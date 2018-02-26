Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé

Chăm sóc con 26/02/2018 17:06

Bé sẽ thích thú khi được mẹ làm cho những chiếc bánh rán Doremon nhân đậu đỏ thơm nức mũi ngay tại nhà với cách đơn giản dưới đây.

Hình ảnh chú mèo máy Doremon cùng chiếc bánh rán thơm ngon bước ra từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng đã quá quen thuộc với các em thiếu nhi. Có không ít bạn nhỏ ước ao được thưởng thức những chiếc bánh hệt như trong truyện. Để đáp ứng nguyện vọng của con, các mẹ hãy làm những chiếc bánh ránh nhân đậu đỏ theo các bước đơn giản sau.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 1
Mẹ hãy làm những chiếc bánh rán Doremon nhân đậu đỏ hương vị thơm ngon ngay tại nhà cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- Bột mì: 160g

- Bột nở: 4g

- Đậu đỏ: 100g

- Đường: 170g

- Mật ong: 30ml

- Trứng gà: 4 quả. Mẹ lưu ý, để bánh có độ nở to to hơn, mẹ nên bảo quản trứng gà trong tủ lạnh trước khi làm bánh.

- Dầu ăn hoặc bơ: 10g

- Nước: 15ml  

- Vani: ½ muỗng cà phê để bánh có hương vị thơm ngon

Cách làm:

Bước 1: Mẹ đập 4 quả trứng vào tô to, cho đường và mật ong vào, thêm ½ muỗng cà phê vani rồi trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tiếp đến, dùng dụng cụ để rây bột mì và bột nở vào tô, trộn đều tay. Mẹ nên cố gắng trộn càng nhanh càng tốt (có thể dùng dụng cụ đánh trứng) nhưng không nên trộn quá kỹ kẻo khiến bánh bị dai. Sau khi trộn, đậy kín tô, cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút để ủ.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 2
Mẹ trộn đều hỗn hợp trứng, đường, mật ong, vani - Ảnh minh họa: Internet
Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 3
Rây bột mì và bột nở vào hỗn hợp - Ảnh minh họa

Bước 2: Ngâm đậu đỏ trước 8 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, mẹ có thể ngâm đậu qua đêm sau đó rửa sạch. Khi bắt đầu công đoạn làm bánh, mẹ cho đậu vào máy sinh tố xay nhuyễn. Cho đậu đỏ đã xay lên bếp, thêm 30g đường rồi sên đến khi sền sệt thì tắt bếp.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 4
Nhân đậu đỏ làm bánh khi sên có độ mịn và sệt nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lấy hỗn hợp bột đã ủ trong tủ lạnh ra. Cho thêm 15ml nước khuấy đều cho mịn.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 5
Bột sau khi ủ mẹ cho thêm nước và khuấy cho mịn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Đặt chảo lên bếp, thêm một lượng dầu ăn hoặc bơ vừa phải, tráng đều. Sau đó mẹ dùng giấy lau sạch dầu trong chảo. Tiếp theo, sử dụng một thìa sâu lòng múc bột đổ vào giữa lòng chảo. Mẹ lưu ý khi đổ bột, mẹ chỉ cần giữ thìa thẳng đứng vuông góc với chảo, bột sẽ tự chảy thành hình tròn. Khi múc bột mẹ không nên quấy bột lên.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 6
Mẹ múc bột và đổ vào chảo theo chiều thẳng đứng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đậy vung để giữ nhiệt trong vòng 2 phút. Khi thấy bánh bắt đầu nổi những hạt nhỏ li ti và vỏ bánh có màu vàng nâu đẹp mắt thì lật bánh. Mặt bánh còn lại cũng để trong vòng 2 phút, vậy là mẹ có được mẻ bánh thơm ngon.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 7
Để mặt bánh chín vàng nâu, trong 2 phút mẹ nên lật lại mặt bánh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Bánh chín mẹ lấy ra khỏi chảo, quệt nhân đậu đỏ vào giữa bánh sau đó bày ra đĩa và cho bé thưởng thức.

Cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản nhất tại nhà cho bé - Ảnh 8
Vỏ bánh nguội mẹ phết nhân đậu đỏ lên - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý:

- Nếu bánh chín không đều, chỗ vàng chỗ nâu chứng tỏ lượng dầu trong chảo nhiều, mẹ cần lau kỹ hơn.

- Rán bánh Doremon bằng bơ trên bếp từ hoặc bếp điện sẽ thơm ngon hơn so với dùng dầu ăn.

- Vỏ bánh không nở là do mẹ trộn bột hơi lâu và kĩ khiến bột bị chai.

- Khi rán, bánh vẫn bị ướt hoặc có mùi trứng chứng tỏ bánh chưa đủ chín, mẹ nên xem lại nhiệt độ rán bánh và thời gian.

Chúc các mẹ thành công với cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đỏ đơn giản tại nhà cho bé!

Bánh que kem, món mới dễ làm, bé nào cũng mê

Bánh que kem, món mới dễ làm, bé nào cũng mê

Với hình dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu, bánh que kem luôn được các bạn nhỏ lựa chọn, yêu mến ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm bánh rán Doremon nhân đậu đó đơn giản tại nhà cách làm bánh rán Doremon

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 53 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen