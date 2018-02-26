Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé

Hình ảnh chú mèo máy Doremon cùng chiếc bánh rán thơm ngon bước ra từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng đã quá quen thuộc với các em thiếu nhi. Có không ít bạn nhỏ ước ao được thưởng thức những chiếc bánh hệt như trong truyện. Để đáp ứng nguyện vọng của con, các mẹ hãy làm những chiếc bánh ránh nhân đậu đỏ theo các bước đơn giản sau.

- Đường: 170g

- Mật ong: 30ml

- Trứng gà: 4 quả. Mẹ lưu ý, để bánh có độ nở to to hơn, mẹ nên bảo quản trứng gà trong tủ lạnh trước khi làm bánh.

- Dầu ăn hoặc bơ: 10g

- Nước: 15ml

- Vani: ½ muỗng cà phê để bánh có hương vị thơm ngon

Cách làm:

Bước 1: Mẹ đập 4 quả trứng vào tô to, cho đường và mật ong vào, thêm ½ muỗng cà phê vani rồi trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tiếp đến, dùng dụng cụ để rây bột mì và bột nở vào tô, trộn đều tay. Mẹ nên cố gắng trộn càng nhanh càng tốt (có thể dùng dụng cụ đánh trứng) nhưng không nên trộn quá kỹ kẻo khiến bánh bị dai. Sau khi trộn, đậy kín tô, cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút để ủ.

Mẹ trộn đều hỗn hợp trứng, đường, mật ong, vani - Ảnh minh họa: Internet

Rây bột mì và bột nở vào hỗn hợp - Ảnh minh họa

Bước 2: Ngâm đậu đỏ trước 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, mẹ có thể ngâm đậu qua đêm sau đó rửa sạch. Khi bắt đầu công đoạn làm bánh, mẹ cho đậu vào máy sinh tố xay nhuyễn. Cho đậu đỏ đã xay lên bếp, thêm 30g đường rồi sên đến khi sền sệt thì tắt bếp.

Nhân đậu đỏ làm bánh khi sên có độ mịn và sệt nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lấy hỗn hợp bột đã ủ trong tủ lạnh ra. Cho thêm 15ml nước khuấy đều cho mịn.

Bột sau khi ủ mẹ cho thêm nước và khuấy cho mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đặt chảo lên bếp, thêm một lượng dầu ăn hoặc bơ vừa phải, tráng đều. Sau đó mẹ dùng giấy lau sạch dầu trong chảo. Tiếp theo, sử dụng một thìa sâu lòng múc bột đổ vào giữa lòng chảo. Mẹ lưu ý khi đổ bột, mẹ chỉ cần giữ thìa thẳng đứng vuông góc với chảo, bột sẽ tự chảy thành hình tròn. Khi múc bột mẹ không nên quấy bột lên.

Mẹ múc bột và đổ vào chảo theo chiều thẳng đứng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đậy vung để giữ nhiệt trong vòng 2 phút. Khi thấy bánh bắt đầu nổi những hạt nhỏ li ti và vỏ bánh có màu vàng nâu đẹp mắt thì lật bánh. Mặt bánh còn lại cũng để trong vòng 2 phút, vậy là mẹ có được mẻ bánh thơm ngon.

Để mặt bánh chín vàng nâu, trong 2 phút mẹ nên lật lại mặt bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Bánh chín mẹ lấy ra khỏi chảo, quệt nhân đậu đỏ vào giữa bánh sau đó bày ra đĩa và cho bé thưởng thức.

Vỏ bánh nguội mẹ phết nhân đậu đỏ lên - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Nếu bánh chín không đều, chỗ vàng chỗ nâu chứng tỏ lượng dầu trong chảo nhiều, mẹ cần lau kỹ hơn.

- Rán bánh Doremon bằng bơ trên bếp từ hoặc bếp điện sẽ thơm ngon hơn so với dùng dầu ăn.

- Vỏ bánh không nở là do mẹ trộn bột hơi lâu và kĩ khiến bột bị chai.

- Khi rán, bánh vẫn bị ướt hoặc có mùi trứng chứng tỏ bánh chưa đủ chín, mẹ nên xem lại nhiệt độ rán bánh và thời gian.

Chúc các mẹ thành công với cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản tại nhà cho bé!