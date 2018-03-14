Các loại trái cây giàu vitamin C giúp bé tăng sức đề kháng

Chăm sóc con 14/03/2018 16:46

Thời tiết nóng bức có thể khiến bé mắc các bệnh về đường hô hấp, bị cảm cúm hoặc sốt cao. Do đó, mẹ hãy cho bé ăn các loại trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

Vai trò của vitamin C đối với sức khỏe trẻ em

Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, giúp hình thành các mô liên kết ở da, cơ, xương và các mạch máu. Vitamin C giúp cơ thể bé hấp thu sắt, canxi và các dưỡng chất khác có ích cho hệ tuần hoàn, hệ xương răng và các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Đây còn là chất chống oxy hóa giúp bé phòng tránh các bệnh tim mạch, ung thư, viêm khớp.

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Mẹ nên cho bé ăn nhiều trái cây giàu vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị thiếu vitamin C có thể gây chảy máu chân răng, xuất huyết da, nổi các vết bầm trên da, sức đề kháng giảm sút dẫn đến các bệnh cảm cúm và viêm đường hô hấp. Thiếu vitamin C dẫn tới cơ thể không hấp thu được sắt và canxi làm cho hệ xương răng yếu, cong vẹo và mắc các bệnh về khớp.

Mẹ có thể bổ sung vitamin C thông qua con đường dinh dưỡng và viên uống bổ sung. Vào những ngày hè nóng bức, mẹ nên cho bé ăn nhiều trái cây để cung cấp đủ nhu cầu vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Các loại trái cây giàu vitamin C cho bé

Ổi

Các loại trái cây giàu vitamin C giúp bé tăng sức đề kháng - Ảnh 2
Ổi là loại trái cây rất giàu vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Trung bình một quả ổi chứa 206mg tương đương 200% lượng vitamin C cần thiết trong ngày. Mẹ thường xuyên cho bé ăn ổi sẽ giúp cơ thể con nhận được đầy đủ vitamin C, chất xơ, axit folic, mangan và kali.

Đu đủ

Mẹ cho bé ăn 1 cốc đu đủ hàng ngày sẽ cung cấp 94mg vitamin C. Ngoài vai trò tăng cường hệ miễn dịch, đu đủ còn có tác dụng nhuận tràng, cải thiện thị lực và giúp cơ thể bé thêm khỏe mạnh.

Cam

Cam và một số loại trái cây có múi khác là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C giúp bé phòng tránh được các cơn cảm cúm khi thời tiết chuyển mùa. Trung bình 1 quả cam chứa từ 59 – 83mg vitamin C. Ăn cam thường xuyên giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, khắc phục chứng thiếu máu, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, trị táo bón, hạn chế còi xương và cải thiện tầm nhìn.

Xoài

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Xoài cung cấp lượng lớn vitamin A, C và chất xơ cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây đặc trưng của vùng nhiệt đới này sẽ cung cấp nhiều vitamin C, A, kali, đồng, chất xơ cho các bé. Thường xuyên ăn xoài sẽ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thị lực.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây có màu sắc bắt mắt và cung cấp rất nhiều vitamin cho trẻ em. Trong 100g dâu tây có 98mg vitamin C và các dưỡng chất quan trọng khác (chất xơ, folate và magie). Những chất này hoạt động như chất oxy hóa giúp cơ thể bé cảm thấy thoải mái, hệ tim mạch khỏe mạnh, hạn chế lượng lipoprotein cholesterol.

Kiwi

Các loại trái cây giàu vitamin C giúp bé tăng sức đề kháng - Ảnh 4
Kiwi xanh và kiwi vàng đều giàu vitamin C, tốt cho hệ miễn dịch của bé - Ảnh minh họa: Internet

Cứ 100g kiwi sẽ cung cấp 70mg vitamin C cho bé. Đây là loại trái cây giàu vitamin C và kali hơn chuối. Mẹ có thể cho bé ăn sống hoặc trộn vào các món salad (đối với trẻ trên 5 tuổi) để con thưởng thức mùi vị ngọt thanh của loại trái cây có nguồn gốc từ New Zealand này.

Cà chua

Ngoài hàm lượng cao lycopen và các chất chống oxy hóa, cà chua còn chứa nhiều vitamin C. Một quả cà chua sẽ cung cấp ½ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Không chỉ cà chua tươi, cà chua phơi khô cũng cung cấp 112mg vitamin C cho bé.   

Cách làm sinh tố trái cây cho bé trong ngày hè nóng bức

Cách làm sinh tố trái cây cho bé trong ngày hè nóng bức

Thay vì cho bé uống các loại nước ngọt có ga, mẹ hãy cho bé uống đa dạng các loại sinh tố trái cây theo mùa với cách làm cực kỳ đơn giản dưới đây.

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