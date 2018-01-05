Những loại trái cây lý tưởng cho trẻ 5 tháng tuổi bắt đầu hành trình ăn dặm

Táo là loại trái cây tuyệt vời cho trẻ khi bắt đầu hành trình ăn dặm. Trong táo chứa hai loại chất xơ (chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan) có tác dụng làm khỏe đường ruột, ngăn ngừa chứng viêm ruột thừa và ung thư ruột kết. Ngoài ra, pectin và các chất xơ trong loại quả này còn giúp trẻ đi tiểu đều đặn, ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy.

Đa số các loại trái cây xứ nhiệt đới đều có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn khác nhau. Ở tháng thứ 5, mẹ nên khéo léo kết hợp những loại trái cây giàu dinh dưỡng vào thực đơn ăn dặm của trẻ nhằm giúp con tăng cường sức đề kháng, phát triển trí thông minh. Bài viết này sẽ giải đáp cho mẹ trẻ 5 tháng tuổi ăn được hoa quả gì để con cứng cáp, khỏe mạnh.

Mẹ cũng có thể trộn táo với bột ăn liền, thịt gà, thịt bò, sữa chua để bữa ăn dặm của bé giàu chất dinh dưỡng và đa dạng hơn.

Khi bé bắt đầu ăn dặm ở tháng thứ 5, mẹ nên hấp táo để con quen dần. Thời gian sau mẹ có thể cho bé ăn táo tươi để giữ nguyên vị và vitamin. Khi trẻ mọc răng bị sưng lợi, mẹ có thể để táo trong tủ lạnh và cho bé ăn từng lát táo nhỏ để dịu cơn sưng viêm.

Đu đủ

Đu đủ chín chứa nhiều vitamin C (giúp cơ thể trẻ hấp thu sắt), vitamin A, vitamin E. Ngoài ra, lượng chất xơ và axit folic có trong đu đủ khá dồi dào. 500mg đu đủ mỗi ngày sẽ cung cấp đủ nhu cầu vitamin C cho trẻ.

Khi mua đu đủ chín, mẹ nên chọn những quả có màu vàng đậm hoặc màu cam, không có vết thâm trên vỏ. Những quả dài, cầm nặng tay, chín đều, cuống còn dính nhựa khi chín ăn vừa ngọt vừa thơm, ít hạt.

Đu đủ chín có chứa hàm lượng dinh dưỡng cung cấp đầy đủ vitamin C cho trẻ 5 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể dùng thìa nạo đu đủ chín cho bé ăn ngay hoặc cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay sinh tố thêm lượng nước vừa phải rồi xay nhuyễn. Để chế biến những món ăn dặm mới, mẹ cũng có thể kết hợp thêm với một số loại quả, rau, thịt, bột yến mạch, sữa chua, táo…

>>> Xem thêm:

- Trẻ 5 tháng tuổi biết làm gì và nặng bao nhiêu kg là đạt chuẩn?

- Trẻ 5 tháng tuổi bị ho: Mách nước mẹ 5 cách chữa ho cực dễ

Lê

Vị quả lê ngọt mát tự nhiên khiến trẻ rất thích thú. Không những thế, lê còn cung cấp đầy đủ các vitamin (B2, B3, B6, C,K…), canxi, folate, kali, magie… giúp trẻ tăng cượng hệ miễn dịch, lợi tiểu, long đờm.

Mẹ nên chọn những quả lê sẫm màu nhưng không quá cứng, vỏ mịn màng, không có vết giập nát. Nếu không sử dụng hết số lê trong một lần, mẹ hãy lưu trữ trong tủ lạnh. Lê vẫn giữa được độ tươi trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẹ nên chọn những trái lê vỏ mịn, sẫm màu cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như cách chế biến táo tây, mẹ có thể để bé tự ăn hoặc ép nước cho bé uống để hấp thu tối đa nguồn dinh dưỡng và khoáng chất.

Chuối

Đây là loại trái cây không thể thiếu trong danh sách trái cây cho trẻ 5 tháng tuổi. Chuối giàu protein rất tốt cho các bé muốn tăng cân và phát triển thể chất. Quan trọng hơn, công dụng tuyệt vời của loại quả này là kích thích não bộ trẻ phát triển nhờ nguồn vitamin B6 dồi dào, tốt cho hệ thần kinh trung ương.

Khi chọn chuối, mẹ không nên chọn các nải chín đều, vàng ươm vì thực tế đa số các nải chuối như vậy đã được ngâm thuốc để chín ép, chuối rất nhanh hỏng nếu không kịp ăn. Những nải chuối chín lác đác quả xanh quả vàng trông không đẹp mắt mới là sự lựa chọn đúng đắn của mẹ. Những nải chuối này chín tự nhiên nên không có vị chát và khó ăn như chuối ngâm hóa chất.

Trẻ 5 tháng tuổi nên ăn 500mg chuối mỗi ngày để thông minh, khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 5 tháng tuổi mỗi ngày nên tiêu thụ khoảng 500mg chuối. Mẹ hãy thái chuối thành miếng nhỏ rồi dùng máy xay sinh tố nghiền nhuyễn. Thay vì cho nước lọc, có thể thêm sữa mẹ khi xay để làm loãng hỗn hợp. Mẹ cũng có thể kết hợp chuối với các loại trái cây khác để món ăn dặm trở nên hấp dẫn đối với bé.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa đến 90% nước. Đây là loại trái cây hàng đầu cho việc giải nhiệt nên được mệnh danh là “vua của các loại hoa quả mùa hè”. Theo y học, dưa hấu có vị ngọt tính mát giúp lợi tiểu và trị rôm sảy hiệu quả cho trẻ em.

Để chọn được quả dưa hấu tươi ngon, mẹ nên chọn những trái dưa có vỏ bóng nhẵn, vân rõ ràng. Cuống dưa khô, héo, núm dưa tròn và hơi lõm xuống chứng tỏ dưa đã chín đỏ.

Nhắc đến trái cây xứ nhiệt đới dành cho trẻ, không thể không kể đến dưa hấu- Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn 5 – 6 tháng tuổi, mẹ có thể ép lấy nước hoặc xay nhuyễn cho trẻ ăn. Khi trẻ 8 tháng tuổi, mẹ có thể cho trẻ tự cầm miếng dưa dưa lên miệng ăn để tăng cường cử động của đôi tay.