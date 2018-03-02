Cách làm kem trái cây sắc màu giải nhiệt mùa hè cho bé

Vị thơm ngon của xoài hòa quyện với vị béo ngậy của sữa chua trong món kem xoài sữa chua sẽ khiến bé thích mê. Món này còn cung cấp cho bé hàm lượng vitamin dồi dào và nhiều lợi khuẩn có ích cho hệ tiêu hóa.

Để con làm quen dần với hương vị thơm ngon của các loại trái cây, đồng thời bổ sung lượng vitamin, nước, chất khoáng trong những ngày hè nóng bức cho bé, mẹ hãy học ngay những cách làm kem trái cây đơn giản này này.

- Sữa đặc có đường (tùy vào sở thích ăn ngọt của con mà mẹ gia giảm lượng sữa)

- Đường: 20g

- Nước cốt dừa

- Đậu phộng (lạc) rang giã nhỏ

- Dừa bào sợi nhỏ

- Hộp nhựa làm kem. Mẹ nên chọn hộp có nắp đậy, rửa sạch trước khi dùng.

Thực hiện:

Bước 1: Xoài rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ hạt lựu.

Bước 2: Cho lần lượt sữa chua, sữa đặc, nước cốt dừa, đường vào tô trộn đều đến khi các nguyên liệu sánh mịn, hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Lót màng bọc thực phẩm dưới đáy hộp nhựa, rắc dừa nạo lên trên, rồi đến một lớp xoài mỏng. Đổ hỗn hợp sữa lên một lớp mỏng, sau đó rắc đậu phộng rang chín lên. Lặp đi lặp lại đến khi mẹ đổ hết nguyên liệu vào hộp, đậy kín nắp.

Bước 4: Cho hộp nhựa vào ngăn đá tủ lạnh từ 3 – 4 tiếng rồi đem ra cắt miếng nhỏ cho bé dùng.

Kem dưa hấu chanh mát lạnh

Sắc đỏ và vị ngọt mát của kem dưa hấu chanh sẽ khiến bé cực kỳ thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày nắng nóng, kem dưa hấu chanh sẽ bổ sung lượng nước hao hụt cho bé. Thành phần lycophene trong dưa hấu còn giúp bảo vệ làn da bé khỏi ánh nắng mặt trời. Vitamin C sẽ giúp bé tăng sức đề kháng.

Nguyên liệu:

- Dưa hấu: 500g. Để thuận tiện khi làm kem, mẹ nên chọn dưa hấu không hạt.

- Chanh: 1 trái

- Sữa chua: 2 hộp

- Sữa đặc có đường: 1/3 hộp (Tùy theo khẩu vị ưa ngọt của con)

- Kem tươi (có thể sử dụng 200ml whipping hộp 200ml)

- Khuôn làm kem

Thực hiện:

Bước 1: Dưa hấu gọt vỏ, cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi để vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 2: Chanh vắt lấy nước cốt.

Bước 3: Đổ kem tươi vào tô, dùng dụng cụ đánh trứng đánh bông rồi thêm sữa chua, sữa đặc, đường vào đánh đều.

Bước 4: Cho dưa hấu đã xay vào hỗn hợp kem tươi đã đánh, thêm 1 – 2 muỗng cà phê nước cốt chanh vào khuấy đều cho đến khi hỗn hợp mịn. Tiếp đến đổ vào khuôn làm kem, cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Bước 5: Cho hỗn hợp kem dưa hấu vào ngăn đá khoảng 7 giờ, mẹ đã có món kem ngon, màu sắc bắt mắt cho bé dùng.

Kem chuối chocolate thơm ngọt

Bé sẽ thích mê vị ngọt của chuối hòa quyện với chocolate - Ảnh minh họa: Internet

Kem chuối chocolate giúp bé tăng cường trí nhớ, phát triển não bộ nhờ thành phần dinh dưỡng cao của hai nguyên liệu này.

Nguyên liệu:

- Chuối tiêu chín: 2 quả

- Kem tươi heavy cream: 1 chén

- Kem chocolate: 1 hộp

- Sữa tươi: 200ml

- Đường: 3 muỗng cà phê

- Lạc rang giã nhỏ: 150g

- Khuôn làm kem

Thực hiện:

Bước 1: Cho kem tươi heavy cream, sữa tươi, đường, chuối vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 2: Cho hỗn hợp đã xay vào khuôn làm kem rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Bước 3: Để kem đông trong vài giờ rồi lấy ra, nhúng vào chocolate, rắc lạc rang lên. Vậy là mẹ đã làm xong món kem chuối nhúng chocolate thơm ngon cho bé.

Kem bơ sữa

Kem bơ sữa cung cấp năng lượng dồi dào cho bé trong những ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Trái bơ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất béo cần thiết cho sự phát triển trong từng giai đoạn vàng của bé. Ăn bơ và các món ăn chế biến từ bơ sẽ giúp bé cải thiện thị lực, tăng cường trí nhớ.

Nguyên liệu:

- Bơ chín tới: 2 quả

- Sữa chua: 2 hộp

- Sữa tươi nguyên kem: 200ml

- Đường: 3 – 4 muỗng cà phê

- Khuôn làm kem

Thực hiện:

Bước 1: Sữa chua bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 15 – 20 phút.

Bước 2: Bơ lột vỏ, bỏ hột thái miếng nhỏ.

Bước 3: Cho sữa chua, bơ, sữa tươi, đường vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 4: Đổ hỗn hợp vào khuôn làm kem rồi cho vào ngăn đá. Mẹ lưu ý, để kem không bị dính khuôn, mẹ nên tráng khuôn bằng nước sôi để nguội rồi cho vào ngăn đá 20 phút trước khi đổ hỗn hợp làm kem vào.

Chúc các mẹ thành công với cách làm kem trái cây mùa hè đơn giản ngay tại nhà cho bé!