thuốc quý tự nhiên, dễ tìm!

Khẩu vị của mỗi người, mỗi gia đình là khác nhau nên cũng có sở thích ăn ớt khác nhau. Một số người chỉ thích cho một chút ớt để tạo màu sắc và vị cay vừa phải. Cũng có người thích ăn thật cay, thật nhiều ớt mới thấy ngon. Trong tủ bếp, tủ lạnh hay những chiếc giỏ của chị em đi chợ thì ớt là mặt hàng quen thuộc lúc nào cũng phải mua.

Cụ thể, trong quả ớt chứa nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin B6, các nguyên tố như Kali, Mangan, Flavonoid và đặc biệt là chất capsaicin - đây đều là các vitamin và khoáng chất rất cần thiết và có lợi cho cơ thể.

Vậy những lợi ích của việc ăn ớt là gì? Cùng điểm qua một số những lợi ích của việc ăn ớt ngay sau đây nhé:

1. Ăn ớt giúp giảm đau

Chất capsaicin trong quả ớt vốn không mùi, không vị, nhưng lại có thể làm giảm bớt các đau trong cơ thể. Người ta thường dùng chất capsaicin như một phương thức để giảm đau trong quá trình điều trị vết thương sau phẫu thuật, bị đau nhức xương khớp, hay một số bệnh ngoài da.

Ăn một chút ớt giúp giảm bớt cơn đau nhức xương khớp!

2. Giúp ngừa tai biến tim mạch

Trong ớt có chứa một số chất giúp cho máu lưu thông tốt, giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Tất cả các tác dụng này đều giúp phòng ngừa các tai biến về tim mạch như cao huyết áp, đột quỵ, tai biến.

3. Phòng chống cảm cúm, giữ ấm cơ thể

Trong trái ớt chín đỏ có chứa một hàm lượng beta carotene (tiền vitamin A) và các chất chống oxy hóa giúp hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn và chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn gây ra cảm lạnh. Ớt cũng giúp cơ thể sinh nhiệt lượng, giúp cơ thể ấm hơn khi gặp thời tiết lạnh. Chỉ cần ăn một ít ớt hoặc một món ăn cay có chứa ớt cũng sẽ giúp bạn làm nóng cơ thể, đổ mồ hôi và cơ thể thoài mái hơn.

Một món ăn thêm chút ớt vào mùa đông giúp bạn thấy ấm áp hơn!

4. Phòng ngừa ung thư

Một nghiên cứu khoa học được thực hiện tại trường Y khoa Los Angeles tại California cho thấy rằng: thành phần capsaicin có trong ớt có thể ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các gốc tự do – chính là nguyên nhân chính gây ra ung thư.

5. Giảm cân

Theo một số nghiên cứu, thành phần của trái ớt là capsaicin có vị cay, tính nóng và có khả năng sinh nhiệt rất tốt. Nó giúp đốt cháy calo, đốt cháy chất béo và nguồn năng lượng dư thừa, làm tăng cường quá trình trao đổi chất. Ăn các đồ ăn có ớt cũng tạo nên cảm giác no lâu hơn, kích thích hệ thần kinh điều khiển thận tiết ra các chất giúp đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Ăn ớt giúp giảm mỡ, giảm cân!

Những ai không nên ăn ớt?

Người bị đau dạ dày: Ớt có vị cay, có thể gây nóng rát và làm bỏng da, chính vì vậy khi bạn ăn ớt cay sẽ làm hại niêm mạc dạ dày. Đặc biệt đối với những người đã và đang bị chứng viêm loét dạ dày.

Ớt sẽ gây nóng, rát, làm gia tăng tình trạng viêm, đau, nhức của dạ dày khiến bạn phải trải qua các cơn đau khó chịu. Thậm chí có thể tăng cường cảm giác ợ nóng, ợ rát cổ họng Hơn nữa, ăn quá cay cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các men tiêu hóa của dạ dày, từ đó gây ra tình trạng khó tiêu.

