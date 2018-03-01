Mách mẹ cách làm bánh donut cho bé đơn giản không cần lò nướng ngay tại nhà

Không cần lò nướng mẹ vẫn có thể làm được những chiếc bánh donut nhúng chocolate, bánh donut khoai lang thơm ngon, nóng hổi ngay tại nhà.
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Chiếc bánh donut phủ sắc hồng dâu hoặc sắc nâu thẫm của chocolate sẽ khiến bé thích thú khi thưởng thức tại nhà. Mẹ nên "bỏ túi" ngay cách làm bánh donut cho bé chỉ bằng những công đoạn đơn giản dưới đây.
Cách làm bánh donut cho bé
Bánh donut nhúng chocolate
Nguyên liệu:
- Bột mì: 500g
- Sữa bột: 20g
- Men nở: 7g
- Sữa ấm khoảng 40 độ
- Đường: 100g
- Muối: 3g
- Bơ chảy: 35g
- Trứng gà: 1 trái
- Chocolate trắng, chocolate đen: 200g
- Kẹo cốm, hạnh nhân rang
Thực hiện:
Bước 1: Mẹ cho lần lượt bột mì, sữa, đường, muối vào tô to rồi bắt đầu nhào bột đến khi mịn và dai.
Bước 2: Hòa tan men nở vào nước ấm vừa phải, để trong 10 phút cho men nổi lên thì cho bơ, trứng gà vào khuấy đều tay.
Bước 3: Đổ từ từ hỗn hợp men, bơ, trứng gà vào vào tô bột rồi tiếp tục nhào đến khi bột có độ dai, bóng mịn.
Bước 4: Phủ khăn ẩm lên tô bột, đem để nơi kín gió ủ cho bột nghỉ. Sau 1 giờ đồng hồ, mẹ sẽ thấy bột nở lên gấp đôi.
Bước 5: Khi đã ủ bột xong, mẹ dùng tay ép nhẹ cho các bọt khí thoát hết ra ngoài rồi tiến hành cán bột mỏng từ 1 – 1.2cm, dùng khuôn làm bánh kim loại cắt bánh hoặc phân bột thành từng khối tròn nhỏ, nặn hình tròn.
Bước 6: Để bánh nghỉ khoảng 15 phút rồi đem chiên trong chảo dầu nóng. Mẹ lưu ý nên để lửa nhỏ vừa phải để không làm cháy bánh. Đến khi bánh nổi lên, bắt đầu nở phồng thì lật mặt còn lại. Tiếp tục chiên đến khi bánh vàng ruộm thì vớt ra để ráo dầu.
Bước 7: Mẹ đun chảy chocolate đen, trắng, sau đó nhúng 1 mặt bánh donut đã chiên vào. Tiếp đến sử dụng hạnh nhân rang, kẹo cốm, vụn chocolate để trang trí bánh.
Cách làm bánh donut khoai lang
Ngoài cách làm bánh donut nhúng chocolate truyền thống, mẹ có thể làm bánh donut khoai lang bổ sung dinh dưỡng cho những bữa ăn phụ của con.
Nguyên liệu:
- Khoai lang: 300g
- Bột mì: 70g
- Bột gạo tẻ: 400g
- Đường: 50g
- Sữa tươi nóng: 300ml
- Muối, bột nở, dầu ăn
- Đường cát, bột quế
Thực hiện:
Bước 1: Mẹ luộc chín khoai lang, bóc vỏ, nghiền nhuyễn.
Bước 2: Lần lượt trộn bột mì, bột gạo, đường, bột nổi, muối vào tô trộn đều. Sau đó cho khoai lang đã nghiền vào trộn chung.
Bước 3: Hâm nóng sữa tươi và cho vào hỗn hợp bột khoai vừa trộn. Vừa rót vừa khuấy cho hỗn hợp thật ngấm nước, đạt độ sánh mịn vừa phải. Tiếp tục nhào đến khi bột có màu vàng đều, chắc mịn thì phân nhỏ, vo viên kích thước bằng quả trứng.
Bước 4: Cho dầu ăn vào chảo đun nóng già, cho từng viên bột vào chiên cho chín đều các mặt. Bánh chín vàng, mẹ vớt ra để ráo dầu.
Bước 5: Lăn bánh đã chiên vào hỗn hợp đường, bột quế là mẹ đã hoàn thành công đoạn cuối của món bánh donut khoai lang cho bé.
Chúc các mẹ thành công với cách làm bánh donut cho bé đơn giản ngay tại nhà!