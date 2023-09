Các cách chế biến món ăn dặm bằng khoai tây cho bé 7 tháng tuổi tăng cân vù vù

Đối với những bà mẹ có con lười ăn, khoai tây là thực phẩm lý tưởng giúp bé tăng cân vì thành phần giàu carbohydrate. Các vitamin C, B giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng carbohydrate tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất khác trong khoai tây (magie, axit amin, glucose…) giúp bé thông minh, não bộ được phát triển tối đa.

- Sữa mẹ hoặc sữa công thức

Thực hiện:

Bước 1: Khoai tây rửa sạch, cắt nhỏ, hấp chín, nghiền nhuyễn.

Bước 2: Pha sữa công thức hoặc vắt sữa mẹ rồi trộn đều với khoai tây đã nghiền thành hỗn hợp đậm đặc vừa phải.

Cháo khoai tây nấu thịt gà

Mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày món cháo khoai tây thịt gà cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Thịt gà: 200g

- Xương gà: 1 bộ

- Khoai tây: 2 củ

- Gạo tẻ: 1 bát

- Dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ em

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Mẹ hầm xương gà lấy nước, tiếp theo cho gạo và khoai tây vào nồi nước hầm nấu chín.

Bước 2: Khi nồi nước gần chín thì cho thịt gà vào nấu chung.

Bước 3: Cháo chín nhừ mẹ nêm nếm gia vị cho bé vừa ăn, cho thêm một muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ em để cơ thể hấp thu được các chất dinh dưỡng.

Bước 4: Xay nhuyễn cháo, múc cháo ra tô cho bé thưởng thức khi còn ấm.

Súp khoai tây thịt bò

Súp khoai tây thịt bò giàu chất sắt và các dưỡng chất cần thiết thích hợp cho bé trong độ tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

- Khoai tây: 1 củ

- Cà rốt: 1 củ

- Thịt bò: 50g

- Hành, tỏi, ngò

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, hấp chín, nghiền nhuyễn.

Bước 2: Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.

Bước 3: Thịt bò rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 4: Phi thơm tỏi, cho thịt bò, cà rốt vào xào chung. Tiếp theo, cho một bát nước sạch vào, đậy nắp vào và hầm chín nhừ.

Bước 5: Cho khoai tây vào nồi nước đang sôi khuấy đều tay, nêm gia vị vừa ăn là mẹ đã có món súp thơm ngon cho bé.

Cách chọn khoai tây cho bé ăn dặm

Khi chọn khoai tây cho bé ăn dặm, mẹ nên chọn loại khoai tây Đà Lạt với các đặc điểm: củ nhỏ, vỏ hơi nhiều đất. Loại khoai tây này giàu dinh dưỡng, độ to vừa ăn hơn so với loại khoai tây củ to gấp 3 - 4 lần, vỏ bóng đẹp.

Khoai tây ngon là khoai tây củ nhỏ, bề mặt ít lỗ, ít đốm thâm. Đặc biệt, tuyệt đối không mua loại đã mọc mầm. Thông thường, khoai tây vàng có vị ngọt và thơm hơn khoai tây trắng.

Mẹ nên chọn khoai tây Đà Lạt để đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ và giá trị dinh dưỡng khi chế biến món ăn dặm cho con - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên bảo quản khoai tây ở những nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp và không để hành tây cạnh khoai tây. Hai loại rau củ này sẽ nhanh bị hỏng nếu để gần nhau. Mẹ chỉ nên bảo quản khoai tây tối đa 2 tuần kể từ khi mua về để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và tránh trường hợp để lâu khoai tây mọc mầm rất độc hại.

Chúc bé yêu nhà bạn mau ăn chóng lớn với cách chế biến món ăn dặm bằng khoai tây này.