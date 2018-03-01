Mách mẹ cách làm bánh donut cho bé đơn giản không cần lò nướng ngay tại nhà

Chiếc bánh donut phủ sắc hồng dâu hoặc sắc nâu thẫm của chocolate sẽ khiến bé thích thú khi thưởng thức tại nhà. Mẹ nên "bỏ túi" ngay cách làm bánh donut cho bé chỉ bằng những công đoạn đơn giản dưới đây.

- Sữa ấm khoảng 40 độ

- Đường: 100g

- Muối: 3g

- Bơ chảy: 35g

- Trứng gà: 1 trái

- Chocolate trắng, chocolate đen: 200g

- Kẹo cốm, hạnh nhân rang

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ cho lần lượt bột mì, sữa, đường, muối vào tô to rồi bắt đầu nhào bột đến khi mịn và dai.

Bước 2: Hòa tan men nở vào nước ấm vừa phải, để trong 10 phút cho men nổi lên thì cho bơ, trứng gà vào khuấy đều tay.

Công đoạn làm bánh donut đầu tiên là nhào bột kết hợp cùng các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đổ từ từ hỗn hợp men, bơ, trứng gà vào vào tô bột rồi tiếp tục nhào đến khi bột có độ dai, bóng mịn.

Bước 4: Phủ khăn ẩm lên tô bột, đem để nơi kín gió ủ cho bột nghỉ. Sau 1 giờ đồng hồ, mẹ sẽ thấy bột nở lên gấp đôi.

Bước 5: Khi đã ủ bột xong, mẹ dùng tay ép nhẹ cho các bọt khí thoát hết ra ngoài rồi tiến hành cán bột mỏng từ 1 – 1.2cm, dùng khuôn làm bánh kim loại cắt bánh hoặc phân bột thành từng khối tròn nhỏ, nặn hình tròn.

Bột sau khi ủ mẹ lấy ra ép hết bọt khí và cán mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Để tiện lợi hơn trong công đoạn làm bánh, mẹ nên sử dụng khuôn - Ảnh minh họa: Internet

Bánh sẽ có hình dạng tròn như ngoài hàng nếu mẹ dùng khuôn làm bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Để bánh nghỉ khoảng 15 phút rồi đem chiên trong chảo dầu nóng. Mẹ lưu ý nên để lửa nhỏ vừa phải để không làm cháy bánh. Đến khi bánh nổi lên, bắt đầu nở phồng thì lật mặt còn lại. Tiếp tục chiên đến khi bánh vàng ruộm thì vớt ra để ráo dầu.

Mẹ chiên bánh chín phồng đều, vàng cả hai mặt là đạt yêu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Mẹ đun chảy chocolate đen, trắng, sau đó nhúng 1 mặt bánh donut đã chiên vào. Tiếp đến sử dụng hạnh nhân rang, kẹo cốm, vụn chocolate để trang trí bánh.

Mẹ nhúng 1 mặt bánh donut đã chiên vào chocolate rồi trang trí bằng cốm, hạnh nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh donut khoai lang

Ngoài cách làm bánh donut nhúng chocolate truyền thống, mẹ có thể làm bánh donut khoai lang bổ sung dinh dưỡng cho những bữa ăn phụ của con.

Bánh donut khoai lang có vị thơm ngọt của bánh và giá trị dinh dưỡng cao của khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Khoai lang: 300g

- Bột mì: 70g

- Bột gạo tẻ: 400g

- Đường: 50g

- Sữa tươi nóng: 300ml

- Muối, bột nở, dầu ăn

- Đường cát, bột quế

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ luộc chín khoai lang, bóc vỏ, nghiền nhuyễn.

Bước 2: Lần lượt trộn bột mì, bột gạo, đường, bột nổi, muối vào tô trộn đều. Sau đó cho khoai lang đã nghiền vào trộn chung.

Mẹ trộn khoai lang nghiền và các nguyên liệu khác vào thành hỗn hợp mịn và đồng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hâm nóng sữa tươi và cho vào hỗn hợp bột khoai vừa trộn. Vừa rót vừa khuấy cho hỗn hợp thật ngấm nước, đạt độ sánh mịn vừa phải. Tiếp tục nhào đến khi bột có màu vàng đều, chắc mịn thì phân nhỏ, vo viên kích thước bằng quả trứng.

Bước 4: Cho dầu ăn vào chảo đun nóng già, cho từng viên bột vào chiên cho chín đều các mặt. Bánh chín vàng, mẹ vớt ra để ráo dầu.

Bánh donut khoai lang có màu vàng đặc trưng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Lăn bánh đã chiên vào hỗn hợp đường, bột quế là mẹ đã hoàn thành công đoạn cuối của món bánh donut khoai lang cho bé.

Vớt bánh donut khoai lang để ráo và lăn vào hỗn hợp đường, bột quế là mẹ đã có ngay món bánh nóng hổi cho bé thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Chúc các mẹ thành công với cách làm bánh donut cho bé đơn giản ngay tại nhà!