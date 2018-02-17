Cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng, giúp con liên tục tăng cân

Nuôi dạy con 17/02/2018 17:53

Cháo bí đỏ nấu cùng thịt bò, lươn, tôm… được chế biến theo những cách vô cùng đơn giản cho bé ăn dặm sẽ giúp con tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ sự phát triển trong từng giai đoạn vàng của con.

Bí đỏ là loại rau củ giàu chất dinh dưỡng đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ em. Bí đỏ chứa hàm lượng nước thấp và thành phần dinh dưỡng khá cao: Các vitamin (A, B, C, K…); Các nguyên tố quan trọng cho sự phát triển của trẻ (kẽm, sắt, magiê, mangan, canxi…) nên là món ăn phổ biến của các gia đình, đặc biệt là những chị em đang nuôi con nhỏ.

Khẩu phần ăn hàng ngày có nhiều bí đỏ sẽ giúp bé tăng cường khả năng miễn dịch, phòng trừ ung bướu, diệt giun sán và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của bé. Để bé có thể ăn được nhiều bí đỏ, mẹ chỉ cần chế biến thành các món cháo giàu dinh dưỡng cho con.

Cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng, giúp con liên tục tăng cân - Ảnh 1
Mẹ đừng bỏ qua món cháo bí đỏ cho bé ăn dặm để con tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm

Cháo bí đỏ thịt bò

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 20g

- Thịt bò: 20g

- Gạo tẻ: 20g

- Dầu ôliu hoặc dầu ăn cho trẻ em

- Tỏi, gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Thịt bò rửa sạch, băm nhuyễn.

Bước 2: Phi thơm tỏi đã băm nhuyễn, cho thịt bò vào đảo đều, sau đó cho vào máy xay nhuyễn.

Bước 3: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng, hấp chín mềm rồi tán nhuyễn.

Bước 4: Nấu cháo thật nhừ, đến khi sôi thì cho thịt bò, bí đỏ vào khuấy đều tay cho các nguyên liệu quyện vào nhau và có độ đậm đặc vừa phải thì tắt bếp.

Bước 5: Mẹ cho cháo vào máy xay nhuyễn rồi múc ra tô cho bé thưởng thức.

Cháo bí đỏ nấu tôm

Cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng, giúp con liên tục tăng cân - Ảnh 2
Cháo tôm bí đỏ rất giàu can xi, giúp hệ xương của bé phát triển vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 30g

- Tôm tươi bóc vỏ: 30g

- Gạo tẻ: 20g

- Dầu ô liu hoặc dầu ăn cho bé

- Gia vị

Thực hiện

Bước 1: Gạo vo sạch, ngâm khoảng 30 phút, giã dập rồi đem nấu cháo đến khi chín nhừ.

Bước 2: Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, cho vào nồi cháo đang sôi.

Bước 3: Tôm rửa sạch, rút chỉ, băm nhuyễn, cho vào cháo khuấy đều.

Bước 4: Cháo chín, mẹ nêm nếm gia vị vừa ăn, cho thêm một muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ.

Cháo bí đỏ nấu lươn

Nguyên liệu:

- Lươn băm nhuyễn: 10g

- Bí đỏ băm nhuyễn: 20g

- Bột gạo: 20g

- Hạt sen hấp chín tán nhuyễn: 20g

- Dầu ô liu hoặc dầu ăn cho bé

- Nước sạch: 250ml

Thực hiện:

Bước 1: Cho lươn, bí đỏ đã băm nhuyễn vào nước khuấy đều cho tan. Sau đó bắc lên bếp nấu chín.

Bước 2: Khi hỗn hợp lươn, bí đỏ đã chín, mẹ tắt bếp. Tiếp đến cho bột gạo và hạt sen đã hấp chín, tán nhuyễn vào cháo khuấy đều tay.

Bước 3: Thêm một muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ em vào, múc ra tô cho bé dùng khi cháo còn ấm nóng.

Cháo bí đỏ thịt gà

Cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm cực kỳ bổ dưỡng, giúp con liên tục tăng cân - Ảnh 3
Mùi vị hấp dẫn của món cháo bí đỏ thịt gà sẽ kích thích bé ăn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bí đỏ: 50g

- Thịt gà: 50g

- Gạo tẻ: 80g

- Nước sạch: 300ml

- Dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ em.

Thực hiện:

Bước 1: Băm nhỏ thịt gà, cho khoảng 2 muỗng cà phê nước lọc vào tán đều.

Bước 2: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, hấp chín, tán nhuyễn.

Bước 3: Nấu cháo chín nhừ, cho thịt gà, bí đỏ vào nấu chín. Mẹ nêm nếm gia vị vừa ăn cho bé.

Bước 4: Cho thêm 1 muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ, cho bé thưởng thức khi cháo còn ấm.

Với cách nấu cháo bí đỏ cho bé ăn dặm này, chắc chắn thiên thần nhỏ nhà bạn sẽ lớn nhanh như thổi.

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