Những người bị bệnh trĩ: Những người bị bệnh trĩ thường có các búi trĩ nội hoặc trĩ ngoại nằm ở khu vực gần hậu môn, gây ra cảm giác đau đớn, khó chịu, có thể bị chảy máu. Người bị bệnh trĩ tránh ăn các đồ ăn gây nóng tiêu biểu như ớt. Ớt sẽ gây tích nước trong tĩnh mạch hậu môn có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Người bị đau dạ dày, bệnh trĩ, đau mắt đỏ và phụ nữ có thai không nên ăn ớt!

Phụ nữ đang mang thai và cho con bú: Phụ nữ có thai và cho con bú là đối tượng không nên ăn ớt. Theo khoa học hiện đại thì khi mẹ bầu ăn nhiều ớt khi mang thai thì em bé khi sinh ra sẽ dễ mắc các bệnh dị ứng. Ngoài ra ớt gây nóng, dễ khiến bà bầu bị nóng nhiệt, khiến quá trình mang thai trở nên khó chịu mệt mỏi hơn. Ớt cũng dễ khiến dạ dày bị kích ứng, dễ gây nôn ói. Khi cho con bú, ớt có thể còn ảnh hưởng đến trẻ qua sữa. Khi cơ thể mẹ bị nóng, con bú sữa có thể khó ngủ, quấy khóc.

Người bị đau mắt đỏ: Bệnh nhân đang bị đau mắt đỏ nên tránh ăn ớt hay các đồ cay nóng khác. nhân đau mắt đỏ ăn ớt thì ớt sẽ làm cơ thể bị nóng trong, bốc hỏa khiến bệnh thêm nặng.

Người hay bị nóng nhiệt: Những người có cơ địa thể nóng nhiệt không nên ăn ớt. Ăn ớt sẽ làm tăng tình trạng nóng mà bạn đang gặp phải. Bạn sẽ thường bị nổi mụn, nổi mẩn ngứa, bị nhiệt miệng, người bốc hỏa…

Người bị các bệnh về gan, mật: Ăn cay có ảnh hưởng đến gan không? Câu trả lời là có. Những người bị bệnh lý về gan, mật như viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, sỏi mật,… không nên ăn ớt vì ớt sẽ làm tăng áp lực cho gan, chức năng gan vốn suy yếu do bệnh tật lại còn chịu ảnh hưởng từ sự cay nóng của ớt làm cho việc đào thải độc tố ngày càng yếu hơn.

Những món ăn cay rất hại cho gan!

Lời khuyên để ăn ớt đúng cách tránh gây hại cho sức khỏe

- Muốn ăn ớt hãy xem thể chất của bản thân bạn có phù hợp với loại gia vị này hay không. Nếu bạn ở thể người hàn lạnh, hư nhược, thiếu máu thì có thể thường xuyên ăn ớt với một số lượng vừa phải sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Ngược lại, nếu hay bị táo bón, đau dạ dày, thực quản, thể nóng nhiệt thì bạn nên hạn chế hoặc không sử dụng ớt.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên cân nhắc về số lượng ớt mỗi lần ăn. Nên ăn ớt số lượng ít mỗi lần, không nên cho quá nhiều ớt vào trong món ăn: Một thìa nhỏ sa tế, 1 thìa tương ớt là đủ cho một tô phở và1 quả ớt là đủ cho một bát nước chấm 4-5 người ăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn ớt ngâm giấm, ớt pha nước chấm để làm trung hòa bớt vị cay của ớt và giảm bớt tác hại của ớt với cơ thể.

Hãy ăn một chút ớt đủ để làm tăng hương vị món ăn chứ đừng lạm dụng!

- Nếu thích ăn cay, hãy ăn một số món ăn và đồ uống khác cùng để giải nhiệt như: trà giải nhiệt, trái cây mát, trà thảo dược, canh, cháo… để trung hòa bớt tính cay nóng của ớt.

- Các món nấu cùng ớt thì không nên ăn ngay sau khi nấu. Hãy để nguội một chút hãy ăn. Đồ ăn vừa cay vừa nóng quá dễ làm tổn hại thực quản, dạ dày, vòm họng, lưỡi.

Có thể nói ớt là một gia vị quan trọng và không thể thiếu trong nhiều món ăn, đồng thời cũng mang nhiều công dụng hữu hiệu như một loại thuốc quý nếu bạn biết ăn với lượng thích hợp nhé!