Muốn con sáng mắt, thông minh mẹ đừng quên món cà rốt nghiền cho bé ăn dặm

Chăm sóc con 23/02/2018 11:30

Cà rốt nghiền là món ăn kích thích vị giác, giúp bé ăn dặm ngon hơn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện của bé.

Cà rốt là loại thực phẩm giàu vitamin và các khoáng chất cần thiết như: beta – carotene, vitamin B, C, K, các khoáng chất canxi, kali, chất sắt, đồng, phốt pho, chất xơ… có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Có thể kể đến những công dụng đặc biệt của cà rốt như sau:

Muốn con sáng mắt, thông minh mẹ đừng quên món cà rốt nghiền cho bé ăn dặm - Ảnh 1
Cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao rất tốt cho các bé trong độ tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

- Giúp trẻ sáng mắt: Chất beta – carotene hỗ trợ chuyển hóa thành vitamin A giúp trẻ có đôi mắt sáng, thị lực tốt; Xây dựng hệ miễn dịch và chống lão hóa. Trẻ thường xuyên ăn cà rốt sẽ giúp cải thiện thị lực, phòng chống các bệnh về mắt như quáng gà, thoái hóa điểm vàng.

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả và giảm táo bón: Chất xơ trong cà rốt thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, giúp nhuận tràng, trị táo bón ở trẻ em. Cà rốt cung cấp lượng nước bị hao hụt khi bé bị tiêu chảy.

- Tăng cường trí nhớ: Hợp chất luteolin ngăn ngừa bệnh viêm não và mất trí nhớ ở trẻ nhỏ.

Vì những công dụng tuyệt vời của cà rốt nên các chị em thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào thực đơn ăn dặm của trẻ từ tháng thứ 6. Mẹ có thể dùng cà rốt nghiền nhuyễn với nhiều loại trái cây, rau củ để chế biến các món ăn dặm thơm ngon, hấp dẫn vị giác bé.

Cách làm cà rốt nghiền cho bé ăn dặm

Cà rốt nghiền

Muốn con sáng mắt, thông minh mẹ đừng quên món cà rốt nghiền cho bé ăn dặm - Ảnh 2
Món cà rốt nghiền nhuyễn có màu sắc hấp dẫn, bắt mắt khiến bé rất thích thú khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Cà rốt: 450g (khoảng 6 củ loại vừa)

Thực hiện:

Bước 1: Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, cắt nhỏ, cho vào nồi hấp trong khoảng 20 phút đến khi mềm thì lấy ra. Mẹ lưu ý giữ lại nước cà rốt tiết ra khi hấp.

Bước 2: Cho cà rốt vào máy xay nhuyễn, cho thêm vài thìa nước hấp cà rốt để hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải.

Bước 3: Múc cà rốt nghiền ra chén cho bé thưởng thức.

Mẹ có thể làm sẵn món cà rốt nghiền cho bé ăn dặm thường xuyên bằng cách lưu trữ trong ngăn đá dùng dần. Khi chế biến xong, mẹ có thể đổ cà rốt nghiền vào khay đá, trung bình 1 ô đá đựng được 2 muỗng canh (khoảng 30g cà rốt nghiền). Khi mới bắt đầu ăn dặm, mẹ chỉ cần cho bé ăn mỗi lần 1 ô. Sau đó, mẹ có thể tăng lên từ 2 – 4 ô.

Cà rốt nghiền rau củ

Nguyên liệu:

- Cà rốt: 1 củ vừa

- Bí đỏ (khoai lang, khoai tây, bông cải xanh, đậu xanh…) hoặc rau củ quả mẹ muốn nghiền cùng cà rốt.

Muốn con sáng mắt, thông minh mẹ đừng quên món cà rốt nghiền cho bé ăn dặm - Ảnh 3
Mẹ có thể nghiền cà rốt với một số rau củ khác để thay đổi khẩu vị cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ cà rốt và rau củ mẹ muốn chế biến cùng (nếu là loại củ) rồi thái nhỏ hạt lựu.

Bước 2: Cho nước sôi vào đun sôi, cho cà rốt và rau củ vào luộc đến khi chím mềm. Tiếp đến đổ vào rổ sạch.

Bước 3: Cho cà rốt và rau củ đã luộc vào máy xay thật mịn, có thể thêm vài muỗng nước để hỗn hợp đậm đặc vừa phải.

Lưu ý

- Khi chọn cà rốt để chế biến món ăn dặm cho bé, mẹ nên chọn những củ có màu cam đậm, không vết thâm, ngọn và lá xanh không bị dập nát.

- Để cà rốt bảo quản được lâu mẹ nên cắt phần ngọn trước khi cho vào tủ lạnh. Sau khi mua về, nên chế biến cà rốt ngay hoặc bảo quản tối đa 2 tuần để không làm giảm giá trị dinh dưỡng.

- Cà rốt tuy giàu dinh dưỡng nhưng mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều. Ăn nhiều cà rốt có thể khiến bé mắc hội chứng vàng da lòng bàn tay.

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